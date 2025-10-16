Трамп позвонил Путину, украинцев ждет зима без света, ВС РФ продолжают наступать. Итоги 16 октября - 16.10.2025 Украина.ру
Трамп позвонил Путину, украинцев ждет зима без света, ВС РФ продолжают наступать. Итоги 16 октября
Трамп позвонил Путину, украинцев ждет зима без света, ВС РФ продолжают наступать. Итоги 16 октября - 16.10.2025 Украина.ру
Трамп позвонил Путину, украинцев ждет зима без света, ВС РФ продолжают наступать. Итоги 16 октября
Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, украинские СМИ пишут о грядущей "зиме без света", ВС РФ занимают новые рубежи
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067251328_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_cf59da23355c52ea1ea2bf884ec56dd6.jpg
Дональд Трамп звонит Владимиру ПутинуПрезидент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину – об этом сообщил корреспондент телеканала CBS со ссылкой на американского чиновника. Ранее о планах американского лидера созвониться с президентом России сообщали издания Axios и Reuters.Информацию об этом подтвердил и сам президент США – в своей соцсети Truth Social он написал, что проводит телефонный разговор с Владимиром Путиным. Трамп отметил, что "разговор будет продолжительным" и анонсировал некие заявления, которые будут сделаны по окончанию разговора.CBS отмечает, что разговор проводится перед планируемой встречей Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которая анонсирована в пятницу, 17 октября.Информацию о разговоре президентов США и России также подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Украинцам обещают зиму без светаУкраинское издание "Украинская правда" выпустило материал, в котором анонсировало длительным аварийные и плановые отключения света. В материале СМИ привело цитату высокопоставленного сотрудника государственной энергетической компании, который заявил, что зимой у жителей Украины электричество будет чаще отсутствовать, чем присутствовать."Уже сегодня аварийные отключения действуют почти по всей стране. Скорее всего, зимой нас ожидает сценарий "4х2": четыре часа без света, два - со светом", - сказал собеседник издания.Издание отмечает, что наиболее сложная ситуация в сфере энергетики ожидается в прифронтовых регионах – речь прежде всего идет о Черниговской и Сумской областях. Под угрозой также Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, пишет "Украинская правда".Помимо этого, украинский телеграм-канал "Украина Online" со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщил, что подготовка к защите украинских энергообъектов от ударов ВС РФ фактически провалена. Канал пишет, что в офисе президента Украины за последние дни прошло несколько совещаний, на которых Зеленский "кричал на чиновников, чтобы заставить их говорить по существу: кто и за какую защиту энергообъектов отвечает".По информации канала, во многих регионах работы по возведений защитных сооружений на энергообъектах еще не начинались, а чиновники на совещании с Зеленским "перекладывали вину на предшественников".Что происходит на фронтеВ Днепропетровской области подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ вошли на окраину крупного села Новопавловка и начали его штурм – об этом сообщает военный обозреватель Юрий Подоляка. По его информации, российские войска также обходят населенный пункт с западной стороны с целью отрезать Новопавловку от снабжения. Кроме того, российский картографический ресурс Divgen сообщает, что российские войска взяли под контроль обширные территории возле села Филия.Подразделения 20-й армии группировки войск "Запад" ВС РФ продвинулись в ДНР между населенных пунктов Коровий Яр и Александровка – об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный простор". Кроме того, ресурс также сообщает, что подразделения 1-й танковой армии продвинулись в сторону населенных пунктов Богуславка и Боровая в Харьковской области. Кроме того, зафиксирован первый прилет российского БПЛА-камикадзе по цели в Изюме – об этом сообщил военный обозреватель Борис Рожин.На Константиновском направлении ВС РФ продвинулись в окрестностях города, подступив к Константиновке с еще одной стороны – об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира".ВС РФ нанесли удар двумя ракетами "Искандер-М" по территории украинского военного полигона, на котором проходили подготовку мобилизованные в ВСУ – об этом сообщили в оперативном командовании ВСУ "Юг". В сообщении отмечается, что полигон находился "в тыловой и относительно спокойной части страны", и что в результате ракетного удара ВСУ понесли потери убитыми и ранеными.Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, комментируя данную новость, обвинила Генштаб ВСУ во вранье – однако не стала уточнять что же она имеет в виду. В свою очередь, украинский военный эксперт Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что расположение ВСУ находилось в Кировоградской области. Он также добавил, что перед прилетом разведывательные беспилотники ВС РФ не фиксировали и предположил, что удар стал возможен из-за утечки информации. Также Бескрестнов предположил, что военнослужащие при ракетной тревоге не стали покидать место расположения, чтобы пройти в убежище, что и привело к потерям.ВКС России впервые нанесли удар корректируемой авиабомбой по целям в Николаеве – об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы. Как отмечает военный обозреватель Юрий Подоляка, дальность применения управляемых авиабомб увеличилась до 150 километров.В Курской области в результате атаки украинского дрона ранение получил мирный житель – об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.Минобороны России сообщило, что в период с 14:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской и Белгородской областями.
Трамп позвонил Путину, украинцев ждет зима без света, ВС РФ продолжают наступать. Итоги 16 октября

18:52 16.10.2025 (обновлено: 19:25 16.10.2025)
 
Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, украинские СМИ пишут о грядущей "зиме без света", ВС РФ занимают новые рубежи
Дональд Трамп звонит Владимиру Путину
Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину – об этом сообщил корреспондент телеканала CBS со ссылкой на американского чиновника. Ранее о планах американского лидера созвониться с президентом России сообщали издания Axios и Reuters.
Информацию об этом подтвердил и сам президент США – в своей соцсети Truth Social он написал, что проводит телефонный разговор с Владимиром Путиным. Трамп отметил, что "разговор будет продолжительным" и анонсировал некие заявления, которые будут сделаны по окончанию разговора.
CBS отмечает, что разговор проводится перед планируемой встречей Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которая анонсирована в пятницу, 17 октября.
Информацию о разговоре президентов США и России также подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Украинцам обещают зиму без света
Украинское издание "Украинская правда" выпустило материал, в котором анонсировало длительным аварийные и плановые отключения света. В материале СМИ привело цитату высокопоставленного сотрудника государственной энергетической компании, который заявил, что зимой у жителей Украины электричество будет чаще отсутствовать, чем присутствовать.
"Уже сегодня аварийные отключения действуют почти по всей стране. Скорее всего, зимой нас ожидает сценарий "4х2": четыре часа без света, два - со светом", - сказал собеседник издания.
Издание отмечает, что наиболее сложная ситуация в сфере энергетики ожидается в прифронтовых регионах – речь прежде всего идет о Черниговской и Сумской областях. Под угрозой также Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, пишет "Украинская правда".
Помимо этого, украинский телеграм-канал "Украина Online" со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщил, что подготовка к защите украинских энергообъектов от ударов ВС РФ фактически провалена. Канал пишет, что в офисе президента Украины за последние дни прошло несколько совещаний, на которых Зеленский "кричал на чиновников, чтобы заставить их говорить по существу: кто и за какую защиту энергообъектов отвечает".
По информации канала, во многих регионах работы по возведений защитных сооружений на энергообъектах еще не начинались, а чиновники на совещании с Зеленским "перекладывали вину на предшественников".
Что происходит на фронте
В Днепропетровской области подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ вошли на окраину крупного села Новопавловка и начали его штурм – об этом сообщает военный обозреватель Юрий Подоляка. По его информации, российские войска также обходят населенный пункт с западной стороны с целью отрезать Новопавловку от снабжения. Кроме того, российский картографический ресурс Divgen сообщает, что российские войска взяли под контроль обширные территории возле села Филия.
Подразделения 20-й армии группировки войск "Запад" ВС РФ продвинулись в ДНР между населенных пунктов Коровий Яр и Александровка – об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный простор". Кроме того, ресурс также сообщает, что подразделения 1-й танковой армии продвинулись в сторону населенных пунктов Богуславка и Боровая в Харьковской области. Кроме того, зафиксирован первый прилет российского БПЛА-камикадзе по цели в Изюме – об этом сообщил военный обозреватель Борис Рожин.
На Константиновском направлении ВС РФ продвинулись в окрестностях города, подступив к Константиновке с еще одной стороны – об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира".
ВС РФ нанесли удар двумя ракетами "Искандер-М" по территории украинского военного полигона, на котором проходили подготовку мобилизованные в ВСУ – об этом сообщили в оперативном командовании ВСУ "Юг". В сообщении отмечается, что полигон находился "в тыловой и относительно спокойной части страны", и что в результате ракетного удара ВСУ понесли потери убитыми и ранеными.
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, комментируя данную новость, обвинила Генштаб ВСУ во вранье – однако не стала уточнять что же она имеет в виду. В свою очередь, украинский военный эксперт Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что расположение ВСУ находилось в Кировоградской области. Он также добавил, что перед прилетом разведывательные беспилотники ВС РФ не фиксировали и предположил, что удар стал возможен из-за утечки информации. Также Бескрестнов предположил, что военнослужащие при ракетной тревоге не стали покидать место расположения, чтобы пройти в убежище, что и привело к потерям.
ВКС России впервые нанесли удар корректируемой авиабомбой по целям в Николаеве – об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы. Как отмечает военный обозреватель Юрий Подоляка, дальность применения управляемых авиабомб увеличилась до 150 километров.
В Курской области в результате атаки украинского дрона ранение получил мирный житель – об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.
Минобороны России сообщило, что в период с 14:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской и Белгородской областями.
