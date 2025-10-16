https://ukraina.ru/20251016/bez-nazemnykh-ustanovok-oni-bespolezny-ekspert-usomnilsya-v-nalichii-tomagavkov-na-ukraine-1070158466.html

"Без наземных установок они бесполезны": эксперт усомнился в наличии "Томагавков" на Украине

Слухи о возможном размещении американских крылатых ракет "Томагавк" на Украине не имеют под собой оснований, поскольку для их запуска нужны наземные установки, появление которых невозможно скрыть. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев

На вопрос о том, следует ли ожидать поставок ракет "Томагавк" на Украину по аналогии с танками и F-16, Суздальцев ответил скептически. "Есть мнение, что эти ракеты уже находятся на территории Украины, но я сомневаюсь", — заявил политолог."Ранее много говорилось о британско-французских ракетах (SCALP), носителями которых были самолеты F-16. Эти истребители на Украине есть, но ракеты не используются", — привел аналогичный пример эксперт.Он пояснил, что для использования ракет необходимы заметные наземные установки. "Наземные установки для запуска "Томагавков" заметны, мы бы знали, что они появились на Украине", — уверен политолог. "Без наземных установок "Томагавки" бесполезны", — подчеркнул Суздальцев. Он добавил, что запуск с воздуха маловероятен, так как для этого потребовался бы стратегический бомбардировщик. "Чтобы запустить их с воздуха, надо использовать самолет B-52, а его не спрячешь в стоге сена", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции" на сайте Украина.ру.Также на тему возможной передачи Украине ракет "Томагавк" — в статье Павла Котова "Спектакль или шаг к эскалации. Что известно о возможной передаче Киеву "Томагавков".

