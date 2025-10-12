https://ukraina.ru/20251012/chetvert-milliona-dezertirov-glavnoe-na-utro-12-oktyabrya-1069984326.html

Четверть миллиона дезертиров. Главное на утро 12 октября

Четверть миллиона дезертиров. Главное на утро 12 октября

Стал известен масштаб дезертирства в украинской армии

Народный депутат Сергей Луценко рассказал о бегстве из украинской армии."То, что мне болит: 19044 человека за сентябрь официально убежали из армии. Округляем — 20 тыс. С начала года до 160 тыс.. И я вам скажу, что всё гораздо хуже в реальности. На самом деле все эти цифры определяются не теми, кто убежал — их гораздо больше — а количеством зарегистрированных уголовных производств сотрудниками Государственного бюро расследований. Количество сотрудников, которые сидят на регистрации, ограничена. И это ограниченное количество не может зарегистрировать больше, чем определённый поток. И то, что в сентябре было больше, чем в августе, я связываю с тем, что вернулись из отпуска те, кто регистрируют уголовные производство. И стало больше уголовных производств", — заявил Луценко.В субботу, 11 октября, также вышло интервью с другим нардепом — Марьяной Безуглой. Она также указала на катастрофический характер с дезертирством."Сейчас у нас СЗЧ (СОЧ, самовольное оставление части — Ред.) столько же, сколько была армия до полномасштабного вторжения (СВО — Ред.)", — указала Безуглая.Тогда украинская армия по разным оценкам насчитывала до 255 тыс. человек."СЗЧ — это симптом, следствие более глобальных проблем", — подчеркнула Безуглая.По её словам, количество дезертиров из украинской армии впечатляет."Если ситуация будет так развиваться, то у нас будет не так уж и нескоро количество СЗЧ в половину нашей армии. Но СЗЧ — это следствие. Причины СЗЧ — это то, что сейчас происходит в войсках: странные приказы — люди не понимают, почему их отдают. Опять же, возвращаясь: есть культура, когда "ты — ничто и иди в посадку", а есть культура, когда ты понимаешь, что у тебя есть мастер-сержант, который тобой занимается, когда ты знаешь, кто ты, кто твои побратимы, ты знаешь комбрига, который не на месяц, и т. д., и т.п.", — отметила Безуглая.По её словам, провоцирующая дезертирство культура сознательно внедряется в украинской армии."Если углубляться, армия — это такой организм, где нет плохого солдата: как проведётся обучение, насколько он обучен — а необученность у нас большая проблема, нереформированные учебные центры, насколько он обеспечен, доверяет ли он руководству - от этого зависит, пойдёт ли солдат в СЗЧ", — отметила Безуглая.По её словам, нынешнее украинское военное руководство не визит в дезертирстве проблемы, т. к. мобилизация продолжается и армию пополняют человеческим ресурсом."То, что я вижу — это коллективный Сырский — Сырский и его управленческая вертикаль", — назвала Безуглая причины происходящего в украинской армии.Народный депутат подчеркнула: проблема самовольного оставления части в украинской армии будет только возрастать.Заявления Безуглой прокомментировали украинские СМИ."Нардепы от власти уже признают, что кейс СЗЧ достиг 250 тысяч человек, а значит их намного больше. Военные продолжают уходить в СЗЧ, так как моральный дух армии на нуле, отношение власти и военных чиновников скотское, постоянные поражения и плохое оснащение личного состава всем необходимым", — отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала указали на деморализацию украинской армии."Все уже понимают, что война продолжается ради войны и сохранения действующей власти у руля. Плюс в страну массово начали завозить мигрантов, что обнуляет сам смысл обороны своей земли. Ведь кому она достанется, выбор не большой. Или русским или ТНК с миллионами мигрантов, но не украинцам. Ситуация реально почти катастрофическая", — указывалось в публикации канала.Ещё один популярный в стране телеграм-канал — "Резидент" — заявил, что на самом деле количество дезертиров в украинской армии больше."Наши источники в Генштабе рассказали, что реальное число СЗЧ почти 500 тысяч, а официальные цифры занижают по ряду показателей. Нардеп уже предупреждает, что совсем скоро будет половина армии, при этом Безуглая решила не говорить, что будет уже в этом году. В своем интервью, она четко описала все проблемы мобилизованных в ВСУ, но главный момент упускает, украинцы не хотят воевать за такую власть", — писали авторы канала.Подобной точки зрения — о том, что данные Безуглой занижены — придерживаются и авторы телегра-канала "ЗеРада"."По мнению Марьяны причины СЗЧ: странные приказы командования — ну если можно назвать "странными" Бахмутскую мясорубку и Курскую авантюру, то ок; практику, при которой "ты ничто, иди в посадку" — это повсеместная практика, из-за этого для большинства бусифицированных СЗЧ — единственный шанс выжить; плохо организованные нормально учебные центры — тут и комментировать нечего, ни Залужный, ни Сырский с задачей их реформирования не справились. От себя добавим, что цифра Марьяны в четверть миллиона на сейчас выглядит даже заниженной", — отмечалось в публикации канала.Ранее СМИ уже сообщали о том, что из украинской армии бегут люди. Подчас сообщалось о массовых единомоментных дезертирствах. Так, как рассказывал украинский журналист Юрий Бутусов* (лицо, выполняющее функции иноагента — Ред.), из подготовленной во Франции 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская", как заявил украинский журналист Юрий Бутусов (лицо, выполняющее функции иноагента. — Ред.), дезертировала 1 тыс. человек."Набили в бригаду несколько тысяч людей с улицы, поставили туда компетентного командира, но не дали ему времени сформировать коллектив. В результате почти тысяча человек сразу по прибытии поехали домой", — рассказывал он.Крайним во всём сделали командира бригады.При этом случай данной бригады вспомнила в свежем интервью и Безуглая."Помните "бригады-зомби", чем всё закончилось? В частности, бригаду "Анну Киевская" - и комбрига сняли, и СЗЧ там полное", — напомнила нардеп.По её словам, вывода из ситуации не сделали и продолжили создавать недоукомплектованные бригады, что, по мнению Безуглой, не позволило Украине развить наступление во время вторжения в Курскую область.Об удививших на этой неделе людях — в статье Сергея Зуева "Скандалистка Меркель, обманутые колумбийцы и глава МФС Кикоть".

