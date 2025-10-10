https://ukraina.ru/20251010/rheinmetall-postavit-kievu-sistemy-pvo-kuplennye-za-ukradennye-u-rossii-dengi-1069927618.html

Rheinmetall поставит Киеву системы ПВО, купленные за украденные у России деньги

Rheinmetall поставит Киеву системы ПВО, купленные за украденные у России деньги - 10.10.2025 Украина.ру

Rheinmetall поставит Киеву системы ПВО, купленные за украденные у России деньги

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall поставит для Украины системы ПВО Skyranger 35. Об этом концерн сообщил в своём пресс-релизе.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0a/1069927226_0:94:1200:769_1920x0_80_0_0_ab6f369c5e57576587056d575efba705.jpg

"Компания Rheinmetall поставит Украине дополнительные системы ПВО Skyranger 35 на базе танка Leopard 1. Стоимость заказа составляет трёхзначное число в миллионах евро. Поставка систем финансируется одной из стран ЕС за счёт доходов от замороженных российских активов", - проинформировал концерн.В системе Skyranger 35 основным элементом является турель KDG 35/1000 с большой скорострельностью. Прародителем этой разработки является "Гепард" - "зенитный танк" (на базе старого танка "Леопард"), также оснащённый скорострельной зенитной установкой. Под "замороженными" активами на Западе понимают украденные активы.

