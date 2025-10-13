Российские дроны и ракеты ударили по Нежину в Черниговской области - 13.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251013/rossiyskie-drony-i-rakety-udarili-po-nezhinu-v-chernigovskoy-oblasti-1070009506.html
Российские дроны и ракеты ударили по Нежину в Черниговской области
Российские дроны и ракеты ударили по Нежину в Черниговской области - 13.10.2025 Украина.ру
Российские дроны и ракеты ударили по Нежину в Черниговской области
Российские военные ударили дронами "Герань" по целям в Нежине Черниговской области, передает 13 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-13T07:18
2025-10-13T07:18
новости
россия
черниговская область
донецкая народная республика
вкс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fd7f241f0505b8adae0944440e892abf.jpg
Также сообщалось о ракетном ударе по городу.Кроме того, ВКС РФ ударили управляемыми авиабомбами по целям в оккупированной части Донецкой Народной Республики.Несколькими часами ранее мы писали, что россияне ударили по объектам в Одесской области. После взрывов наблюдаются пожары.Российские БПЛА также атаковали цели в Николаевской, Сумской (Шостка, Сумы), Харьковской (Харьков) областях и во временно оккупированном Краматорске.Кроме того, ВКС РФ отработали управляемыми авиабомбами по целям в Сумской и Харьковской областях, а также по вражеским объектам на временно оккупированных территориях ДНР и Запорожской области.Подробнее о событиях ночи — в материале Не только Одесса. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
россия
черниговская область
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_107:0:1007:675_1920x0_80_0_0_db3c31b83e6cc1a2a13e89f9ad01248f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, черниговская область, донецкая народная республика, вкс
Новости, Россия, Черниговская область, Донецкая Народная Республика, ВКС

Российские дроны и ракеты ударили по Нежину в Черниговской области

07:18 13.10.2025
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные ударили дронами "Герань" по целям в Нежине Черниговской области, передает 13 октября телеграм-канал Украина.ру
Также сообщалось о ракетном ударе по городу.
Кроме того, ВКС РФ ударили управляемыми авиабомбами по целям в оккупированной части Донецкой Народной Республики.
Несколькими часами ранее мы писали, что россияне ударили по объектам в Одесской области. После взрывов наблюдаются пожары.
Российские БПЛА также атаковали цели в Николаевской, Сумской (Шостка, Сумы), Харьковской (Харьков) областях и во временно оккупированном Краматорске.
Кроме того, ВКС РФ отработали управляемыми авиабомбами по целям в Сумской и Харьковской областях, а также по вражеским объектам на временно оккупированных территориях ДНР и Запорожской области.
Подробнее о событиях ночи — в материале Не только Одесса. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЧерниговская областьДонецкая Народная РеспубликаВКС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:42Атаковали нефтебазу и жилые дома. ПВО сбила более сотни вражеских беспилотников над Россией
07:18Российские дроны и ракеты ударили по Нежину в Черниговской области
06:00Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию
05:50Запорожье и Харьков им не жалко: военный аналитик Носков о точечной обороне ВСУ
05:40"Дешево, надежно и сердито": эксперт Носков о том, как ВС РФ могут "вынести" мосты в Днепропетровске
05:32Пенсионные проблемы в России переселенцев из Украины
05:30"Перли они по-дурному": ополченец рассказал о тяжелом ранении и событиях 2014 года под Шахтёрском
05:20На ядерный удар последует ответ: Прокопенко раскрыл, почему Россия неуязвима для сценариев НАТО
05:15"Этот спектакль поставлен не будет" — эксперт раскрыл, рискнут ли США передать Украине "Томагавки"
05:11Украина опускается в каменный век. Украинские эксперты о том, что ждет страну в ближайшие недели
05:10"Большинство постоянно думает о побеге или сдаче в плен": полковник запаса о пленных ВСУ
05:05"Абсолютное зло и источник всех бед": Выдрин назвал базовое "волшебное слово" мировой политики
05:00"Лекарство против смуты": эксперт о попытках Франции "натянуть треуголку маленького корсиканца"
04:50"Глобальная война НАТО против России сейчас нереализуема": Прокопенко о реальной боеготовности Альянса
04:45"Тифонов" у них достаточно: эксперт раскрыл, как США готовились к расторжению ДРСМД
04:44В непогоду пушки не молчат, но техника может завязнуть
04:44Украина за неделю. "Томагавки" все ближе или тактика "друга Дональда"
04:41Не только Одесса. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:40"Массивная и рыхлая туша ЕС не приходит в единое движение": Краснов про отсутствие единства в Евросоюзе
04:30"Ни на какое посредничество Меркель не претендует": Краснов про ее обвинения в адрес Польши и Прибалтики
Лента новостейМолния