https://ukraina.ru/20251013/rossiyskie-drony-i-rakety-udarili-po-nezhinu-v-chernigovskoy-oblasti-1070009506.html
Российские дроны и ракеты ударили по Нежину в Черниговской области
Российские дроны и ракеты ударили по Нежину в Черниговской области - 13.10.2025 Украина.ру
Российские дроны и ракеты ударили по Нежину в Черниговской области
Российские военные ударили дронами "Герань" по целям в Нежине Черниговской области, передает 13 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-13T07:18
2025-10-13T07:18
2025-10-13T07:18
новости
россия
черниговская область
донецкая народная республика
вкс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fd7f241f0505b8adae0944440e892abf.jpg
Также сообщалось о ракетном ударе по городу.Кроме того, ВКС РФ ударили управляемыми авиабомбами по целям в оккупированной части Донецкой Народной Республики.Несколькими часами ранее мы писали, что россияне ударили по объектам в Одесской области. После взрывов наблюдаются пожары.Российские БПЛА также атаковали цели в Николаевской, Сумской (Шостка, Сумы), Харьковской (Харьков) областях и во временно оккупированном Краматорске.Кроме того, ВКС РФ отработали управляемыми авиабомбами по целям в Сумской и Харьковской областях, а также по вражеским объектам на временно оккупированных территориях ДНР и Запорожской области.Подробнее о событиях ночи — в материале Не только Одесса. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
россия
черниговская область
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_107:0:1007:675_1920x0_80_0_0_db3c31b83e6cc1a2a13e89f9ad01248f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, черниговская область, донецкая народная республика, вкс
Новости, Россия, Черниговская область, Донецкая Народная Республика, ВКС
Российские дроны и ракеты ударили по Нежину в Черниговской области
Российские военные ударили дронами "Герань" по целям в Нежине Черниговской области, передает 13 октября телеграм-канал Украина.ру
Также сообщалось о ракетном ударе по городу.
Кроме того, ВКС РФ ударили управляемыми авиабомбами по целям в оккупированной части Донецкой Народной Республики.
Несколькими часами ранее мы писали, что россияне ударили по объектам в Одесской области. После взрывов наблюдаются пожары.
Российские БПЛА также атаковали цели в Николаевской, Сумской (Шостка, Сумы), Харьковской (Харьков) областях и во временно оккупированном Краматорске.
Кроме того, ВКС РФ отработали управляемыми авиабомбами по целям в Сумской и Харьковской областях, а также по вражеским объектам на временно оккупированных территориях ДНР и Запорожской области.