Армия продолжает расширять контроль вдоль границы: Алехин рассказал про освобождение Отрадного

Решительные действия штурмовых подразделений на Хатненском участке привели к освобождению поселка Отрадное, в то время как ВСУ, пытаясь остановить наступление, сами усугубили свои проблемы с логистикой, уничтожив ключевые мосты. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

Попытки ВСУ остановить продвижение ВС РФ на Хатненском участке привели к логистическому коллапсу. "На Хатненском участке подразделения ВСУ испытывают большие проблемы со снабжением из-за уничтожения мостов через реку Верхняя Двуречная", — заявил Алехин, отметив, что "к тому же здесь инженерные подразделения противника сами минировали эти мосты".Несмотря на отчаянные действия противника, подразделения продолжили успешное наступление. "В результате решительных и маневренных действий штурмовые подразделения 79-го и 7-го мотострелковых полков группировки "Север", сломив сопротивление противника, освободили населенный пункт Отрадное", — констатировал Алехин.Эксперт подчеркнул стратегическое значение этого успеха. Он отметил, что "это небольшой населённый пункт, расположенный в нескольких километрах от границы с Белгородской областью"."Таким образом, российская армия продолжает расширять контроль вдоль границы, преимущественно на восток", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ уничтожают с воздуха колонны ВСУ под Волчанском и двигаются к Харькову" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину".

