В Киевской области разоблачили силовика, покровительствовавшего производителям наркотиков
В Киевской области разоблачили силовика, покровительствовавшего производителям наркотиков - 14.10.2025 Украина.ру
В Киевской области разоблачили силовика, покровительствовавшего производителям наркотиков
Правоохранителя из Киевской области уличили в получении $10 тыс и пособничестве в незаконном выращивании наркотических средств. Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины.
Сотрудники ДБР разоблачили сотрудника неназванной силовой структуры, который за доллары США прикрывал деятельность по выращиванию конопли. "За свои "услуги" правоохранитель пожелал 10 тыс. долларов США. Правоохранителя разоблачили", - рассказали в ГБР. По делу проходит также и взяткодатель, которого обвиняют в наркоторговле. "Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. По месту жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны и черновые записи", - отметили в ведомстве.Коррумпированный силовик арестован.В сентябре стало известно, что Группировку наркоторговцев разоблачили на Западной Украине.
В Киевской области разоблачили силовика, покровительствовавшего производителям наркотиков
09:29 14.10.2025 (обновлено: 09:53 14.10.2025)
Правоохранителя из Киевской области уличили в получении $10 тыс и пособничестве в незаконном выращивании наркотических средств. Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины.
Сотрудники ДБР разоблачили сотрудника неназванной силовой структуры, который за доллары США прикрывал деятельность по выращиванию конопли.
"За свои "услуги" правоохранитель пожелал 10 тыс. долларов США. Правоохранителя разоблачили", - рассказали в ГБР.
По делу проходит также и взяткодатель, которого обвиняют в наркоторговле.
"Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. По месту жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны и черновые записи", - отметили в ведомстве.
Коррумпированный силовик арестован.
