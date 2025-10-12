https://ukraina.ru/20251012/sergey-khrapach-o-politicheskikh-ubiystvakh-na-zapade-narod-ne-prinimaet-navyazyvaemykh-globalistami-1069945433.html

Сергей Храпач о политических убийствах на Западе: Народ не принимает навязываемых глобалистами ценностей

Из-за особенностей политической и правовой систем США, психически нестабильные личности, способные совершить акт терроризма, редко попадают в поле зрения ФБР, а если и попадают, то становятся сначала исполнителями, а потом и обвиняемыми по делам о покушениях на президентов. Достаточно вспомнить Ли Харви Освальда.

В сентябре этого года в США произошло скандальное убийство Чарли Кирка. При этом покушения, совершенные против политических деятелей США, начались ещё в 19 веке. Американский врач Дэвид Рамзи стал первым убитым американским политиком. Он был одним из первых крупных историков Американской войны за независимость. В 1815 году на Рамзи напал психически больной человек, которого медик осматривал.С тех пор несколько американских политиков были убиты во время избрания или назначения на должность. Четверо из них были президентами Соединенных Штатов. В частности, в 1865 году погиб Авраам Линкольн, а в 1963 году Джон Ф. Кеннеди.— Сергей Валентинович, что вы думаете об устранение Кирка? Какие у вас версии?— Если честно, я не очень верю в так называемую "теорию заговора" в случае с Кирком. Уж слишком это малозначительная фигура для влияния на политическую систему США. Другое дело, президенты США: как мы помним, за 250 летнюю историю этой страны были зафиксированы покушения на 18 президентов, их жертвами стали 8 (убиты и ранены).Поэтому, полагаю, что активиста убили за его позицию, которая была крайне радикальная, причем во всех направлениях. Вполне возможно, что кто-то из недовольных его деятельностью организовал это убийство.— Как вы относитесь к тому, что многие считали Кирка пророссийским активистом, потому что он выступал против помощи Украине? Могли ли реально его уничтожить из-за этого?— Кирк был, во-первых, американцем, во-вторых, гражданином США. А, в третью очередь, он принадлежал к правым радикалам. Соответственно, такой коктейль вряд ли мог сделать из него пророссийского политика. Кроме того, США является геополитическим конкурентом России, поэтому Кирка назвать пророссийским было бы преувеличением, несмотря на его высказывания.— Означает ли убийство Кирка, что ЦРУ, ФБР, Агентство национальной безопасности и иные спецслужбы США работают плохо?— Кирк не являлся объектом охраны, да и в США несколько иные представления о безопасности для мероприятий с участием массы людей — это отличается от подобных событий в России. С учетом этого, спецслужбы США можно вывести за скобки, а вот задать вопрос местной полиции вполне уместно, ибо по американскому законодательству именно полиция в США отвечает за безопасность на таких мероприятиях.А вообще, если в устранении публичного деятеля подозрения падают на его политических конкурентов (а не на случайного персонажа с психическим заболеванием), то вполне уместно бросить камень в ФБР, которая отвечает за контрразведывательное обеспечение таких акций.— В американских детективах и боевиках о спецслужбах и шпионах зачастую сюжет завязан на продажных агентов и заказанных госчиновниками убийствах? То есть действительно ЦРУ может устранять неугодных государству или влиятельным политикам людей?— "Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо" (лат. "Homo sum, humani nihil a me alienum puto") — фраза из античного искусства, говорящая о том, что любой человек живет человеческими страстями. К ним относится сребролюбие, то есть корысть большая и малая, коррупция, и так далее.Соответственно, сотрудники любых спецслужб, вопреки долгу и присяге, могут в коррупционных целях использоваться для устранения неугодных политических конкурентов. Исполнителями таких заказов могут быть не только сотрудники ЦРУ, но и других спецслужб.— Убийца Кирка добровольно сдался. Почему?— Насколько мне известно из данных американских СМИ, Тайлер Робинсон написал явку с повинной и сдался властям по совету своего отца, в прошлом полицейского. Возможно, "гордость" за содеянное также повлияла на его решение. Ведь для людей такого склада характера, как Робинсон, публичное признание результата, пусть и негативного с общественной и правовой точки зрения, является предметом гордости.Вспомнить хотя бы печально знаменитого Герострата, который сжег храм Артемиды, чтобы прославиться — слава бывает разной.— И все-таки, почему такие личности, как Робинсон, остаются вне поля зрения спецслужб?— Выявить таких людей в принципе не сложно, но в США радикальные взгляды часто защищаются законом. Например, надругательство над флагом России в виде его сожжения по российскому законодательству является уголовно наказуемым деянием, а сжигание флага США — это выражение свободы слова, которую охраняют полицейская и судебная системы этой страны.Поэтому, из-за особенностей политической и правовой систем США, психически нестабильные личности, способные совершить акт терроризма, редко попадают в поле зрения ФБР, а если и попадают, то становятся сначала исполнителями, а потом и обвиняемыми по делам о покушениях на президентов. Достаточно вспомнить Ли Харви Освальда.В России лица, вынашивающие экстремистские или радикальные идеи, что левого, что правого толка, контролируются, а в случае, если они переходят к действиям, привлекаются к ответственности. Российское законодательство весьма эффективно позволяет это делать.— В целом, есть ли какие-то особенности в покушениях и убийствах, совершенных в США против президентов, политиков и активистов? (схожесть сценариев убийств и покушений, ситуация в стране, период, цель и тому подобное)— Как правило, американских президентов убивали из-за личной неприязни, ставшей результатом их профессиональной деятельности, отразившейся на судьбах покушавшихся. В подавляющем большинстве случаев покушавшимися были либо психически неуравновешенные лица, либо люди, которых таковыми выставили власти.Пожалуй, убийства президентов Линкольна и Кеннеди можно назвать мотивированными результатами их деятельности по отношению к определенным финансово-промышленным группам США, поскольку их политическая деятельность мешала получать сверхприбыли. В остальных случаях гибель или ранения президентов вызваны ненадлежащей работой Секретной службы и ФБР.В ментальности американцев, президент всего лишь чиновник, которого можно сменить и который принципиально не может повернуть вектор развития государства. А вот и Линкольн, и Кеннеди попытались изменить такой подход и поплатились жизнью.— Насколько политическая ситуация в стране в целом влияет на частоту покушений и убийств против видных общественных деятелей?— Политических деятелей обычно убивают в целях изменения политической системы, либо вектора развития государства, когда других способов достичь политических целей невозможно.Достаточно вспомнить убийство крайне лояльного к своим политическим врагам Юлия Цезаря. Или политические убийства российских императоров Павла Первого, Александра Второго и Николая Второго: первого убили заговорщики, желающие сохранить политическую власть; второго – леворадикальные экстремисты, чтобы получить политические права; третьего устранили, чтобы обезопасить создаваемую социалистическую систему.Чем более политически нестабильная ситуация в стране, тем более яро используются политические убийства. Они также чаще возникают при неадекватном полицейском режиме, подавляющем любую политическую активность граждан, как, например, было в свое время в Чили и Испании, когда их возглавляли генералы Франко и Пиночет.— Ведь, наоборот, если ситуация нестабильная, спецслужбы должны быть ещё бдительнее…— Спецслужбы — это всего лишь инструмент реализации политической власти, орган исполнительной власти, и всегда — слепок общества, поскольку состоят из членов этого общества. Чем ситуация в стране или обществе нестабильная, тем хуже работают спецслужбы, заботясь о корпоративном интересе больше, чем об интересе государства. — Почему на Западе в целом растет количество политических убийств?— Ломается повестка глобализации, глубинный народ не принимает навязываемых глобалистами ценностей, крайне негативно относится к толерантности во всех ее проявлениях. Ломается повестка глобализации, глубинный народ не принимает навязываемых глобалистами ценностей, крайне негативно относится к толерантности во всех ее проявлениях. Не имея возможности изменить политическую систему законным путем, например через выборы, отдельные элементы общества радикализируются, устраивают всевозможные шествия, оказывают силовое воздействие на оппонентов, вступают в конфликт с властью и, в конечном итоге, начинают стрелять в политиков и чиновников.

