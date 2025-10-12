Четверть миллиона дезертиров. Главное на утро 12 октября - 12.10.2025 Украина.ру
Четверть миллиона дезертиров. Главное на утро 12 октября
Четверть миллиона дезертиров. Главное на утро 12 октября - 12.10.2025 Украина.ру
Четверть миллиона дезертиров. Главное на утро 12 октября
Стал известен масштаб дезертирства в украинской армии
2025-10-12T10:08
2025-10-12T10:15
эксклюзив
хроники
марьяна безуглая
александр сырский
луценко
вооруженные силы украины
генштаб
франция
украина
Народный депутат Сергей Луценко рассказал о бегстве из украинской армии."То, что мне болит: 19044 человека за сентябрь официально убежали из армии. Округляем — 20 тыс. С начала года до 160 тыс.. И я вам скажу, что всё гораздо хуже в реальности. На самом деле все эти цифры определяются не теми, кто убежал — их гораздо больше — а количеством зарегистрированных уголовных производств сотрудниками Государственного бюро расследований. Количество сотрудников, которые сидят на регистрации, ограничена. И это ограниченное количество не может зарегистрировать больше, чем определённый поток. И то, что в сентябре было больше, чем в августе, я связываю с тем, что вернулись из отпуска те, кто регистрируют уголовные производство. И стало больше уголовных производств", — заявил Луценко.В субботу, 11 октября, также вышло интервью с другим нардепом — Марьяной Безуглой. Она также указала на катастрофический характер с дезертирством."Сейчас у нас СЗЧ (СОЧ, самовольное оставление части — Ред.) столько же, сколько была армия до полномасштабного вторжения (СВО — Ред.)", — указала Безуглая.Тогда украинская армия по разным оценкам насчитывала до 255 тыс. человек."СЗЧ — это симптом, следствие более глобальных проблем", — подчеркнула Безуглая.По её словам, количество дезертиров из украинской армии впечатляет."Если ситуация будет так развиваться, то у нас будет не так уж и нескоро количество СЗЧ в половину нашей армии. Но СЗЧ — это следствие. Причины СЗЧ — это то, что сейчас происходит в войсках: странные приказы — люди не понимают, почему их отдают. Опять же, возвращаясь: есть культура, когда "ты — ничто и иди в посадку", а есть культура, когда ты понимаешь, что у тебя есть мастер-сержант, который тобой занимается, когда ты знаешь, кто ты, кто твои побратимы, ты знаешь комбрига, который не на месяц, и т. д., и т.п.", — отметила Безуглая.По её словам, провоцирующая дезертирство культура сознательно внедряется в украинской армии."Если углубляться, армия — это такой организм, где нет плохого солдата: как проведётся обучение, насколько он обучен — а необученность у нас большая проблема, нереформированные учебные центры, насколько он обеспечен, доверяет ли он руководству - от этого зависит, пойдёт ли солдат в СЗЧ", — отметила Безуглая.По её словам, нынешнее украинское военное руководство не визит в дезертирстве проблемы, т. к. мобилизация продолжается и армию пополняют человеческим ресурсом."То, что я вижу — это коллективный Сырский — Сырский и его управленческая вертикаль", — назвала Безуглая причины происходящего в украинской армии.Народный депутат подчеркнула: проблема самовольного оставления части в украинской армии будет только возрастать.Заявления Безуглой прокомментировали украинские СМИ."Нардепы от власти уже признают, что кейс СЗЧ достиг 250 тысяч человек, а значит их намного больше. Военные продолжают уходить в СЗЧ, так как моральный дух армии на нуле, отношение власти и военных чиновников скотское, постоянные поражения и плохое оснащение личного состава всем необходимым", — отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала указали на деморализацию украинской армии."Все уже понимают, что война продолжается ради войны и сохранения действующей власти у руля. Плюс в страну массово начали завозить мигрантов, что обнуляет сам смысл обороны своей земли. Ведь кому она достанется, выбор не большой. Или русским или ТНК с миллионами мигрантов, но не украинцам. Ситуация реально почти катастрофическая", — указывалось в публикации канала.Ещё один популярный в стране телеграм-канал — "Резидент" — заявил, что на самом деле количество дезертиров в украинской армии больше."Наши источники в Генштабе рассказали, что реальное число СЗЧ почти 500 тысяч, а официальные цифры занижают по ряду показателей. Нардеп уже предупреждает, что совсем скоро будет половина армии, при этом Безуглая решила не говорить, что будет уже в этом году. В своем интервью, она четко описала все проблемы мобилизованных в ВСУ, но главный момент упускает, украинцы не хотят воевать за такую власть", — писали авторы канала.Подобной точки зрения — о том, что данные Безуглой занижены — придерживаются и авторы телегра-канала "ЗеРада"."По мнению Марьяны причины СЗЧ: странные приказы командования — ну если можно назвать "странными" Бахмутскую мясорубку и Курскую авантюру, то ок; практику, при которой "ты ничто, иди в посадку" — это повсеместная практика, из-за этого для большинства бусифицированных СЗЧ — единственный шанс выжить; плохо организованные нормально учебные центры — тут и комментировать нечего, ни Залужный, ни Сырский с задачей их реформирования не справились. От себя добавим, что цифра Марьяны в четверть миллиона на сейчас выглядит даже заниженной", — отмечалось в публикации канала.Ранее СМИ уже сообщали о том, что из украинской армии бегут люди. Подчас сообщалось о массовых единомоментных дезертирствах. Так, как рассказывал украинский журналист Юрий Бутусов* (лицо, выполняющее функции иноагента — Ред.), из подготовленной во Франции 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская", как заявил украинский журналист Юрий Бутусов (лицо, выполняющее функции иноагента. — Ред.), дезертировала 1 тыс. человек."Набили в бригаду несколько тысяч людей с улицы, поставили туда компетентного командира, но не дали ему времени сформировать коллектив. В результате почти тысяча человек сразу по прибытии поехали домой", — рассказывал он.Крайним во всём сделали командира бригады.При этом случай данной бригады вспомнила в свежем интервью и Безуглая."Помните "бригады-зомби", чем всё закончилось? В частности, бригаду "Анну Киевская" - и комбрига сняли, и СЗЧ там полное", — напомнила нардеп.По её словам, вывода из ситуации не сделали и продолжили создавать недоукомплектованные бригады, что, по мнению Безуглой, не позволило Украине развить наступление во время вторжения в Курскую область.Об удививших на этой неделе людях — в статье Сергея Зуева "Скандалистка Меркель, обманутые колумбийцы и глава МФС Кикоть".
Четверть миллиона дезертиров. Главное на утро 12 октября

10:08 12.10.2025 (обновлено: 10:15 12.10.2025)
 
Егор Леев
Стал известен масштаб дезертирства в украинской армии
Народный депутат Сергей Луценко рассказал о бегстве из украинской армии.
"То, что мне болит: 19044 человека за сентябрь официально убежали из армии. Округляем — 20 тыс. С начала года до 160 тыс.. И я вам скажу, что всё гораздо хуже в реальности. На самом деле все эти цифры определяются не теми, кто убежал — их гораздо больше — а количеством зарегистрированных уголовных производств сотрудниками Государственного бюро расследований. Количество сотрудников, которые сидят на регистрации, ограничена. И это ограниченное количество не может зарегистрировать больше, чем определённый поток. И то, что в сентябре было больше, чем в августе, я связываю с тем, что вернулись из отпуска те, кто регистрируют уголовные производство. И стало больше уголовных производств", — заявил Луценко.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Вчера, 19:00
Разговор Зеленского и Трампа: угроза России или Китаю? Итоги 11 октябряВладимир Зеленский сообщил о разговоре с президентом США Дональдом Трампом
В субботу, 11 октября, также вышло интервью с другим нардепом — Марьяной Безуглой. Она также указала на катастрофический характер с дезертирством.
"Сейчас у нас СЗЧ (СОЧ, самовольное оставление части — Ред.) столько же, сколько была армия до полномасштабного вторжения (СВО — Ред.)", — указала Безуглая.
Тогда украинская армия по разным оценкам насчитывала до 255 тыс. человек.
"СЗЧ — это симптом, следствие более глобальных проблем", — подчеркнула Безуглая.
По её словам, количество дезертиров из украинской армии впечатляет.
"Если ситуация будет так развиваться, то у нас будет не так уж и нескоро количество СЗЧ в половину нашей армии. Но СЗЧ — это следствие. Причины СЗЧ — это то, что сейчас происходит в войсках: странные приказы — люди не понимают, почему их отдают. Опять же, возвращаясь: есть культура, когда "ты — ничто и иди в посадку", а есть культура, когда ты понимаешь, что у тебя есть мастер-сержант, который тобой занимается, когда ты знаешь, кто ты, кто твои побратимы, ты знаешь комбрига, который не на месяц, и т. д., и т.п.", — отметила Безуглая.
По её словам, провоцирующая дезертирство культура сознательно внедряется в украинской армии.
"Если углубляться, армия — это такой организм, где нет плохого солдата: как проведётся обучение, насколько он обучен — а необученность у нас большая проблема, нереформированные учебные центры, насколько он обеспечен, доверяет ли он руководству - от этого зависит, пойдёт ли солдат в СЗЧ", — отметила Безуглая.
По её словам, нынешнее украинское военное руководство не визит в дезертирстве проблемы, т. к. мобилизация продолжается и армию пополняют человеческим ресурсом.
"То, что я вижу — это коллективный Сырский — Сырский и его управленческая вертикаль", — назвала Безуглая причины происходящего в украинской армии.
Народный депутат подчеркнула: проблема самовольного оставления части в украинской армии будет только возрастать.
Заявления Безуглой прокомментировали украинские СМИ.
"Нардепы от власти уже признают, что кейс СЗЧ достиг 250 тысяч человек, а значит их намного больше. Военные продолжают уходить в СЗЧ, так как моральный дух армии на нуле, отношение власти и военных чиновников скотское, постоянные поражения и плохое оснащение личного состава всем необходимым", — отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Криптопредприниматель Константин Ганич сотрудничал с Главным управлением разведки Украины - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Вчера, 13:40
Смерть криптоинвестора, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 октябряВ Киеве нашли тело связанного с ГУР и СБУ криптоинвестора Константина Ганича, известного как Костя Кудо. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Авторы канала указали на деморализацию украинской армии.
"Все уже понимают, что война продолжается ради войны и сохранения действующей власти у руля. Плюс в страну массово начали завозить мигрантов, что обнуляет сам смысл обороны своей земли. Ведь кому она достанется, выбор не большой. Или русским или ТНК с миллионами мигрантов, но не украинцам. Ситуация реально почти катастрофическая", — указывалось в публикации канала.
Ещё один популярный в стране телеграм-канал — "Резидент" — заявил, что на самом деле количество дезертиров в украинской армии больше.
"Наши источники в Генштабе рассказали, что реальное число СЗЧ почти 500 тысяч, а официальные цифры занижают по ряду показателей. Нардеп уже предупреждает, что совсем скоро будет половина армии, при этом Безуглая решила не говорить, что будет уже в этом году. В своем интервью, она четко описала все проблемы мобилизованных в ВСУ, но главный момент упускает, украинцы не хотят воевать за такую власть", — писали авторы канала.
Подобной точки зрения — о том, что данные Безуглой занижены — придерживаются и авторы телегра-канала "ЗеРада".
"По мнению Марьяны причины СЗЧ: странные приказы командования — ну если можно назвать "странными" Бахмутскую мясорубку и Курскую авантюру, то ок; практику, при которой "ты ничто, иди в посадку" — это повсеместная практика, из-за этого для большинства бусифицированных СЗЧ — единственный шанс выжить; плохо организованные нормально учебные центры — тут и комментировать нечего, ни Залужный, ни Сырский с задачей их реформирования не справились. От себя добавим, что цифра Марьяны в четверть миллиона на сейчас выглядит даже заниженной", — отмечалось в публикации канала.
Ранее СМИ уже сообщали о том, что из украинской армии бегут люди. Подчас сообщалось о массовых единомоментных дезертирствах. Так, как рассказывал украинский журналист Юрий Бутусов* (лицо, выполняющее функции иноагента — Ред.), из подготовленной во Франции 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская", как заявил украинский журналист Юрий Бутусов (лицо, выполняющее функции иноагента. — Ред.), дезертировала 1 тыс. человек.
"Набили в бригаду несколько тысяч людей с улицы, поставили туда компетентного командира, но не дали ему времени сформировать коллектив. В результате почти тысяча человек сразу по прибытии поехали домой", — рассказывал он.
Крайним во всём сделали командира бригады.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Вчера, 10:05
Украина вмешивается в политику Венгрии. Главное на утро 11 октябряПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии
При этом случай данной бригады вспомнила в свежем интервью и Безуглая.
"Помните "бригады-зомби", чем всё закончилось? В частности, бригаду "Анну Киевская" - и комбрига сняли, и СЗЧ там полное", — напомнила нардеп.
По её словам, вывода из ситуации не сделали и продолжили создавать недоукомплектованные бригады, что, по мнению Безуглой, не позволило Украине развить наступление во время вторжения в Курскую область.
Об удививших на этой неделе людях — в статье Сергея Зуева "Скандалистка Меркель, обманутые колумбийцы и глава МФС Кикоть".
