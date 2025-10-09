С фигой в кармане. Польша отказалась выдать Германии диверсанта, подорвавшего "Северные потоки"

https://ukraina.ru/20251009/s-figoy-v-karmane-polsha-otkazalas-vydat-germanii-diversanta-podorvavshego-severnye-potoki-1069866824.html

Польша отказывается экстрадировать в Германию подозреваемого украинца по делу подрыва "Северных потоков", вызывая резкое недовольство Берлина и обостряя отношения между странами. Конфликт ставит под сомнение верховенство права в ЕС и обнажает внутренние противоречия союза

Польские власти надавили на самую больную немецкую мозоль - "орднунг" или порядок ради порядка. По делу о подрывах газопроводов "Северный поток" есть подозреваемые украинцы, они установлены и задержаны, но Варшава игнорирует запрос на экстрадицию одного из них в Берлин. Немецкая генпрокуратура негодует: нарушены все возможные правила и законодательство Евросоюза. Отношения Польши и ФРГ давно натянуты, так под угрозой теперь еще и то, что пока в Евросоюзе называют верховенством права.Немецкий орднунг - святая обязанность, например, пропалывать тротуар от сорняков. Пользоваться химикатами запрещено, потому что это вредит экологии. Переложить плитку заново, на геотекстильную подложку, чтобы исключить появление любой растительности - тоже. Можно только полоть вручную (в очень редких случаях жечь), и ответственность за это строго регламентирована. О чем вообще говорить, если среднестатистический немец, если у него закончился бензин на автобане, сам на себя доложит в полицию.А тут еще и уголовное дело о порче имущества, и отказ союзников сотрудничать. Представляете, какую боль испытывают немецкие следователи, прокуроры и журналисты? Дело есть, но оно не движется. Что будет делать немец? Поступать по инструкции, даже если он знает, что вряд ли чего добьется. Этим и объясняется немецкая настойчивость в то время, как другие союзники Германии - Дания и Швеция - просто закрыли на расследование глаза.Издевки ПольшиКоторый год официальная Варшава требует от Берлина репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. И который год Берлин отказывает, изредка угрожая пересмотром государственных границ. "Северные потоки" на этом фоне кажутся еще одним поводом для издевательств Варшавы и над юрисдикцией, и над немцами.Варшава изначально выступала против прокладки газопроводов по дну Балтийского моря. Во время строительства в экономическом районе Дании (заметьте, не ФРГ) периодически то появлялись военные корабли, то пролетали самолеты, а однажды даже всплыла подводная лодка. То есть, то, что хотели сделать, но побоялись поляки, сделали за них украинцы.Польша не выдаст подозреваемого по имени Владимир Германии, потому что не хочет сотрудничать с ФРГ. С таким заявлением в эфире польского телевидения выступил шеф Бюро нацбезопасности (BBN) Польши Славомир Ценцкевич, бывший председатель комиссии по расследованию российского влияния. Собственно, из-за русофобской прыти его и назначили главой BBN."Официально я скажу следующее: Польша не должна участвовать ни в какой операции по выдаче человека, нанесшего ущерб России", - сказал он. - "Нам нужно найти формулу, которая позволит нам соблюдать закон, но в то же время не выдаст немцам или россиянам человека, нанесшего ущерб российской военной машине".Ценцевич всего лишь повторил слова премьер-министра Дональда Туска, в обязанности которого "не входит расследование причин, по которым гражданин Украины вернулся в Польшу". И несмотря на то, что немецкие силовики оформили европейский ордер на его арест, позиция Варшавы не изменилась. Ее суть проста: экстрадиция подозреваемого не в интересах Польши."Нынешнее правительство гордится прекрасными отношениями с правительством Германии, - продолжил Ценцкевич. - Существует множество форумов и каналов, где подобные вещи можно "разрядить", "обработать" - сделать что угодно, чтобы не допустить подобной скандальной ситуации".Позор неизбеженПольша чествует подозреваемого как героя, возмущается немецкий журналист, профессор социальных наук из Варшавского частного университета SWPS Клаус Бахман. Об этом он пишет в статье от 9 октября для берлинской газеты Berliner Zeitung. В частности, Бахман совсем не согласен с тем, что у Варшавы и Берлина "прекрасные отношения", и указывает на юридические пробелы.Польша должна автоматически выполнить европейский ордер на арест, и не важно, что подозреваемый - гражданин Украины. Важно то, что Польша и Германия являются членами Евросоюза, считает он.Ситуация сравнима с тем, как два поезда мчатся навстречу друг другу по одним рельсам. Чем больше немецкие политики и силовики предоставляют информации журналистам, тем больше польские политики подпитывают возмущение в прессе и соцсетях, и тем сильнее эти поезда разгоняются."В конечном итоге, вне зависимости от того, выдаст Польша [подозреваемого] или нет, проигравшими окажутся только они. Если этого не произойдет, волна возмущения в Германии захлестнет ее", - считает он.Федеральная прокуратура ФРГ расследует уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса: организация взрыва, антиконституционный саботаж и разрушение важных объектов. Действия статьи о саботаже, согласно немецкому законодательству, распространяется только на федеральные территории. Место подрыва потоков к ним не относится.Однако в УК есть статьи, которые немецкие правоохранители могли бы применить к действиям, совершенным за пределами ФРГ. В Германии однажды судили террористов за преступления в Сирии, но с "потоками" немного сложнее. Во-первых, подозреваемых нет в немецком списке террористов. Во-вторых, подозреваемые не пытались шантажировать правительство ФРГ, угрожая подорвать газопроводы, скажем, ради поставок оружия Украине. А без этого дела о терроризме не возбудить.Другой вариант - если бы подрыв газопроводов осуществило военное подразделение по приказу сверху. Тогда Украина должна это признать и обменять подозреваемых как военнопленных. И тогда Киев признали бы виновным в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. Понятно, что украинские власти на это не пойдут ни под каким предлогом."Негативная реакция в Германии, безусловно, будет колоссальной, и, согласно международному праву, [Украина] будет неправа. Однако если они этого не сделают (если украинские власти не возьмут на себя ответственность. - Ред.), предполагаемые преступники будут судимы как частная преступная группировка по немецкому законодательству. Как бы это ни звучало, пострадавшим, а тем более их адвокатам, это на самом деле смешно. У правительств и прокуроров, причастных к этому, будет меньше поводов для смеха", - пишет Бахман.Причем суд должен еще доказать, что "Северные потоки" - объект не частных инвестиций, а государственной важности. Адвокаты подозреваемых могут устроить цирковое шоу, требовать суды вызывать свидетелями бывших канцлеров ФРГ от Шредера до Меркель, а в итоге пострадавшему "Газпрому" ничего не останется, как взыскивать ущерб гражданскими исками с виновных.Еще возможный вариант - немецкие суды вынесут приговоры за взрыв и разрушение объектов. Максимальный срок наказания вычислят по более тяжкому преступлению (взрыв) и назначат 5 лет заключения. Причем на свободу преступники выйдут через три года, если будут себя хорошо вести. А если не будут, то всё равно в срок заключения засчитают срок нахождения под стражей. И отсидят они за свое геополитическое преступление ничтожно мало."Даже если предположить, что группа водолазов действовала от своего имени, на Украине, вероятно, найдутся богатые спонсоры, которые позаботятся о том, чтобы семьи дайверов жили превосходно, пока сами дайверы молчат. Но их благосостояние резко ухудшится, если они начнут говорить открыто. Да и кто станет рисковать благополучием своих близких ради такого короткого срока? Вопрос чисто риторический, ведь суда никогда не будет. По крайней мере, не в случае с человеком, заключенным в Польше", - убежден Бахман.А не дойдет до этого потому, что страны-члены ЕС могут отказывать в экстрадиции по евроордеру, если дело не касается геноцида или терроризма. Когда немцы применили статью об антиконституционном саботаже, они сами оставили Варшаве отходные пути. Или, на крайний случай, президент Польши помилует преступников.И таким образом все прилагаемые усилия к этому судебному процессу приведут только к тому, что ФРГ будет опозорена и высмеяна. А правда о том, кто подорвал "Северные потоки", кто за этим стоит, то есить - кто заказчик, никогда не всплывет на поверхность. По крайней мере пока это не в интересах Евросоюза.Кого требуют немцы?Берлин запросил экстрадицию некого Владимира С., называемого опытным водолазом. Журналисты из нескольких немецких изданий объединились и опубликовали ряд расследований о подрыве газопроводов, в том числе фотографии подозреваемого.26 мая 2024 года Владимир С., будучи в розыске полгода, прибыл в Германию из Копенгагена вместе с женой Юлианой и тремя детьми на пароме. Он сел за руль и приехал в гости к двоюродной сестре в Берлин. Женщина находится в Германии на правах украинского беженца.Владимир находился у сестры менее шести часов, а потом направился в Польшу. Не смотря на то, что он находился в розыске, ордер на арест выписали только в начале июня. Через неделю его внесли в реестр разыскиваемых лиц Германии. Следователи поняли, что упустили возможного преступника. Немецкая система была убеждена в том, что заполучит подозреваемого после направления ордера на арест в Польшу. И, как оказалось, зря.У немцев был шанс поймать Владимира в августе. Его жена забронировала жилье в Копенгагене - там семья планировала провести последний месяц лета. Однако через неделю после того, как Варшава получила запрос ФРГ, жена Владимира отменила бронь. Кто-то мог его предупредить.6 июля Владимир въехал на территорию Украины из Польши на автомобиле украинского диппредставительства в Варшаве. Жена осталась в Варшаве, и к ней направились немецкие журналисты. Она отказалась отвечать на какие-либо вопросы, и переадресовала их "нашему правительству".Через какое-то время он вернулся в Польщу. 30 сентября его, наконец, арестовали. 6 октября Варшавский суд продлил арест еще на 40 дней. Решение об экстрадиции еще не рассматривалось.У Владимира есть два украинских паспорта на разные имена, которыми он пользовался. Более того, немецкие силовики установили, что ранее он служил в СБУ, звание - капитан.Группа украинских диверсантов вместе с Владимиром сняла парусную яхту "Андромеда". Они ныряли с нее в районе взрыва "Северных потоков", один водолаз поцарапал яхту баллоном с кислородом. Отпечатки пальцев, следы ДНК и взрывчатых веществ обнаружили немецкие следователи.У участников группы было два комплекта поддельных паспортов. Один, румынский, был просто качественно нарисованным. А вот украинский поддельный был на самом деле выдан государственными органами Украины.Только дальше-то что? Допустим, сценарий Бахмана будет реализован дословно. Что будут делать потом немецкие силовики? Сливать журналистам все материалы дела?История с отказом Польши экстрадировать украинского диверсанта по делу "Северных потоков" демонстрирует не только глубину политической конфронтации Варшавы и Берлина, но и внутреннюю слабость механизмов ЕС. Идеология и национальные интересы перекрывают декларируемое верховенство права. Для Германии это удар по имиджу и собственной правовой системе, для Польши — возможность подчеркнуть политический вызов и извлечь символические дивиденды. Итог очевиден: Европейский союз в очередной раз покажет, что его единство заканчивается там, где начинаются национальные интриги.

