Группировку наркоторговцев разоблачили на Западной Украине
Украинские полицейские в Винницкой области разоблачили группировку наркоторговцев. Об этом сообщил областной отдел Нацполиции Украины.
"Фигуранты наладили выращивание конопли, изготовление психотропов и сбыт наркотиков в нескольких областях Украины", - сказано в официальном сообщении.Во время обысков у членов наркогруппировки изъято более 120 кг каннабиса, тысячи растений конопли. Задержаны четверо подозреваемых – жители Винницкой и Днепропетровской областей.Изъято более 120 кг каннабиса в готовом виде и в процессе сушки; 5750 растений конопли, 2 кг прекурсоров, лабораторное оборудование и химические реактивы для синтеза амфетамина; свыше 80 тысяч гривен и 7 тысяч долларов; автомобили, мобильные телефоны, банковские карты, весы и другие принадлежности, которые использовались в преступной деятельности.Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Мероприятия по документированию уголовного правонарушения проводились сотрудниками следственного управления ГУНП при оперативном сопровождении Управления по борьбе с наркопреступностью во взаимодействии с СБУ и другими оперативными службами, при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры и силовой поддержке спецназа.В июле На Украине интегрировали электронную систему оборота медицинского каннабиса с системой здравоохранения В сентябре Фракция "Слуга народа" обсуждала с Зеленским повышение зарплат себе и легализацию проституции Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Какое заявление готовит Трамп и почему Лондон "не оставил Киеву шанса на мир". Главное на утро 30.09Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Фигуранты наладили выращивание конопли, изготовление психотропов и сбыт наркотиков в нескольких областях Украины", - сказано в официальном сообщении.
Во время обысков у членов наркогруппировки изъято более 120 кг каннабиса, тысячи растений конопли. Задержаны четверо подозреваемых – жители Винницкой и Днепропетровской областей.
Изъято более 120 кг каннабиса в готовом виде и в процессе сушки; 5750 растений конопли, 2 кг прекурсоров, лабораторное оборудование и химические реактивы для синтеза амфетамина; свыше 80 тысяч гривен и 7 тысяч долларов; автомобили, мобильные телефоны, банковские карты, весы и другие принадлежности, которые использовались в преступной деятельности.
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Мероприятия по документированию уголовного правонарушения проводились сотрудниками следственного управления ГУНП при оперативном сопровождении Управления по борьбе с наркопреступностью во взаимодействии с СБУ и другими оперативными службами, при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры и силовой поддержке спецназа.
