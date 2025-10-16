https://ukraina.ru/20251016/novyy-front-yuridicheskoy-voyny-evropy-protiv-rossii-espch-udovletvoril-isk-gruzii-po-sobytiyam-2008-1070208066.html

Новый фронт юридической войны Европы против России. ЕСПЧ удовлетворил иск Грузии по событиям 2008 года

Новый фронт юридической войны Европы против России. ЕСПЧ удовлетворил иск Грузии по событиям 2008 года - 16.10.2025 Украина.ру

Новый фронт юридической войны Европы против России. ЕСПЧ удовлетворил иск Грузии по событиям 2008 года

Россия не будет выполнять требования Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по поводу событий в Грузии в 2008 году. Об этом 15 октября в ходе брифинга в Москве заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-10-16T16:51

2025-10-16T16:51

2025-10-16T17:24

эксклюзив

грузия

россия

дмитрий песков

саакашвили

еспч

министерство юстиции

украина.ру

вашингтон

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1f/1049077521_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_af657a9bfce343fd6cb7c0074f970552.jpg

ЕСПЧ 14 октября удовлетворил государственный иск со стороны Грузии против России и присудил выплатить Тбилиси компенсацию в размере 253 млн евро якобы из-за нарушений прав человека после конфликта в августе 2008 года.По оценкам судей, Россия якобы допустила "чрезмерное применение силы", "жестокое обращение", "незаконные задержания" и "незаконные ограничения передвижения через границу" между территорией, контролируемой Грузией.— "Это отдельная тема, отдельная субстанция", — так Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, как решение ЕСПЧ повлияет на отношения России и Грузии.Тем временем Министерство юстиции Грузии расценило вердикт ЕСПЧ как признание того, что Россия проводила в Южной Осетии и Абхазии "этническую чистку грузин" и рассчитывает на то, что это решение станет рычагом для "восстановления территориальной целостности страны".Грузия подавала в Европейский суд по правам человека три иска против России. Первый из них был иск по депортации грузин из России в 2006 году, который Тбилиси выиграл. Второй касался событий пятидневной войны 2008 года, а третий иск, который был подан в 2018 году, касался "оккупации территории" и "притеснений этнических грузин".Министерство юстиции Грузии тогда обвинило Москву в том, что она продолжает на территории Грузии "политику массовых преследований, арестов, нападений и убийств". Поводом стала смерть сотрудника силовых структур Грузии Арчила Татунашвили в Южной Осетии, которую Тбилиси считает своей территорией.Также грузинские власти обвинили пограничные войска России в том, что они установили заграждения на бывшей административной границе между Грузией и Южной Осетией, помешав свободному передвижению граждан Грузии.В иске, который Грузия подала к России, было восемь пунктов. ЕСПЧ признал шесть из них, включая бесчеловечное и унизительное обращение со 160 грузинскими гражданскими лицами, пытки военнопленных и то, что РФ помешала гражданам Грузии вернуться на родину из Абхазии и Южной Осетии после событий в августе 2008 года. Все это относится к периоду с 12 августа по 10 октября 2008 года, когда, по оценке ЕСПЧ, Россия осуществляла "фактический контроль" над территорией. Суд отметил, что РФ контролировала эту территорию и в дальнейшем, в том числе благодаря зависимому положению властей Южной Осетии.При этом ЕСПЧ указал, что события 8–12 августа не подпадают под юрисдикцию РФ. Тем не менее Россия обязана была расследовать возможные нарушения за этот период позднее.Жители Южной Осетии в октябре 2021 года также обращались в Европейский суд по правам человека. Они подали заявление о нарушениях прав человека со стороны грузинских военных, указав на "непропорциональное применение силы" грузинской армией против мирного населения, включая обстрел Цхинвала реактивными системами залпового огня. Суд тогда принял сторону Грузии и заявил, что у нее не было возможности осуществлять властные полномочия в этих районах.Почему Европейский суд по правам человека огласил свой вердикт именно сейчас? С одной стороны, этот приговор может послужить инструментом для поиска и конфискации оставшихся российских активов за рубежом. Для этого можно подавать иски в международные арбитражи и пытаться найти активы, которые принадлежат России и все еще не заморожены. Хотя вероятность того, что такие активы действительно существуют, предельно низкая, полагают российские эксперты.С другой стороны, приговор можно трактовать как очередную попытку настроить Тбилиси против Москвы. Ситуацию в интервью Украина.ру прокомментировал политический обозреватель и эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.По его мнению, положительное решение по иску, представленному в ЕСПЧ еще режимом Михаила Саакашвили, нужно рассматривать в контексте нынешнего давления структур "международного правосудия" на Россию в рамках более широкой юридической войны.Однако в соответствии с Конституцией Российской Федерации внутреннее законодательство имеет приоритет над внешним, в том числе над решениями каких-либо международных судов, напомнил эксперт."Поэтому тот, кто это затеял, должен был понимать, что у него ничего не получится и никаких денег добиться таким образом не удастся. Расчет, по всей видимости, делался на нанесение российской стороне репутационного ущерба", — отметил Арешев.В настоящее время российско-грузинские отношения находятся на том же уровне, на котором они оказались в 2008 году — дипломатические отношения отсутствуют, но, тем не менее, действующее грузинское руководство, в отличие от Саакашвили, не педалирует потенциальные конфликтные вопросы, добавил эксперт."Поэтому я думаю, что решение ЕСПЧ едва ли координировалось с официальным Тбилиси. Тем более в текущем грузино-европейском диалоге существует заметная напряженность. Я бы скорее назвал это достаточно неумелой попыткой вбить клин в грузинско-российские отношения. Однако вопросы, которые сейчас на повестке дня двухсторонних отношений, будут обсуждаться в рамках тех механизмов, которые сейчас существуют, без деструктивного вмешательства европейских и международных инстанций", — подчеркнул Арешев.Эксперт также коснулся заявления Министерства юстиции Грузии. По его словам, оно вполне вписывается в логику официального Тбилиси, который не признает независимости Южной Осетии и Абхазии, добавил эксперт. При этом он высказал надежду, что само грузинское руководство поймет, что подобными исками ничего не добьется, и что любые возникающие вопросы нужно решать путем конструктивного и взаимозаинтересованного диалога с Москвой.Больше о событиях в Грузии в материале Владимира Скачко Конец с троллингом. "Цветные революции" закончились там же, где начались - в Грузии.

грузия

россия

вашингтон

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, грузия, россия, дмитрий песков, саакашвили, еспч, министерство юстиции, украина.ру, вашингтон, украина, украина.ру, дональд трамп, владимир зеленский, ядерное оружие, ракеты, "томагавк", сво, всу, неонацисты, украинский неонацизм, михаил мишустин, госдума, нато, мо рф, вмф, пво