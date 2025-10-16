https://ukraina.ru/20251016/vrag-ne-ozhidal-takoy-moschi-boets-pyatnashki-o-vysokom-moralnom-dukhe-interbrigady-1070128199.html

"Враг не ожидал такой мощи": боец "Пятнашки" о высоком моральном духе интербригады

Уже в начале СВО интернациональная бригада "Пятнашка" продемонстрировала высокую боевую мощь и моральную подготовку, что стало неприятным сюрпризом для противника, не ожидавшего такого уровня подготовки. Об этом российский боец с позывным Студент из интернациональной бригады "Пятнашка" рассказал в интервью изданию Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053465702_0:175:3162:1954_1920x0_80_0_0_f4a81ac6358a662b8a597a59544eefee.jpg

На вопрос журналиста о том, как для "Пятнашки" начиналась специальная военная операция, военнослужащий с позывным Студент отметил высокую мотивацию личного состава. "Все были замотивированы", – констатировал боец.Он подчеркнул, что моральный дух и мощь бригады стали неприятным сюрпризом для ВСУ. "Враг не ожидал такой мощи, какую может развить интернациональная бригада "Пятнашка", – заявил Студент.Военнослужащий также добавил, что его подразделение изначально отличалось хорошей выучкой. "Считаю, что в 2022 году не все так были хорошо подготовлены как мы: по амуниции, в плане снабжения и по боевой подготовке", – отметил он."Но к 2023 году снабжение было у нас уже хорошее. Правда, погода была не очень – грязи было по колено. Мы в двухэтажку заходили целым подразделением. Знаю, что с каких-то своих позиций враг даже сбегал", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Александра Чаленко "Позывной "Студент": Под Авдеевкой сожгли блиндаж ВСУ. Получил ранение, а после медаль "За отвагу" на сайте Украина.ру.О службе в ополчении Донбасса, диверсиях в тылу врага и пытках в украинском плену — в материале Игоря Гомольского "Николай Дубина: Мой дед подрывал здесь вражеские поезда в 1942-м, а я в 2014-м".

авдеевка

