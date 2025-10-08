Почему молчит Макрон? Орленко о политическом кризисе во Франции и выстреле в ногу

https://ukraina.ru/20251008/pochemu-molchit-makron-orlenko-o-politicheskom-krizise-vo-frantsii-i-vystrele-v-nogu-1069833694.html
Историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко в эфире Украина.ру прокомментировала масштаб политического кризиса во Франции, а также различные аспекты...
Историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко в эфире Украина.ру прокомментировала масштаб политического кризиса во Франции, а также различные аспекты текущей ситуации в этой стране: 00:24 – Политический кризис во Франции; 03:12 – Французское политическое общество; 05:32 – Причины текущего этапа кризиса; 07:09 – Протестное движение в стране; 11:13 – Ситуация в экономике; 15:35 – Деньги на Украину; 16:53 – Место Франции в Европе. ТГ-канал Олеси Орленко: https://t.me/aigle_o Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко в эфире Украина.ру прокомментировала масштаб политического кризиса во Франции, а также различные аспекты текущей ситуации в этой стране:
00:24 – Политический кризис во Франции;
03:12 – Французское политическое общество;
05:32 – Причины текущего этапа кризиса;
07:09 – Протестное движение в стране;
11:13 – Ситуация в экономике;
15:35 – Деньги на Украину;
16:53 – Место Франции в Европе.
ТГ-канал Олеси Орленко: https://t.me/aigle_o
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru