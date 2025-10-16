https://ukraina.ru/20251016/tramp-pozvonil-putinu-ukraintsev-zhdet-zima-bez-sveta-vs-rf-prodolzhayut-nastupat-itogi-16-oktyabrya-1070216387.html

Трамп позвонил Путину, украинцев ждет зима без света, ВС РФ продолжают наступать. Итоги 16 октября

Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, украинские СМИ пишут о грядущей "зиме без света", ВС РФ занимают новые рубежи

2025-10-16T18:52

Дональд Трамп звонит Владимиру ПутинуПрезидент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину – об этом сообщил корреспондент телеканала CBS со ссылкой на американского чиновника. Ранее о планах американского лидера созвониться с президентом России сообщали издания Axios и Reuters.Информацию об этом подтвердил и сам президент США – в своей соцсети Truth Social он написал, что проводит телефонный разговор с Владимиром Путиным. Трамп отметил, что "разговор будет продолжительным" и анонсировал некие заявления, которые будут сделаны по окончанию разговора.CBS отмечает, что разговор проводится перед планируемой встречей Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которая анонсирована в пятницу, 17 октября.Информацию о разговоре президентов США и России также подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Украинцам обещают зиму без светаУкраинское издание "Украинская правда" выпустило материал, в котором анонсировало длительным аварийные и плановые отключения света. В материале СМИ привело цитату высокопоставленного сотрудника государственной энергетической компании, который заявил, что зимой у жителей Украины электричество будет чаще отсутствовать, чем присутствовать."Уже сегодня аварийные отключения действуют почти по всей стране. Скорее всего, зимой нас ожидает сценарий "4х2": четыре часа без света, два - со светом", - сказал собеседник издания.Издание отмечает, что наиболее сложная ситуация в сфере энергетики ожидается в прифронтовых регионах – речь прежде всего идет о Черниговской и Сумской областях. Под угрозой также Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, пишет "Украинская правда".Помимо этого, украинский телеграм-канал "Украина Online" со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщил, что подготовка к защите украинских энергообъектов от ударов ВС РФ фактически провалена. Канал пишет, что в офисе президента Украины за последние дни прошло несколько совещаний, на которых Зеленский "кричал на чиновников, чтобы заставить их говорить по существу: кто и за какую защиту энергообъектов отвечает".По информации канала, во многих регионах работы по возведений защитных сооружений на энергообъектах еще не начинались, а чиновники на совещании с Зеленским "перекладывали вину на предшественников".Что происходит на фронтеВ Днепропетровской области подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ вошли на окраину крупного села Новопавловка и начали его штурм – об этом сообщает военный обозреватель Юрий Подоляка. По его информации, российские войска также обходят населенный пункт с западной стороны с целью отрезать Новопавловку от снабжения. Кроме того, российский картографический ресурс Divgen сообщает, что российские войска взяли под контроль обширные территории возле села Филия.Подразделения 20-й армии группировки войск "Запад" ВС РФ продвинулись в ДНР между населенных пунктов Коровий Яр и Александровка – об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный простор". Кроме того, ресурс также сообщает, что подразделения 1-й танковой армии продвинулись в сторону населенных пунктов Богуславка и Боровая в Харьковской области. Кроме того, зафиксирован первый прилет российского БПЛА-камикадзе по цели в Изюме – об этом сообщил военный обозреватель Борис Рожин.На Константиновском направлении ВС РФ продвинулись в окрестностях города, подступив к Константиновке с еще одной стороны – об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира".ВС РФ нанесли удар двумя ракетами "Искандер-М" по территории украинского военного полигона, на котором проходили подготовку мобилизованные в ВСУ – об этом сообщили в оперативном командовании ВСУ "Юг". В сообщении отмечается, что полигон находился "в тыловой и относительно спокойной части страны", и что в результате ракетного удара ВСУ понесли потери убитыми и ранеными.Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, комментируя данную новость, обвинила Генштаб ВСУ во вранье – однако не стала уточнять что же она имеет в виду. В свою очередь, украинский военный эксперт Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что расположение ВСУ находилось в Кировоградской области. Он также добавил, что перед прилетом разведывательные беспилотники ВС РФ не фиксировали и предположил, что удар стал возможен из-за утечки информации. Также Бескрестнов предположил, что военнослужащие при ракетной тревоге не стали покидать место расположения, чтобы пройти в убежище, что и привело к потерям.ВКС России впервые нанесли удар корректируемой авиабомбой по целям в Николаеве – об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы. Как отмечает военный обозреватель Юрий Подоляка, дальность применения управляемых авиабомб увеличилась до 150 километров.В Курской области в результате атаки украинского дрона ранение получил мирный житель – об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.Минобороны России сообщило, что в период с 14:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской и Белгородской областями.

