"Враг не ожидал такой мощи": боец "Пятнашки" о высоком моральном духе интербригады - 16.10.2025
"Враг не ожидал такой мощи": боец "Пятнашки" о высоком моральном духе интербригады
"Враг не ожидал такой мощи": боец "Пятнашки" о высоком моральном духе интербригады - 16.10.2025 Украина.ру
"Враг не ожидал такой мощи": боец "Пятнашки" о высоком моральном духе интербригады
Уже в начале СВО интернациональная бригада "Пятнашка" продемонстрировала высокую боевую мощь и моральную подготовку, что стало неприятным сюрпризом для противника, не ожидавшего такого уровня подготовки. Об этом российский боец с позывным Студент из интернациональной бригады "Пятнашка" рассказал в интервью изданию Украина.ру
На вопрос журналиста о том, как для "Пятнашки" начиналась специальная военная операция, военнослужащий с позывным Студент отметил высокую мотивацию личного состава. "Все были замотивированы", – констатировал боец.Он подчеркнул, что моральный дух и мощь бригады стали неприятным сюрпризом для ВСУ. "Враг не ожидал такой мощи, какую может развить интернациональная бригада "Пятнашка", – заявил Студент.Военнослужащий также добавил, что его подразделение изначально отличалось хорошей выучкой. "Считаю, что в 2022 году не все так были хорошо подготовлены как мы: по амуниции, в плане снабжения и по боевой подготовке", – отметил он."Но к 2023 году снабжение было у нас уже хорошее. Правда, погода была не очень – грязи было по колено. Мы в двухэтажку заходили целым подразделением. Знаю, что с каких-то своих позиций враг даже сбегал", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Александра Чаленко "Позывной "Студент": Под Авдеевкой сожгли блиндаж ВСУ. Получил ранение, а после медаль "За отвагу" на сайте Украина.ру.О службе в ополчении Донбасса, диверсиях в тылу врага и пытках в украинском плену — в материале Игоря Гомольского "Николай Дубина: Мой дед подрывал здесь вражеские поезда в 1942-м, а я в 2014-м".
"Враг не ожидал такой мощи": боец "Пятнашки" о высоком моральном духе интербригады

04:40 16.10.2025
 
Зачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО
Зачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Уже в начале СВО интернациональная бригада "Пятнашка" продемонстрировала высокую боевую мощь и моральную подготовку, что стало неприятным сюрпризом для противника, не ожидавшего такого уровня подготовки. Об этом российский боец с позывным Студент из интернациональной бригады "Пятнашка" рассказал в интервью изданию Украина.ру
На вопрос журналиста о том, как для "Пятнашки" начиналась специальная военная операция, военнослужащий с позывным Студент отметил высокую мотивацию личного состава. "Все были замотивированы", – констатировал боец.
Он подчеркнул, что моральный дух и мощь бригады стали неприятным сюрпризом для ВСУ. "Враг не ожидал такой мощи, какую может развить интернациональная бригада "Пятнашка", – заявил Студент.
Военнослужащий также добавил, что его подразделение изначально отличалось хорошей выучкой. "Считаю, что в 2022 году не все так были хорошо подготовлены как мы: по амуниции, в плане снабжения и по боевой подготовке", – отметил он.
"Но к 2023 году снабжение было у нас уже хорошее. Правда, погода была не очень – грязи было по колено. Мы в двухэтажку заходили целым подразделением. Знаю, что с каких-то своих позиций враг даже сбегал", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Александра Чаленко "Позывной "Студент": Под Авдеевкой сожгли блиндаж ВСУ. Получил ранение, а после медаль "За отвагу" на сайте Украина.ру.
О службе в ополчении Донбасса, диверсиях в тылу врага и пытках в украинском плену — в материале Игоря Гомольского "Николай Дубина: Мой дед подрывал здесь вражеские поезда в 1942-м, а я в 2014-м".
14 октября, 17:58
Позывной "Либра": Жизнь спасло то, что у вражеского дрона кончался заряд, а я успел добежать до блиндажаБоец интернациональной бригады "Пятнашка" с позывным "Либра" рассказал изданию Украина.ру, как попадал под обстрелы, и почему захотел книгу Захара Прилепина с его автографом в подарок
