Россия пошла на уступки США ради мира на Украине - Ушаков

Россия пошла на уступки США ради мира на Украине - Ушаков - 10.10.2025 Украина.ру

Россия пошла на уступки США ради мира на Украине - Ушаков

Во время переговоров на Аляске российская сторона сделала уступки ради сговорчивости Киева и его западноевропейских партнёров. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

2025-10-10T18:00

2025-10-10T18:00

2025-10-10T18:14

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069206263_659:0:2370:962_1920x0_80_0_0_8d61a2b7b27b8fe5cce2b2e35604ae74.jpg

В интервью "Коммерсанту" Ушаков рассказал о значении переговоров президентов России и США на Аляске. По его словам, Москва готова продвигаться на пути решения украинской проблемы и ради этого сделал уступки. "Мы там пошли на определенные уступки. Уступка или, скорее, наш шаг навстречу связан с тем, что американцы должны получить от блока европейцев и украинцев", - сказал помощник президента России.Он также отметил, что договоренности Владимира Путина с Дональдом Трампом стали основой для других соглашений, что позволило поэтапно решать ключевые вопросы украинской проблемы.Накануне, 9 октября Ушаков заявил журналистам, что августовские договорённости лидеров России и США на Аляске не теряют актуальности."Заявления о том, что импульс Анкориджа исчезает, или импульс исчерпан — это высказывание совершенно неверное. Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже", - заявил Ушаков.Также на эту тему: Россия подходит к украинскому урегулированию на основе принципов, обсужденных на Аляске - Путин.Больше новостей дня представлено в обзоре Работа по урегулированию, успехи ВС РФ, коллапс после атаки. Хроника событий на 13:00 10 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

Новости

