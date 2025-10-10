После падения Красноармейска фронт двинется на Запад: эксперт раскрыл, почему ВСУ держатся за Донбасс - 10.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251010/posle-padeniya-krasnoarmeyska-front-dvinetsya-na-zapad-ekspert-raskryl-pochemu-vsu-derzhatsya-za-donbass-1069880733.html
После падения Красноармейска фронт двинется на Запад: эксперт раскрыл, почему ВСУ держатся за Донбасс
После падения Красноармейска фронт двинется на Запад: эксперт раскрыл, почему ВСУ держатся за Донбасс - 10.10.2025 Украина.ру
После падения Красноармейска фронт двинется на Запад: эксперт раскрыл, почему ВСУ держатся за Донбасс
Ценность северо-западного Донбасса для командования ВСУ заключается в прикрытии ключевых ж/д узлов — Барвенково и Лозовой, которые связывают Харьков и Днепропетровск, их удержание является для ВСУ важной задачей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков
2025-10-10T05:40
2025-10-10T05:40
новости
днепропетровск
россия
донбасс
вооруженные силы украины
украина.ру
нато
красноармейск днр
покровск/красноармейск
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058718118_0:31:1598:930_1920x0_80_0_0_fb780ec8a9a0208ba2a39d12c7d70516.jpg
Отвечая на вопрос о ценности Донбасса для ВСУ, Носков заявил, что командование ВСУ будет цепляться за регион по сугубо практическим причинам. "ВСУ будут цепляться за северо-западный Донбасс по той причине, что севернее находятся Барвенково и Лозовая. Это важные железнодорожные узлы, пункты пересечения дорог, которые надежно соединяют Харьков и Днепропетровск, два крупных промышленных центра. Им надо их удерживать любой ценой", — пояснил эксперт.Он провел параллель с другими направлениями, отметив, что "Орехов в Запорожской области ВСУ уже тоже превратили в сплошной укрепрайон. Запорожскую область им особенно не жалко. Харьковскую область, мы видим это на примере Волчанска, тоже не жалко".По словам Носкова, потеря этих территорий открывает новые возможности для ВС РФ. "После падения Красноармейска, если с нашей стороны не будет политических ограничений, фронт двинется на Запад. Появление наших войск в окрестностях Павлограда будет означать, что до Днепропетровска будут долетать свободнопадающие бомбы", — заявил военный аналитик.Полный текст интервью "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в зоне СВО — в материале Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину.
https://ukraina.ru/20251009/deelektrifikatsiya-v-polnyy-rost-v-chm-sut-vozobnovivshikhsya-udarov-vks-rossii-po-energetike-ukrainy-1069875973.html
днепропетровск
россия
донбасс
покровск/красноармейск
харьковская область
запорожская область
запорожское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058718118_205:0:1598:1045_1920x0_80_0_0_a0e5bdbeacab0b258bfc12ad3f090e7f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днепропетровск, россия, донбасс, вооруженные силы украины, украина.ру, нато, красноармейск днр, покровск/красноармейск, сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, харьковская область, запорожская область, запорожское направление, война на украине
Новости, Днепропетровск, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАТО, Красноармейск ДНР, Покровск/Красноармейск, СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, Харьковская область, Запорожская область, Запорожское направление, война на Украине

После падения Красноармейска фронт двинется на Запад: эксперт раскрыл, почему ВСУ держатся за Донбасс

05:40 10.10.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
Ценность северо-западного Донбасса для командования ВСУ заключается в прикрытии ключевых ж/д узлов — Барвенково и Лозовой, которые связывают Харьков и Днепропетровск, их удержание является для ВСУ важной задачей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков
Отвечая на вопрос о ценности Донбасса для ВСУ, Носков заявил, что командование ВСУ будет цепляться за регион по сугубо практическим причинам.
"ВСУ будут цепляться за северо-западный Донбасс по той причине, что севернее находятся Барвенково и Лозовая. Это важные железнодорожные узлы, пункты пересечения дорог, которые надежно соединяют Харьков и Днепропетровск, два крупных промышленных центра. Им надо их удерживать любой ценой", — пояснил эксперт.
Он провел параллель с другими направлениями, отметив, что "Орехов в Запорожской области ВСУ уже тоже превратили в сплошной укрепрайон. Запорожскую область им особенно не жалко. Харьковскую область, мы видим это на примере Волчанска, тоже не жалко".
По словам Носкова, потеря этих территорий открывает новые возможности для ВС РФ. "После падения Красноармейска, если с нашей стороны не будет политических ограничений, фронт двинется на Запад. Появление наших войск в окрестностях Павлограда будет означать, что до Днепропетровска будут долетать свободнопадающие бомбы", — заявил военный аналитик.
Полный текст интервью "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации в зоне СВО — в материале Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину.
- РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Вчера, 17:41
Деэлектрификация в полный рост. В чём суть возобновившихся ударов ВКС России по энергетике УкраиныВ ночь с 8 на 9 октября ВКС России нанесли удары по объектам украинской электроэнергетики и газодобычи. Удар не первый и явно не последний, хотя как долго они будут продолжаться и какую цель преследуют военные пока не ясно.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДнепропетровскРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныУкраина.руНАТОКрасноармейск ДНРПокровск/КрасноармейскСВОдзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОСпецоперацияХарьковская областьЗапорожская областьЗапорожское направлениевойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Артем Соколов: Депутаты Европарламента объявили России виртуальную войну ради политического капитала
06:10Пало Серебрянское лесничество, начинается битва за Красный Лиман: военный эксперт о продвижении ВС РФ
06:00"Под шумок можно и сдать": Носков рассказал, почему ВСУ не будут долго удерживать Северск
05:50Второй котел вокруг Славянска и Краматорска: Юрий Кнутов о скором окружении агломерации
05:40После падения Красноармейска фронт двинется на Запад: эксперт раскрыл, почему ВСУ держатся за Донбасс
05:34Имперцы и неимперцы: Украинский институт нацпамяти меряет черепа Петру Первому и декабристам
05:30Окружать, изолировать и изматывать: Кнутов про тактику уничтожения ВСУ в Славянске и Краматорске
05:20"Красного цвета на карте становится больше": военный аналитик о реальной картине на фронте
05:15"Томагавк" могут заменить "Барракудой": эксперт о передаче Украине американских крылатых ракет
05:10"Было видно, как радовался Зеленский, и насколько суров был Путин" — Андрей Сидоров о Минских соглашениях
05:10Американская парадигма: Как "мерзкий" экс-спецпрокурор Джек Смит следил и подслушивал сторонников Трампа
05:05Польша говорит "хватит". Половина поляков считает помощь беженцам c Украины чрезмерной
05:00Убийцы крылатых ракет: Кнутов назвал самые эффективные системы ПВО против "Барракуд" и "Томагавков"
04:50"Доброполье повторяет судьбу Красноармейска": военный эксперт о крахе системы снабжения ВСУ
04:47В Киеве готовятся к ядерной войне. Эксперты и политики об истинных целях Запада
04:45Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивы
04:40"Европу списывают": Сидоров о скрытом мотиве заявления Меркель о Польше и Прибалтике
04:35Как милитаризация Запада губит экологию. Заговор леваков или неудобная для военных лоббистов реальность
04:31После Аляски. Почему в диалоге России и США не удалось избежать эскалации - мнения экспертов
04:30"Изменилась физика войны": Носков объяснил, как дроны и малые группы меняют логистику на фронте
Лента новостейМолния