Пенсионные проблемы в России переселенцев из Украины

Российское государство в меру сил и возможностей постепенно решает проблему выравнивания условий социального обеспечения для новых граждан России из числа недавних переселенцев из Украины с остальными россиянами. Но проблемы остаются и одна из самых острых – это пенсионное обеспечение.

Её особая чувствительность и острота в том, что речь идёт о людях зрелого возраста, которые в силу независящих от них обстоятельств рискуют встретить старость в ситуации фактического отсутствия средств к существованию. Причём, зачастую это касается не только тех, кому отказано в пенсии, но и тех, кому она назначена, но из-за мизерного размера прожить на неё невозможно.При распаде Союза и выстраивании отношений между государствами СНГ предстояло приемлемым образом защитить интересы людей, которые всю жизнь трудились на благо общего государства. Для этого была заложена соответствующая нормативная база.13 марта 1992 г. страны Содружества Независимых Государств заключили Соглашение о гарантиях прав граждан государств – участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Соглашение было заключено для того, чтобы после развала СССР сохранить пенсионные права граждан, которые они получили в советское время. Также, необходимо было учесть трудовой стаж, приобретённый на территории этих стран.Но к 2022 году из-за серьёзных геополитических сдвигов отношения между бывшими республиками СССР по линии СНГ ослабли, а между некоторыми из них фактически прекратились.В то же время качественно иные, более тесные отношения в рамках евразийской экономической интеграции потребовали нового правового документа, регулирующего пенсионное обеспечение граждан стран – членов ЕАЭС. Поэтому в 2022 г. Россия вышла из Соглашения СНГ и 1 января 2023 г. заключила с остальными членами ЕАЭС новое Соглашение о пенсионном обеспечении граждан государств – членов.Киевский режим этот документ ожидаемо не подписал и, соответственно, недавно получившие российское гражданство переселенцы из Украины пенсионного или предпенсионного возраста, оказались в чрезвычайно затруднительной ситуации.Получается, Киев своих пенсионеров, если они переехали в другие страны бывшего СССР по каким-то, иногда вполне объективным причинам, кинул.А ведь для большинства, рождённых ещё в СССР, Россия была и остаётся Родиной. Они возвращались к себе домой, преодолевая множество препятствий, оставляя всё нажитое имущество и не особо задумываясь над деталями пенсионного законодательства. Большая часть жизни уже прожита и впереди старость, зачастую, беспомощная старость, так как многие бывшие граждане Украины как раз из её русского Юго-восточного края, где сосредоточена основная промышленность и вредные для здоровья производства.Разумеется, они платили налоги и пенсионные взносы на Украине, а не в России и, соответственно, пенсию им должна обеспечивать Украина. Но, если она не обеспечивает?После начала СВО даже те из бывших граждан Украины, кто оформил тот или иной вид пенсии на Украине лишились возможности каким-то образом обналичивать эти деньги, а уже начиная с 2025 года неиспользуемые пенсионные счета блокируются украинскими банками. Пенсия как бы есть, но фактически её нет. Можно, конечно, посоветовать искать работу. Иначе, как жить?В отличии от жителей новых территорий России, социальные гарантии которых обеспечиваются рядом Федеральных законов, бывшие граждане других регионов Украины, вынужденные переехать в РФ в период с 2014 года и по настоящее время, оказались в наиболее трудном положении. Они лишены возможности получать украинскую пенсию, но они не имели права оформить и российскую. При этом, не успели заработать (а многие и не успеют уже) достаточного российского стажа.Справедливости ради следует отметить, что ситуация несколько улучшилась после принятия Федерального закона № 455-ФЗ от 13 декабря 2024 года (вступил в силу 1.07.2025), но всё равно оставила этих новых россиян в плане пенсионного обеспечения в положении людей второго, а то и третьего сорта.В законе содержится буквальная норма – учитывается стаж работы на Украине, а не только на новых территориях. За каждый полный календарный год трудового стажа, при условии предоставления всех подтверждающих такой стаж документов (что в нынешней ситуации, как правило, невозможно), будет начисляться один пенсионный коэффициент.Для сравнения. В Донецкой и Луганской областях начисляется 3 балла за 1 год трудового стажа, в Запорожской и Херсонской областях - 2,8 балла. При начислении пенсии "старым" так сказать, гражданам РФ 1 балл зачисляют на счёт сотрудника с зарплатой всего 18 555 рублей до вычета подоходного налога. То есть, с заработком ниже МРОТ.А вот конкретные примеры из жизни.Людмила, 1966 г.р., обратилась в СФР с заявлением о начислении пенсии в 2024 году. Получила отказ, так как из 36 лет общего стажа на Украине были засчитаны только неполные 2 года. Почему-то даже учёба в университете и декретный отпуск, попавшие в советский ещё период, т.е. до 1991 года не были отнесены к стажу.После первого июля с.г., т.е., после вступления в действие ФЗ от 13 декабря 2024 г. Людмила снова подала заявление в СФР, где ей было разъяснено сотрудниками, что принесённый пакет документов имеет ничтожную ценность. Размер зарплаты на Украине значения не имеет.В итоге, доктор наук, профессор с большим стажем преподавательской и научной работы может рассчитывать в лучшем случае на минимальную пенсию (при условии, что будут учтены все записи со "странными печатями"). Но даже для получения этой пенсии нужно подтвердить 30 лет стажа, чтобы набрать необходимые 30 баллов. Прошло уже около трёх месяцев после обращения в СФР, ответа пока нет.Гражданка Елена, 1965 г.р. подала заявление о начислении пенсии в СФР в июле 2025 года. Приняли трудовую книжку с украинским стажем по 2020 г., т. е. отсканировали. Через несколько дней пришёл отказ, так как нет подтверждения из Днепропетровска, и получить его сейчас никак нельзя, нет почтового сообщения с Украиной. Пенсионный фонд Украины на запросы, естественно, не отвечает.Кроме того, в законе не прописано огромное количество деталей, важных при начислении пенсии. Так, анализ соцсетей и комментариев показывает, что в разных регионах России по-разному учитывается декретный отпуск по уходу за рождёнными на Украине детьми (независимо от того, являются ли они гражданами России). Женщины с тремя и более детьми не могут получить положенные им льготы по пенсионному обеспечению (например, выйти на пенсию в 57 лет, как другие многодетные российские мамы).К примеру, гражданка Ольга, 1966 г.р. переехала в Россию по программе переселения соотечественников и в 2014 году получила российское гражданство. При расчёте пенсии, декретные отпуска по уходу за тремя рождёнными на Украине детьми учтены не были и стажа для страховой пенсии, положенной ей по возрасту, не хватило (все дети - граждане РФ).Не учитывается работа на вредных производствах, дающая право на льготную пенсию. Рабочие металлургических комбинатов, шахтёры и представители многих других не полезных для здоровья профессий должны иметь общий страховой стаж: для мужчин — не менее 25 лет, для женщин — не менее 20 лет. Переезжая в Россию, эти бывшие украинские пенсионеры, а ныне – граждане России не имеют необходимых 30 лет стажа и у них уже нет возможности его набрать.Есть случаи, когда в трудное положение попадают даже офицеры со стажем службы в Советской Армии.Например, Николай, 1963 г.р., 2 года служил в Афганистане, т.е. защищал интересы общей тогда страны - СССР. По украинскому законодательству вышел на льготную пенсию в 55 лет. Сейчас ему 62 года, он гражданин России, но права на досрочную пенсию в России у него нет.Конечно, в случае утраты документов и невозможности подтвердить трудовой стаж остаётся надежда на получения социальной пенсии по старости. Но и тут есть нюанс. По закону социальную пенсию может получить только человек, проживший в стране не менее 15 лет.Если переселенцу из Украины на момент переезда уже было за 60, то ждать придётся долго. В лучшем случае получить пенсию можно будет после 70-ти лет. Но до этого возраста ещё надо дожить. Вопрос - как жить и где можно найти работу в таком возрасте? – сугубо риторический.В сложившейся ситуации Россия как правопреемница СССР и страна русского государствообразующего большинства обязана выполнить свой долг перед соотечественниками - русскими людьми Малороссии, попавшими по воле обстоятельств в тяжёлое положение. Очевидно, настала необходимость снова обратиться к данной проблеме и найти какое-то справедливое решение.

Виктор Пироженко

