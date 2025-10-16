"Враг не ожидал такой мощи": боец "Пятнашки" о высоком моральном духе интербригады
Уже в начале СВО интернациональная бригада "Пятнашка" продемонстрировала высокую боевую мощь и моральную подготовку, что стало неприятным сюрпризом для противника, не ожидавшего такого уровня подготовки. Об этом российский боец с позывным Студент из интернациональной бригады "Пятнашка" рассказал в интервью изданию Украина.ру
На вопрос журналиста о том, как для "Пятнашки" начиналась специальная военная операция, военнослужащий с позывным Студент отметил высокую мотивацию личного состава. "Все были замотивированы", – констатировал боец.
Он подчеркнул, что моральный дух и мощь бригады стали неприятным сюрпризом для ВСУ. "Враг не ожидал такой мощи, какую может развить интернациональная бригада "Пятнашка", – заявил Студент.
Военнослужащий также добавил, что его подразделение изначально отличалось хорошей выучкой. "Считаю, что в 2022 году не все так были хорошо подготовлены как мы: по амуниции, в плане снабжения и по боевой подготовке", – отметил он.
"Но к 2023 году снабжение было у нас уже хорошее. Правда, погода была не очень – грязи было по колено. Мы в двухэтажку заходили целым подразделением. Знаю, что с каких-то своих позиций враг даже сбегал", – резюмировал собеседник издания.
