Министр обороны Германии сделал выпад в сторону России
Министр обороны Германии Борис Писториус обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что он якобы причастен к инцидентам с беспилотниками в воздушном пространстве ФРГ, передает 6 октября Handelsblatt
"Речь идет о провокациях, нагнетании страха и разжигании острых дискуссий. Путин очень, очень хорошо знает Германию, как мы все помним. Он также знаком с немецкими инстинктами и рефлексами", — заявил министр.По его словам, Россия якобы нарушает воздушное пространство разных стран, чтобы создать неопределенность.Поводом для обвинений стали инциденты в аэропорту Мюнхена и на аэродроме Эрдинг, где вечером 3 октября были зафиксированы полеты дронов неизвестного происхождения. Также были замечены БПЛА и в других районах, в частности у инновационного центра. После этого в нескольких городах Европы задержали пилотов-любителей, запускавших беспилотники. Связей с Россией у них не было выявлено, сообщали в местной полиции.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на обвинения подчеркнул, что заявления о нарушении воздушного пространства со стороны России являются голословными и не подкреплены доказательствами. Сам Путин отмечал, что информацию о дронах раздувают "чудаки", которые когда-то развлекались по поводу НЛО. В ходе заседания клуба "Валдай" он иронично пообещал, что больше не будет посылать столько дронов в Данию."Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетает?" – пошутил он.Затем российский лидер ответил серьезно, что там нет целей для Вооруженных сил РФ, поэтому России нет смысла посылать дроны в страны НАТО. Путин назвал такие обвинения способом нагнетания обстановки и повышения расходов на оборону.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Министр обороны Германии сделал выпад в сторону России

10:57 06.10.2025
 
"Речь идет о провокациях, нагнетании страха и разжигании острых дискуссий. Путин очень, очень хорошо знает Германию, как мы все помним. Он также знаком с немецкими инстинктами и рефлексами", — заявил министр.
По его словам, Россия якобы нарушает воздушное пространство разных стран, чтобы создать неопределенность.
Поводом для обвинений стали инциденты в аэропорту Мюнхена и на аэродроме Эрдинг, где вечером 3 октября были зафиксированы полеты дронов неизвестного происхождения. Также были замечены БПЛА и в других районах, в частности у инновационного центра. После этого в нескольких городах Европы задержали пилотов-любителей, запускавших беспилотники. Связей с Россией у них не было выявлено, сообщали в местной полиции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на обвинения подчеркнул, что заявления о нарушении воздушного пространства со стороны России являются голословными и не подкреплены доказательствами.
Сам Путин отмечал, что информацию о дронах раздувают "чудаки", которые когда-то развлекались по поводу НЛО. В ходе заседания клуба "Валдай" он иронично пообещал, что больше не будет посылать столько дронов в Данию.
"Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетает?" – пошутил он.
Затем российский лидер ответил серьезно, что там нет целей для Вооруженных сил РФ, поэтому России нет смысла посылать дроны в страны НАТО. Путин назвал такие обвинения способом нагнетания обстановки и повышения расходов на оборону.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
