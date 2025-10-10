Rheinmetall поставит Киеву системы ПВО, купленные за украденные у России деньги - 10.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251010/rheinmetall-postavit-kievu-sistemy-pvo-kuplennye-za-ukradennye-u-rossii-dengi-1069927618.html
Rheinmetall поставит Киеву системы ПВО, купленные за украденные у России деньги
Rheinmetall поставит Киеву системы ПВО, купленные за украденные у России деньги - 10.10.2025 Украина.ру
Rheinmetall поставит Киеву системы ПВО, купленные за украденные у России деньги
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall поставит для Украины системы ПВО Skyranger 35. Об этом концерн сообщил в своём пресс-релизе.
"Компания Rheinmetall поставит Украине дополнительные системы ПВО Skyranger 35 на базе танка Leopard 1. Стоимость заказа составляет трёхзначное число в миллионах евро. Поставка систем финансируется одной из стран ЕС за счёт доходов от замороженных российских активов", - проинформировал концерн.В системе Skyranger 35 основным элементом является турель KDG 35/1000 с большой скорострельностью. Прародителем этой разработки является "Гепард" - "зенитный танк" (на базе старого танка "Леопард"), также оснащённый скорострельной зенитной установкой. Под "замороженными" активами на Западе понимают украденные активы. Подробности в публикации Бельгия назвала красные линии при передаче Украине украденных у России денег Больше новостей дня представлено в обзоре Работа по урегулированию, успехи ВС РФ, коллапс после атаки. Хроника событий на 13:00 6 октября
Rheinmetall поставит Киеву системы ПВО, купленные за украденные у России деньги

14:06 10.10.2025
 
© Фото : building-tech.org
- РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : building-tech.org
Читать в
ДзенTelegram
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall поставит для Украины системы ПВО Skyranger 35. Об этом концерн сообщил в своём пресс-релизе.
"Компания Rheinmetall поставит Украине дополнительные системы ПВО Skyranger 35 на базе танка Leopard 1. Стоимость заказа составляет трёхзначное число в миллионах евро. Поставка систем финансируется одной из стран ЕС за счёт доходов от замороженных российских активов", - проинформировал концерн.
В системе Skyranger 35 основным элементом является турель KDG 35/1000 с большой скорострельностью. Прародителем этой разработки является "Гепард" - "зенитный танк" (на базе старого танка "Леопард"), также оснащённый скорострельной зенитной установкой.
Под "замороженными" активами на Западе понимают украденные активы. Подробности в публикации Бельгия назвала красные линии при передаче Украине украденных у России денег
Больше новостей дня представлено в обзоре Работа по урегулированию, успехи ВС РФ, коллапс после атаки. Хроника событий на 13:00 6 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
