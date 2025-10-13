https://ukraina.ru/20251013/opasnost-tomagavkov-provaly-vsu-nastoyaschiy-vinovnik-chp-s-dronami-khronika-sobytiy-na-1300-13-oktyabrya-1070025215.html

Опасность "Томагавков", провалы ВСУ, настоящий виновник ЧП с дронами. Хроника событий на 13:00 13 октября

Опасность "Томагавков", провалы ВСУ, настоящий виновник ЧП с дронами. Хроника событий на 13:00 13 октября - 13.10.2025 Украина.ру

Опасность "Томагавков", провалы ВСУ, настоящий виновник ЧП с дронами. Хроника событий на 13:00 13 октября

Медведев ответил на угрозы Трампа о поставках "Томагавков" Киеву. ВС РФ уничтожают противника и технику. Румыния обвинила Киев в ЧП с дронами

2025-10-13T13:00

2025-10-13T13:00

2025-10-13T13:23

хроники

эксклюзив

спецоперация

сво

россия

румыния

украина

дональд трамп

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062697270_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92ce618ba18695a33b6ef89eee244ce1.jpg

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в Max отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа насчет возможной поставки Украине ракет "Томагавк"."Трамп сказал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для "него это плохо кончится". Угрожает в сто первый раз, короче. Если "бизнес-миротворец" про "Томагавки", то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа", - предупредил Медведев.Он подчеркнул, что пуск ракет (в случае их поставок) будет осуществлять не Киев, а именно США."Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение "Томагавков" от обычного в полёте невозможно. Пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США. Читай: (президент США) Трамп. Как отвечать России? Вот именно!", - написал Медведев.Он выразил надежду, что заявления Трампа останутся очередной пустой угрозой.Он также опубликовал мем-демотиватор в тему. На выложенной Медведевым картинке изображено поле подсолнухов, в котором "всплыла" подлодка с флагом США. Мем построен на переиначивании названия советского фильма "Партизаны в степях Украины", который в прокате соседствовал с лентой "Подводная лодка Т-9". Это смешение дало жизнь шутливой фразе о степной подводной лодке, подбитой в "неравном воздушном бою", которая используется по отношению к чему-то абсурдному, невозможному в природе.Таким образом, из публикации Медведева следует, что к заявлениям Трампа можно относиться как к пустым угрозам.Ранее Трамп выступил перед журналистами, затронув тему украинского конфликта и поставок Киеву ракет. Трамп заявил, что может обсудить вопрос возможных поставок ракет Украине с президентом России Владимиром Путиным."Возможно, я поговорю с ним (с Путиным — ред.). <...> Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты "Томагавк", - добавил он.Президент США подчеркнул, что уверен в том, что российский лидер урегулирует конфликт на Украине. В противном случае, пригрозил, что "для него это плохо кончится".В то же время политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов полагает, что заявление президента США о возможности передачи Украине крылатых ракет при отсутствии прогресса по урегулированию конфликта – демонстрация им своего решительного настроя, а не конкретный сигнал или попытка давления.Он напомнил, что возможность передачи Украине этих ракет обсуждалась еще при предыдущем президенте США Джо Байдене.Однако, полагает он, от поставки "Томагавк" Вашингтон удерживают неизбежные имиджевые потери, если ракеты будут сбиты российскими военными. Кроме того, отправка отдельных ракет Киеву не изменила бы кардинально ситуацию на поле боя, в попытках добиться таких изменений ракеты пришлось бы отправлять массово, указал эксперт.Ракеты "Томагавк" являются для Штатов своеобразными "рабочими лошадками" и стоят на вооружении Пентагона уже почти полвека. Американская армия использовала сотни этих ракет в Сирии, Афганистане и Ираке. Однако, с учетом современных средств ПВО, ПРО и РЭБ, а также других технологий противодействия воздушным целям, устаревший "Томагавк" имеет немного шансов на успех против России.Провалы ВСУНа Украине продолжают греметь взрывы. Недавно несколько слышали в подконтрольном ВСУ Херсоне.Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал об успехах ВС РФ.Так, по его словам, подразделения российских войск за прошедшую неделю продолжили улучшать позиции в ДНР, освободив ряд населенных пунктов (Кузьминовка и Федоровка), и проламывают оборону ВСУ на территории Днепропетровской области.На Красноармейском направлении ДНР ВС РФ смогли сковать ВСУ у Родинского, окружив населенный пункт,сейчас проходит зачистка этого населенного пункта от Вооруженных сил Украины.Пушилин добавил, что севернее Котлино на Красноармейском направлении идут ожесточенные боестолкновения, но российские подразделения улучшают свои позиции.Также подразделения российских войск продвигаются к Константиновке (южнее Клебан-Быкского водохранилища ситуация значительно улучшена для наших бойцов).Он добавил, что подразделениям ВС РФ приходится перемалывать серьезные ресурсы ВСУ, которые были оттянуты противником на добропольский выступ в ДНР.На Краснолиманском направлении россияне приближаются к Красному Лиману и продвигаются в черте населенного пункта Ямполь."Поступает информация, что непосредственно уже городские бои в Северске уже имеют место быть. Но и также мы видим, что приближаются и к Красному Лиману наши подразделения, а также продолжается продвижение в черте населенного пункта Ямполь, за который противник продолжает удерживаться, но в южной части наши подразделения продолжают улучшать свои позиции", - заверил он.По данным телеграм-канала "Иди и смотри", россияне смогли продвинуться на несколько сотен метров на левом берегу Волчьей у Волчанка. Отмечается, что плацдарм на левом берегу Волчьей продолжает расширяться.А телеграм-канал SHOT рассказал, что российские снайперы взяли под контроль наземное передвижение бойцов ВСУ в Купянске Харьковской области, заняв самые высокие здания в городе.Такое решение привело к тому, что украинские войска оставили часть объектов на территории Купянска без боя.Минобороны также перечислило успехи бойцов, которые за сутки уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и нанесли поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины.Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили свыше 180 военнослужащих ВСУ и пять боевых бронированных машин в ДНР.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Томарино, Львово, Антоновка и Садовое Херсонской области. ВСУ потеряли до 60 украинских военнослужащих, пять автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Силы "Востока" уничтожили до 355 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы.Также ВСУ за сутки потеряли до 140 военных, танк, 13 пикапов и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США в зоне действий российской группировки войск "Север". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и пять складов материальных средств.Российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Боровская Андреевка в Харьковской области.Виновник ЧП с дронамиГлава генштаба Румынии Георгице Влад в эфире телеканала Antena 3 прокомментировал утверждения журналистов о том, что якобы участились нарушения воздушного пространства со стороны российских беспилотников.Он заверил, что большинство инцидентов с беспилотниками, которые попадали в воздушное пространство Румынии, связаны с работой украинских ПВО.Он предупредил, что если со стороны дронов будет угроза, румынские военные будут вправе открыть огонь.Генерал уточнил, что применение норм, которые позволяют сбивать беспилотники, "не обязательно" означает вступление Румынии в войну."Перед обращением о применении 5 статьи НАТО о коллективной обороне сначала надо задействовать статью 4 о консультациях, а перед ней выполнить статью 3 о том, что каждое государство-член НАТО обеспечивает свою собственную оборону и безопасность своими силами. В этом случае Румыния должна использовать все инструменты, чтобы сохранить безопасность, суверенитет, независимость и территориальную целостность страны", - подчеркнул Влад.Правительство Румынии 13 декабря прошлого года одобрило законопроект о защите воздушного пространства страны от беспилотников, закон был подписан президентом в мае этого года.В отношении беспилотников могут быть предприняты некинетические меры, которые предполагают обнаружение дрона, взятие его под контроль или его нейтрализацию путем отключения его функций управления, контроля или связи, а также кинетические, то есть "обездвиживание или уничтожение" дрона.Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными.Недавно президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.Затем российский лидер ответил серьезно, что там нет целей для Вооруженных сил РФ, поэтому России нет смысла посылать дроны в страны НАТО. Путин назвал такие обвинения способом нагнетания обстановки и повышения расходов на оборону.Подробнее о бездоказательных обвинениях - в материале Министр обороны Германии сделал выпад в сторону России на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251012/chetvert-milliona-dezertirov-glavnoe-na-utro-12-oktyabrya-1069984326.html

https://ukraina.ru/20251013/ugrozy-trampa-provaly-vsu-makhinatsii-s-raketoy-flamingo-khronika-sobytiy-na-utro-13-oktyabrya-1070011865.html

https://ukraina.ru/20251010/rabota-po-uregulirovaniyu-uspekhi-vs-rf-kollaps-posle-ataki-khronika-sobytiy-na-1300-6-oktyabrya-1069915162.html

россия

румыния

украина

сша

киев

днр

харьковская область

херсонская область

днепропетровск

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, россия, румыния, украина, дональд трамп, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, нато, пентагон, владимир путин, ракеты, "томагавк", дроны, взрыв, сша, вс рф, всу, киев, днр, харьковская область, херсонская область, днепропетровск, купянск, джо байден