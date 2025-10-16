https://ukraina.ru/20251016/putin-i-tramp-dogovorilis-o-novoy-vstreche-1070221786.html

Путин и Трамп договорились о новой встрече

Телефонный разговор президентов России и США завершился - об этом сообщает Fox News.

Как отметили в издании, разговор двух лидеров продолжался более двух часов. В Белом доме переговоры с Владимиром Путиным оценили как "очень хорошие и продуктивные", и сообщили, что лидеры двух стран договорились провести обсуждение украинского конфликта на уровне своих советников.Сам Дональд Трамп заявил, что по-прежнему привержен содействию урегулированию украинского конфликта и оценил переговоры с российским лидером, как "большой прогресс". Он также добавил, что на анонсированных российско-американских переговорах делегацию США будет возглавлять госсекретарь США Марко Рубио. По словам президента США, после переговоров на уровне советников состоится встреча двух президентов в Венгрии. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Трамп позвонил Путину, украинцев ждет зима без света, ВС РФ продолжают наступать. Итоги 16 октября"Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

