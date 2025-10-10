https://ukraina.ru/20251010/posle-padeniya-krasnoarmeyska-front-dvinetsya-na-zapad-ekspert-raskryl-pochemu-vsu-derzhatsya-za-donbass-1069880733.html

После падения Красноармейска фронт двинется на Запад: эксперт раскрыл, почему ВСУ держатся за Донбасс

Ценность северо-западного Донбасса для командования ВСУ заключается в прикрытии ключевых ж/д узлов — Барвенково и Лозовой, которые связывают Харьков и Днепропетровск, их удержание является для ВСУ важной задачей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков

Отвечая на вопрос о ценности Донбасса для ВСУ, Носков заявил, что командование ВСУ будет цепляться за регион по сугубо практическим причинам. "ВСУ будут цепляться за северо-западный Донбасс по той причине, что севернее находятся Барвенково и Лозовая. Это важные железнодорожные узлы, пункты пересечения дорог, которые надежно соединяют Харьков и Днепропетровск, два крупных промышленных центра. Им надо их удерживать любой ценой", — пояснил эксперт.Он провел параллель с другими направлениями, отметив, что "Орехов в Запорожской области ВСУ уже тоже превратили в сплошной укрепрайон. Запорожскую область им особенно не жалко. Харьковскую область, мы видим это на примере Волчанска, тоже не жалко".По словам Носкова, потеря этих территорий открывает новые возможности для ВС РФ. "После падения Красноармейска, если с нашей стороны не будет политических ограничений, фронт двинется на Запад. Появление наших войск в окрестностях Павлограда будет означать, что до Днепропетровска будут долетать свободнопадающие бомбы", — заявил военный аналитик.Полный текст интервью "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в зоне СВО — в материале Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину.

