"Будут аккуратные игрища и намеки": эксперт раскрыл, как китайский фактор повлияет на баланс сил
Наращивание ядерного арсенала Китаем не приведет к изменениям в глобальном балансе сил, поскольку интеграция Пекина в мировую экономику делает противостояние с США маловероятным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь эпохи Холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" (второй том готовится к печати) Павел Леонов
Комментируя вопрос о том, как китайский фактор влияет на обеспокоенность Запада, Леонов обозначил позицию Вашингтона: "Для США Китай и так основной противник, поэтому в таком случае будут аккуратные намеки и игрища".
Он отметил, что даже выход США из договора ДРСМД не означает быстрого заполнения "пустот" в системе вооружений из-за кадровых и технических проблем.
"Но более здравой и разумной идеей будет попытка договориться, потому что все-таки Китай слишком сильно встроен в мировую экономику", — заявил Леонов. Он добавил, что пока Европа будет наращивать собственную промышленность, пройдет еще несколько лет.
Аналитик считает, что не нужно делать долгосрочных прогнозов на тему того, что Китай будет оказывать сильное влияние на политику ядерного сдерживания.
"Да, он будет развивать ядерные силы и средства. Да, он будет торговаться по этому поводу с США. Но принципиально картина от этого не изменится, потому что у европейцев не появится много ядерного оружия", — резюмировал Леонов.
