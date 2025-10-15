Новая цель — мобильные подстанции: политолог о прицельном уничтожении резерва энергосистемы Украины
Российские ВКС целенаправленно уничтожают мобильные подстанции — ключевой резерв для поддержания работы украинской энергосистемы. Возросшая эффективность российской разведки позволяет находить и поражать эти установки. Об этом пишет в своей статье политолог и публицист, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Мне сообщают, что возобновились масштабные удары по подстанциям электросети. Но, теперь к ним добавились удары и по так называемым мобильным подстанциям", – указывает эксперт.
Павлив подробно описывает эти объекты: "Эти установки в большом количестве завозились на Украину начиная с конца 2023 года, особенно активно в 2024–2025 годах. Их гнали из Европы, закупали или производили на месте столько, сколько удавалось найти".
"Мобильные подстанции устанавливаются на железнодорожных платформах и во многом именно они поддерживают работу украинской энергетической сети, особенно во время аварий и ремонтов", – поясняет аналитик.
"Сейчас возросшая эффективность российской разведки – как космической, так и беспилотной – позволяет находить эти подстанции и наносить по ним прицельные удары", – констатирует автор статьи.
