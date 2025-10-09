Почему врачи из Москвы едут в Донбасс и как Россия возродила больницу, которую ВСУ расстреляли из танка - 09.10.2025 Украина.ру
Почему врачи из Москвы едут в Донбасс и как Россия возродила больницу, которую ВСУ расстреляли из танка
Почему врачи из Москвы едут в Донбасс и как Россия возродила больницу, которую ВСУ расстреляли из танка
Павел Харнас, главврач городской больницы в Волновахе, приехавший в ДНР из Москвы, провёл экскурсию по медицинскому учреждению, которое этим летом боевики ВСУ... Украина.ру, 09.10.2025
2025-10-09T18:58
2025-10-09T18:58
новости
сво
Павел Харнас, главврач городской больницы в Волновахе, приехавший в ДНР из Москвы, провёл экскурсию по медицинскому учреждению, которое этим летом боевики ВСУ расстреляли из танка. В частности, он показал главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину, корреспонденту "Украина.ру" Александру Чаленко и другим гостям, как Россия восстановила эту больницу и какое оборудование здесь появилось, а также рассказал, как привлекают сотрудников из других регионов страны. А глава ДНР Денис Пушилин объяснил, что ищет молодёжь в работе и как надо привлекать студентов к практике.
Почему врачи из Москвы едут в Донбасс и как Россия возродила больницу, которую ВСУ расстреляли из танка

18:58 09.10.2025
 
Павел Харнас, главврач городской больницы в Волновахе, приехавший в ДНР из Москвы, провёл экскурсию по медицинскому учреждению, которое этим летом боевики ВСУ расстреляли из танка. В частности, он показал главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину, корреспонденту "Украина.ру" Александру Чаленко и другим гостям, как Россия восстановила эту больницу и какое оборудование здесь появилось, а также рассказал, как привлекают сотрудников из других регионов страны.
А глава ДНР Денис Пушилин объяснил, что ищет молодёжь в работе и как надо привлекать студентов к практике.
