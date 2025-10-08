https://ukraina.ru/20251008/pochemu-molchit-makron-orlenko-o-politicheskom-krizise-vo-frantsii-i-vystrele-v-nogu-1069833694.html

Почему молчит Макрон? Орленко о политическом кризисе во Франции и выстреле в ногу

Историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко в эфире Украина.ру прокомментировала масштаб политического кризиса во Франции, а также различные аспекты... Украина.ру, 08.10.2025

Историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко в эфире Украина.ру прокомментировала масштаб политического кризиса во Франции, а также различные аспекты текущей ситуации в этой стране: 00:24 – Политический кризис во Франции; 03:12 – Французское политическое общество; 05:32 – Причины текущего этапа кризиса; 07:09 – Протестное движение в стране; 11:13 – Ситуация в экономике; 15:35 – Деньги на Украину; 16:53 – Место Франции в Европе.

