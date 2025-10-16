https://ukraina.ru/20251016/kak-vtyanut-trampa-v-voynu-chto-govoryat-na-ukraine-o-tselyakh-poezdki-zelenskogo-k-trampu-1070168193.html

Как втянуть Трампа в войну. Что говорят на Украине о целях поездки Зеленского к Трампу

В пятницу Владимир Зеленский в очередной раз намерен встретиться с Дональдом Трампом, хотя встречался с ним буквально на днях. В Штаты заранее вылетели глава Офиса президента Андрей Ермак, его протеже, новый премьер-министр Юлия Свириденко и экс-министр обороны Рустем Умеров.

Накануне поездки Зеленский сообщил, что Украина уже якобы выполнила свою "домашнюю работу", подготовив военную и экономическую части повестки дня для встречи с Трампом, а теперь, дескать, дело за ним.О целях визита Трамп заранее сообщил публике, заявив, что Киев собирается идти в наступление, а он, дескать, должен принять решение. Обычно военные планы заранее не оглашают, но для Зеленского и Трампа пиар превыше всего. На Украине слова Трампа вызвали некое недоумение, поскольку украинские военные говорят, что ни в какое наступление они идти не могут. Кроме того, получается, что это президент США решает: погонят ли "бусифицированных" жителей "незалежной" на штурм лесопосадки.Политолог Кость Бондаренко обращает внимание на то, что Украина уже якобы давно ведёт наступление, если верить духоподъемным и победным реляциям Зеленского и его Генштаба. "Украина хочет перейти в наступление", - заявил Трамп. Может, он не в курсе, но мы уже две недели наступаем по всем фронтам. По крайней мере так утверждает Зеленский. И под Добропольем, и в Запорожской области, да и в Купянске у нас все великолепно", - иронизирует политолог.Бывший соратник Зеленского, а ныне – заключенный СИЗО нардеп Александр Дубинский не ожидает каких-то сюрпризов в Овальном кабинете в пятницу. Он считает, что Зеленского будут всячески хвалить и всё обещать в попытке впечатлить Путина, но, “реалии на земле”, по его мнению, всё равно не обмануть.Он также считает, что из-за огромного количества дезертиров и потерь в рядах ВСУ Зеленскому необходим либо новый виток эскалации, либо придется соглашаться на мир. Об этом, по словам Дубинского, Зеленский и намерен говорить с Трампом.Украинские националисты и Офис Зеленского надеются все же на эскалацию, в которую пытаются втянуть и Трампа. Для этого столько шумихи последнее время вокруг передачи "Томагавков", которыми управлять смогут только военнослужащие США, а это будет означать именно втягивание Вашингтона в конфликт, который Киев не вывозит даже с европейскими союзниками.Украинский политолог Руслан Бортник считает, что Трамп сейчас больше сфокусирован не на самих поставках "Томагавков", а на создании атмосферы угрозы, которая должна подтолкнуть Кремль к переговорам. Тем не менее, он полагает, что такая тактика постепенно ведёт ситуацию к дальнейшей эскалации, повышая уровень недоверия и напряжённости.Бортник считает, что Трамп для того и принимает Зеленского, чтобы посмотреть конкретный список российских целей, по которым тот хочет бить "Томагавками"."Трамп требует показать этот список, чтобы, наверное, потом показать его Путину, сказать: "Или ты делаешь вот так, или по этому набору из этого списка прилетит. Хочешь ты или не хочешь, чтобы это произошло?". Всё это ещё раз подчёркивает, что по большому счёту мы имеем дело с использованием темы "Томагавков" как инструмента политического давления", - говорит политолог.Он подчеркивает, что целей этих не так уж и много – речь идёт об аэродромах стратегической авиации, ключевых базах хранения топлива и некоторых ключевых российских заводах ВПК. Однако при втягивании США в такой конфликт, Бортник предрекает бегство капиталов из США "куда-нибудь в Австралию", что вряд ли нужно Дональду Трампу.Украинское издание "Страна" пишет, что главная цель визита Зеленского – превратить "войну Байдена" в "войну Трампа". Зеленский, по данным издания, при поддержке своих европейских партнёров и американских "ястребов", хочет решить стратегическую задачу – максимально вовлечь Трампа в войну на Украине, чтобы тот не мог уже в определенный момент умыть руки.Кроме того, Трампа хотят завлечь личной заинтересованностью как бизнесмена. Задача Киева заключается в том, чтобы Трамп "вложился" в украинские проекты, включая ресурсную сделку, чтобы затем начал защищать уже свои инвестиции. Пытаются на Трампа давить и европейские союзники, убеждая его в том, что российская армия якобы слаба, а экономика – на грани краха.Такое понятие как "русофрения" прижилось в среде западных экспертов, откуда его переняли и украинские политологи: с одной стороны Россия якобы настолько сильна, что надо срочно вооружаться, а с другой - находится буквально на последнем издыхании, поэтому опасаться её нечего. Такая примитивная манипуляция рассчитана на то, что аудитория не помнит, что было сказано вчера.Украинский Telegram-канал "Легитимный" считает, что Зеленский снова летит в Вашингтон, чтобы дать гарантии Трампу, что ВСУ не рухнет в ближайшее время, но для этого придётся ужесточать мобилизацию, чего давно требуют западные "ястребы". "Единственный вариант - это усилить мобилизацию не просто повышением количества отлова крепостных, которые прячутся, но и понижением возраста мобилизации и подготовка молодежи к войне со школьной парты", - пишет "Легитимный".Пойдёт Трамп на эскалацию или не пойдёт, но в любом случае основную тяжесть возьмут на себя украинские "крепостные". Их положение только ухудшиться даже при втягивании США глубже в украинский конфликт.О том, как война Байдена становится войной Трампа - в статье Владимира Скачко "Крах "лимузинной дипломатии" Трампа. Как Европа втягивает США в войну с Россией"

