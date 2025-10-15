https://ukraina.ru/20251015/novaya-tsel--mobilnye-podstantsii-politolog-o-pritselnom-unichtozhenii-rezerva-energosistemy-ukrainy-1070091099.html

Новая цель — мобильные подстанции: политолог о прицельном уничтожении резерва энергосистемы Украины

Российские ВКС целенаправленно уничтожают мобильные подстанции — ключевой резерв для поддержания работы украинской энергосистемы. Возросшая эффективность российской разведки позволяет находить и поражать эти установки. Об этом пишет в своей статье политолог и публицист, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

"Мне сообщают, что возобновились масштабные удары по подстанциям электросети. Но, теперь к ним добавились удары и по так называемым мобильным подстанциям", – указывает эксперт.Павлив подробно описывает эти объекты: "Эти установки в большом количестве завозились на Украину начиная с конца 2023 года, особенно активно в 2024–2025 годах. Их гнали из Европы, закупали или производили на месте столько, сколько удавалось найти"."Сейчас возросшая эффективность российской разведки – как космической, так и беспилотной – позволяет находить эти подстанции и наносить по ним прицельные удары", – констатирует автор статьи.Полный текст статьи Михаила Павлива "На кризис фронта Украины теперь накладывается и кризис разрушающегося тыла" на сайте Украина.ру.На эту тему в новостях: "Минэнерго Украины опровергло информацию о сокращении отопительного периода" на сайте Украина.ру.

