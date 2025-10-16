Путин и Трамп договорились о новой встрече - 16.10.2025 Украина.ру
Путин и Трамп договорились о новой встрече
Путин и Трамп договорились о новой встрече
Телефонный разговор президентов России и США завершился - об этом сообщает Fox News.
2025-10-16T20:19
2025-10-16T20:19
Как отметили в издании, разговор двух лидеров продолжался более двух часов. В Белом доме переговоры с Владимиром Путиным оценили как "очень хорошие и продуктивные", и сообщили, что лидеры двух стран договорились провести обсуждение украинского конфликта на уровне своих советников.Сам Дональд Трамп заявил, что по-прежнему привержен содействию урегулированию украинского конфликта и оценил переговоры с российским лидером, как "большой прогресс". Он также добавил, что на анонсированных российско-американских переговорах делегацию США будет возглавлять госсекретарь США Марко Рубио. По словам президента США, после переговоров на уровне советников состоится встреча двух президентов в Венгрии. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Трамп позвонил Путину, украинцев ждет зима без света, ВС РФ продолжают наступать. Итоги 16 октября"Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Путин и Трамп договорились о новой встрече

20:19 16.10.2025
 
Встреча президентов России и США на Аляске
Телефонный разговор президентов России и США завершился - об этом сообщает Fox News.
Как отметили в издании, разговор двух лидеров продолжался более двух часов.
В Белом доме переговоры с Владимиром Путиным оценили как "очень хорошие и продуктивные", и сообщили, что лидеры двух стран договорились провести обсуждение украинского конфликта на уровне своих советников.
Сам Дональд Трамп заявил, что по-прежнему привержен содействию урегулированию украинского конфликта и оценил переговоры с российским лидером, как "большой прогресс". Он также добавил, что на анонсированных российско-американских переговорах делегацию США будет возглавлять госсекретарь США Марко Рубио.
По словам президента США, после переговоров на уровне советников состоится встреча двух президентов в Венгрии.
18:52
Трамп позвонил Путину, украинцев ждет зима без света, ВС РФ продолжают наступать. Итоги 16 октябряДональд Трамп позвонил Владимиру Путину, украинские СМИ пишут о грядущей "зиме без света", ВС РФ занимают новые рубежи
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Трамп позвонил Путину, украинцев ждет зима без света, ВС РФ продолжают наступать. Итоги 16 октября"
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
