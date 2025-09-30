Группировку наркоторговцев разоблачили на Западной Украине - 30.09.2025 Украина.ру
Группировку наркоторговцев разоблачили на Западной Украине
Группировку наркоторговцев разоблачили на Западной Украине
Украинские полицейские в Винницкой области разоблачили группировку наркоторговцев. Об этом сообщил областной отдел Нацполиции Украины.
"Фигуранты наладили выращивание конопли, изготовление психотропов и сбыт наркотиков в нескольких областях Украины", - сказано в официальном сообщении.Во время обысков у членов наркогруппировки изъято более 120 кг каннабиса, тысячи растений конопли. Задержаны четверо подозреваемых – жители Винницкой и Днепропетровской областей.Изъято более 120 кг каннабиса в готовом виде и в процессе сушки; 5750 растений конопли, 2 кг прекурсоров, лабораторное оборудование и химические реактивы для синтеза амфетамина; свыше 80 тысяч гривен и 7 тысяч долларов; автомобили, мобильные телефоны, банковские карты, весы и другие принадлежности, которые использовались в преступной деятельности.Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Мероприятия по документированию уголовного правонарушения проводились сотрудниками следственного управления ГУНП при оперативном сопровождении Управления по борьбе с наркопреступностью во взаимодействии с СБУ и другими оперативными службами, при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры и силовой поддержке спецназа.В июле На Украине интегрировали электронную систему оборота медицинского каннабиса с системой здравоохранения В сентябре Фракция "Слуга народа" обсуждала с Зеленским повышение зарплат себе и легализацию проституции Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Какое заявление готовит Трамп и почему Лондон "не оставил Киеву шанса на мир". Главное на утро 30.09
украина
западная украина
винницкая область
новости, украина, западная украина, винницкая область, нацполиция, сбу, наркотики, наркобизнес, наркогруппировки, наркодельцы, конопля, марихуана, полиция, каннабис
Группировку наркоторговцев разоблачили на Западной Украине

Украинские полицейские в Винницкой области разоблачили группировку наркоторговцев. Об этом сообщил областной отдел Нацполиции Украины.
"Фигуранты наладили выращивание конопли, изготовление психотропов и сбыт наркотиков в нескольких областях Украины", - сказано в официальном сообщении.
Во время обысков у членов наркогруппировки изъято более 120 кг каннабиса, тысячи растений конопли. Задержаны четверо подозреваемых – жители Винницкой и Днепропетровской областей.
Изъято более 120 кг каннабиса в готовом виде и в процессе сушки; 5750 растений конопли, 2 кг прекурсоров, лабораторное оборудование и химические реактивы для синтеза амфетамина; свыше 80 тысяч гривен и 7 тысяч долларов; автомобили, мобильные телефоны, банковские карты, весы и другие принадлежности, которые использовались в преступной деятельности.
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Мероприятия по документированию уголовного правонарушения проводились сотрудниками следственного управления ГУНП при оперативном сопровождении Управления по борьбе с наркопреступностью во взаимодействии с СБУ и другими оперативными службами, при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры и силовой поддержке спецназа.
В июле На Украине интегрировали электронную систему оборота медицинского каннабиса с системой здравоохранения
В сентябре Фракция "Слуга народа" обсуждала с Зеленским повышение зарплат себе и легализацию проституции
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Какое заявление готовит Трамп и почему Лондон "не оставил Киеву шанса на мир". Главное на утро 30.09
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
