По 60 пенсов за жизнь: за сколько Джонсон обрёк украинцев на смерть. Итоги 12 октября

Британские СМИ рассказали о материальной заинтересованности экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в продолжении конфликта на Украине

Британская газета The Guardian опубликовала статью, в которой намекнула на существование связи между получением бывшим премьером Борисом Джонсоном £1 млн от бизнесмена Кристофера Харборна в 2022 году и его активным участием в разжигании украинского конфликта.Издание изучило утечку документов, проливающих свет на взаимоотношения Джонсона и крупнейшего Харборна, который является акционером британской оборонной компании QinetiQ, выполняющей украинские заказы.Так, внимание журналистов привлекло крупное пожертвование от Харборна — он в конце 2022 года перевел компании бывшего главы правительства £1 млн, — при этом уже через некоторое время Джонсон встречался с неким "спонсором" для обсуждения вопросов, касающихся Украины."В графике Джонсона за январь 2023 года было отведено полчаса на разговор с его спонсором. Он был обозначен как "отчёт по Украине"",— указано в публикации.После этого, отмечалось в статье, экс-премьер и Харборн вылетели на одном самолёте в Польшу, где "они могли сесть на ночной поезд до Киева"."Адвокаты Харборна не дали чётких ответов на вопросы о том, почему он решил посетить Украину. Они ограничились заявлением о том, что "все догадки не имеют под собой никаких реальных оснований". Однако в документах, которые появились в Сети, есть возможные подсказки", — писали авторы статьи.Как предполагает газета, бизнесмен посетил "закрытое совещание в военно-техническом научно-исследовательском центре". При этом в "слитых" документах приводится странное письмо Джонсона, адресованное им некой группе лиц через месяц после этой поездки."Джонсон заявляет в письме, что ему "не известно ни о каких предположениях или доказательствах того, что Кристофер каким-либо образом поддерживает российское правительство или имеет связи с Россией коммерческого или иного характера". Непонятно, почему кто-то мог бы думать иначе. Никаких подобных связей не выявлено, и адвокаты Харборна заявляют, что их не существует", — цитирует издание Джонсона.Журналисты газеты обратились к экс-премьеру за разъяснениями о природе его взаимоотношений с предпринимателем. Вместо ответа он в эмоциональной форме обвинил представителей СМИ в работе на Россию и лично президента России Владимира Путина.Публикацию прокомментировали уже в России."Жизни украинцев в обмен на деньги британских оружейных лоббистов. Борис Джонсон и его "британский консультант" нашли выгодный обменный курс в украинском конфликте. Выгодный для себя, но не для рядовых украинцев <...> За миллион фунтов уничтожить чужую страну - вот она цена "британский дружбы"", — отметил российский военкор Евгений Поддубный.В ноябре 2023 года глава фракции партии "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахмия сообщил, что именно Джонсон сорвал мирные переговоры в Стамбуле весной 2022 года."Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон и сказал: "Не будем мы с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать"", - рассказал Арахамия в интервью Наталье МосейчукЭто заявление вызвало ярость у многих украинцев. И Джонсон бросился опровергать сказанное Арахамией. При этом Арахамия также рассказал, что Украина согласовывала свои действия с американцами и британцами."Этот процесс <...> не был никак не управляемым [США, Великобританией, Германией], но была сразу же создана группа советников по безопасности наших стран-партнёров, но мы им дозированно давали информацию с точки зрения информационного лага <...> Т.е. они (США и Великобритания) всё знали, особенно, когда мы драфтили все документы — у них был доступ ко всем документам. И мы советовались. Мы понимали, что мы одни войну не можем выиграть. И мы советовались с ними по всем вопросам. И они нам фактически посоветовали не идти ни на какие эфемерные гарантии безопасности", - отмечал глава парламентской фракции украинской партии власти.В апреле 2024 года сказанное Арахамией частично подтвердил и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский."Мы искренне хотели договориться. Причём я говорю не только за российскую часть делегации, но и за украинскую. Там были разные люди, но в основе своей это были люди, которые хотели договориться и найти какой-то компромисс. И этот компромисс, в конце концов, так либо иначе был найден. А дальше… Понимаете, скажу вещь, которую никогда раньше не говорил. Украинская делегация говорила следующее: "Вам легко. У вас один начальник, а у нас три. Поэтому под чем бы мы здесь не подписались, надо ещё с двумя начальниками согласовать". И в этом всё. Это честно. В этом трагедия <...>, в этом трагедия несуверенного государства. Очень тяжело вести переговоры с тем, кто даже хочет, но не может принять решение, а является при этом стороной тяжёлого конфликта", — рассказывал он в интервью Наталье Литовко.В августе 2025 года телеграм-канал Mash сообщил, что Украина с февраля 2022 года потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 млн солдат и офицеров. По данным канала, такие данные приводятся во взломанной хакерами базе данных генштаба ВСУ.Позднее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных Генштаба ВСУ, представитель KillNet рассказал, что взлом был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики. Кроме того, представитель группировки также передал агентству ряд фотографий погибших украинских военных, их паспортов, военных билетов, свидетельств о смерти и жетонов.Официальная украинская сторона назвала эти данные "фейком". При этом военные эксперты допускают возможность такой величины украинских потерь."Можно сказать, масштабируя на ход боевых действий, что эта цифра близка к верхнему потолку возможных оценок потерь Украины в виде убитых, без вести пропавших и получивших ранение солдат и офицеров ВСУ", — заявил в комментарии РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Если допустить, что Украина потеряла 1,7 млн солдат офицеров, то получается, что Джонсон "обменял" жизнь каждого из этих погибших на 58,8 пенсов личной прибыли.Об удививших на этой неделе людях — в статье Сергея Зуева "Скандалистка Меркель, обманутые колумбийцы и глава МФС Кикоть".

