https://ukraina.ru/20251012/skandalistka-merkel-obmanutye-kolumbiytsy-i-glava-mfs-kikot-1069937371.html

Скандалистка Меркель, обманутые колумбийцы и глава МФС Кикоть

Скандалистка Меркель, обманутые колумбийцы и глава МФС Кикоть - 12.10.2025 Украина.ру

Скандалистка Меркель, обманутые колумбийцы и глава МФС Кикоть

Кто виноват в том, что Европа и Россия не смогли договориться по поводу Украины? Колумбийские наемники, воевавшие в рядах ВСУ, умоляют своего президента помочь им вернуться на родину. Российский паспорт иногда нельзя получить даже ценой пролитой за Россию крови. Мы расскажем вам о тех людях, которые нас удивили на прошедшей неделе

2025-10-12T06:40

2025-10-12T06:40

2025-10-12T09:55

эксклюзив

россия

польша

украина

меркель

владимир путин

вооруженные силы украины

ес

иностранные наемники

колумбия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0a/1069935609_0:67:994:626_1920x0_80_0_0_11f33206a39fa4b2a107becf387d09e1.jpg

Ангела Меркель, экс-канцлер ГерманииПольша и страны Прибалтики не поддержали стремление остальных членов ЕС к прямым переговорам с Москвой в 2019 году, когда Брюссель выступал за выстраивание диалога с Путиным. Это откровение бывшего германского канцлера, сделанное в интервью венгерскому онлайн-изданию Partizan, переполошило всю западную прессу на прошедшей неделе.Меркель упоминает в интервью Минские соглашения, в заключении которых она участвовала в 2015 году. По её словам, этот документ "привёл к успокоению" в период с 2015 по 2021 год и дал Украине возможность "набраться сил" и "стать другой страной".Однако в июне 2021 года Меркель, по её собственным словам, "почувствовала, что Путин больше не воспринимает Минские соглашения всерьёз" и поэтому ей захотелось нового формата, в рамках которого представители ЕС могли бы говорить с президентом России напрямую."Часть стран не поддержала эту идею. В частности, это были страны Прибалтики, но Польша тоже была против", — разоткровенничалась бывший канцлер Германии.По её словам, эти четыре страны "боялись", что у ЕС не будет общей политики в отношении России.Таким образом, Ангела Меркель возложила на Польшу и Прибалтику ответственность за разрыв дипломатических отношений с Россией и, кроме того, косвенно — за военную операцию России на Украине.Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который занимал эту должность в период, о котором говорит Меркель, не остался в долгу и ответил, что экс-канцлер Германии находится в авангарде политиков, которые нанесли наибольший вред Европе за последние сто лет. При этом по мнению других польских политиков высказывания пенсионерки союзного (имеется в виду, конечно, Евросоюз) Ангелы Меркель еще больше обострили и ухудшили отношения между Германией и Польше. Последняя, как известно, требует триллионных репараций с Германии за ущерб, нанесенный ей в ходе Второй мировой войны. А Германия отказывается это делать, так как со всеми рассчиталась (в том числе и территориями, отошедшими по результату раздела Германии Польше). И тут, когда все еще находятся в состоянии споров - выступление Меркель, выдавшей ну, очень, большой секрет - с Россией не смогли договориться в 2021-ом году (накануне СВО) из-за Польши и Прибалтийских "вымиратов"! А так бы не было войны. Польское негодование бабушкой Меркель поддержал и председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон, который со своей стороны отметил, что высказывания Меркель вызывают вопросы касательно внешнеполитической линии Германии в период её руководства. Также он заявил, что ответственность за невыполнение Минских соглашений лежит на Меркель. И, что интересно, теперь уже и здесь признают, что Минские соглашения были всего лишь ширмой для подготовки Украине к войне! И винят в этом саму Меркель.И это утверждение из недр вражеского России лагеря еще больше вызывает удивление. Оказывается на Западе уже никто не спорит и не скрывает того факта, что Европа намеренно с 2014 года готовила Украину к войне с Россией. Сначала, обманув Путина и российскую власть ширмой Минских соглашений, а потом, не сумев договориться о переговоров с Путиным с Прибалтикой и Польшей, в 2021-ом году, что и спровоцировало военный конфликт.И все это вскрыла бабушка немецкой политики Меркель, своими заявлениями и неумной с точки зрения европейской политики, болтливостью.Вот уж, действительно, удивительно откровенная и некрасивая история вырисовывается.Колумбийские наёмники в рядах ВСУНаёмники из Колумбии, отказавшиеся воевать за Украину, обратились к президенту своей страны Густаво Петро с настоятельной просьбой вызволить их с поля боя и вернуть домой. Видеозапись обращения опубликовал журнал Semana."Господин президент Колумбии, пожалуйста, помогите нам через Министерство иностранных дел или сами вмешайтесь. Возьмите на себя ответственность за нас, за наши жизни, потому что мы больше не хотим здесь работать", — говорит на видео один из боевиков.По его словам, двадцать наёмников ранее обратились к украинскому руководству с просьбой освободить их от службы в ВСУ, после чего их удерживали в течение двух дней под арестом, а затем посадили в автобус с обещанием отвезти в Польшу."Они сказали, что отвезут нас в Польшу, но украинцам нельзя верить. Мы не знаем, куда нас везут. Слова украинцев ничего не стоят, они очень лживые", — заявил колумбиец.Также он рассказал, что украинцы обманули его и его сослуживцев, не выплатив обещанные деньги."Украинцы считают колумбийцев людьми второго сорта. Я призываю колумбийских наёмников, которых эксплуатируют как пушечное мясо и которыми руководят корпорации из Майами, немедленно вернуться в страну", — прокомментировал ситуацию президент Колумбии Петро.Однако обратившихся к нему соотечественников родная Колумбия вряд ли скоро увидит. Как предполагает телеграм-канал Mash, авторов данного обращения могли отправить в Африку, где в настоящее время находится около семисот иностранных наёмников, связанных с Вооружёнными силами Украины.Если рассматривать произошедшее через призму чисто человеческого понимания, ясно, что колумбийцев сначала заманили в ряды ВСУ обещаниями хорошего заработка, а потом обокрали и фактически отправили в рабство. Однако на что может рассчитывать иностранный наёмник, отправившись в чужую страну воевать?Но удивительно в это истории другое - наемники, отправившиеся из чисто личных меркантильных интересов убивать этих "непонятных русских", увидев реальную, не телевизионно-киношную войну, запросились домой, как неразумные дети: "Дяденька-президент, заберите нас домой!"Глава Миграционной службы РФ Андрей КикотьК сотрудникам ведомства, которым заведует господин Кикоть, у прессы появились вопросы. Но обо всём по порядку.Боец специальной военной операции из Латвии Нормундса Потаповса, участвовавшего в освобождении Курской области, оставили без российского гражданства и отправили получать документы по регулярной процедуре — сначала РВП, потом ВНЖ, а через пять лет, может быть, и паспорт российского гражданина, сообщает Ura.ru.Мужчина уехал из Латвии ещё в 2010 году из-за несогласия с антироссийской политикой властей, в том числе с закрытием русских школ.Он сначала пожил в странах Европы, а в 2022 году приехал в Россию. Через несколько месяцев Потаповс решил пойти добровольцем на фронт.Службу латвиец начал в миномётной батарее, затем стал оператором беспилотника и дослужился до командира роты огневого поражения. Он принимал участие в боях в Авдеевке, Бахмуте, Часовом Яре, освобождал Курскую область. В ходе боёв получил ранение и контузию. В настоящее время Потаповс проходит лечение в госпитале в Екатеринбурге. То есть в боях, можно сказать своей пролитой кровью он доказал, что верен России и вполне заслужил быть ее гражданином - не ради славы и денег, а по убеждениям и делам.Иностранный военный до сих пор не получил гражданства РФ, несмотря на все его заслуги. Потаповс считает несправедливым то, что от него требуют пройти всю регулярную процедуру получения разрешения на временное проживание, прежде чем он сможет претендовать на гражданство.В январе 2024 года вступил в силу указ президента РФ, в соответствии с которым иностранцы, подписавшие контракт на военную службу в период СВО, получат российское гражданство по упрощённому порядку. Подать заявление о приёме в российское гражданство также смогут иностранцы, уволенные в период СВО с военной службы в ВС РФ по состоянию здоровья.Почему этот указ не распространяется на добровольца из Латвии? Удивительна в этой истории чрезмерная охранительная позиция чиновников Миграционной службы, которые раньше почему-то выдавали гражданство кому не попадя (в том числе террористам, устроившим расстрел в Крокус-сити), но не выдающих паспорт гражданина тому, кто реально ценой собственного здоровья защищал российские интересы. Больше о реакции европейских стран на слова Меркель об украинскому урегулированию в материале Павла Котова "Самый вредный немецкий политик за сто лет". Почему прибалты и поляки взъелись на Меркель

россия

польша

украина

колумбия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, россия, польша, украина, меркель, владимир путин, вооруженные силы украины, ес, иностранные наемники, колумбия