Российские дроны и ракеты ударили по Нежину в Черниговской области

Российские военные ударили дронами "Герань" по целям в Нежине Черниговской области, передает 13 октября телеграм-канал Украина.ру

Также сообщалось о ракетном ударе по городу.Кроме того, ВКС РФ ударили управляемыми авиабомбами по целям в оккупированной части Донецкой Народной Республики.Несколькими часами ранее мы писали, что россияне ударили по объектам в Одесской области. После взрывов наблюдаются пожары.Российские БПЛА также атаковали цели в Николаевской, Сумской (Шостка, Сумы), Харьковской (Харьков) областях и во временно оккупированном Краматорске.Кроме того, ВКС РФ отработали управляемыми авиабомбами по целям в Сумской и Харьковской областях, а также по вражеским объектам на временно оккупированных территориях ДНР и Запорожской области.Подробнее о событиях ночи — в материале Не только Одесса. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.

