Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ уничтожают с воздуха колонны ВСУ под Волчанском и двигаются к Харькову

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-10-07T15:46

На левобережье Волчанска в Синельниковском лесу и на Хатненском участке усилилось продвижения штурмовых подразделений группировки войск "Север". Противник продолжает оказывать ожесточенное сопротивление и несет серьезные потери в живой силе. Командование ВСУ старается перебросить дополнительные силы со стороны Чугуева и Печенег, но мелкие колонны бронетехники регулярно попадают под плотный, перекрестный огонь наших ударных дронов, артиллерии и боевых самолетов.Несколько месяцев назад армейские подразделения возобновили наступление на Харьковском направлении, выбив ВСУ из лесов западнее Волчанска и взяв под полный контроль территорию правобережной части города. Создав устойчивый плацдарм и нарастив его вооружением и техникой, северяне постепенно улучшают тактическое преимущество в левобережной части города и продвигаются вглубь застройки. Наступление идет вдоль железнодорожного полотна, мимо основательно разрушенных технических зданий небольшой промзоны. ВСУ не в состоянии подготовить качественную оборону из-за отсутствия позиций, за которые они могли бы зацепиться. К тому же испытывают большие проблемы с боеприпасами.Если армии России удастся добиться здесь успехов, то это оттянет часть ВСУ с других направлений и ускорит штурмовые действия в самом Купянске. В обороне города засветились военнослужащие танкового батальона 3-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Ранее в боях за Купянск принимал участие 2-й стрелковый батальон этой бригады, однако теперь же непосредственно в Купянск переброшены ещё и экипажи танков. Вероятнее всего, украинские танкисты, оставшиеся по каким-либо причинам без танков, теперь активно задействуются командованием ВСУ в роли пехотных подразделений. Основная часть тяжёлой механизированной бригады по-прежнему выполняет задачи в районе Липцев и Слатино.На Хатненском участке подразделения ВСУ испытывают большие проблемы со снабжением из-за уничтожения мостов через реку Верхняя Двуречная. К тому же здесь инженерные подразделения противника сами минировали эти мосты. В результате решительных и маневренных действий штурмовые подразделения 79-го и 7-го мотострелковых полков группировки "Север", сломив сопротивление противника, освободили населенный пункт Отрадное. Это небольшой населённый пункт, расположенный в нескольких километрах от границы с Белгородской областью. Таким образом, российская армия продолжает расширять контроль вдоль границы, преимущественно на восток.На Липцовском участке фронта без существенных изменений. Расчеты БпЛА группировки "Север" наносят огневое поражение пунктам временной дислокации ВСУ в Липцах и окрестностях. Здесь ключевым аспектом являются погодные условия: насколько хорошо дрон сможет удерживать курс в ветреную погоду. Обычно, чем тяжелее дрон и мощнее его двигатели, тем лучше он справляется с воздушными потоками. Дроны с массой от 1,5 кг и высоким отношением тяги к весу способны устойчиво летать даже при сильных ветрах. В то время как более легкие модели, весом до 1,5 кг, могут быть легко сдуты ветром, несмотря на мощность двигателя.Поэтому наши дроноводы, нанося удары по тыловым базам противника и отсекая логистические пути переброски сил и средств, учитывают погодный фактор. В этих местах, судя по сведениям синоптиков, наступает период дождей и осенней распутицы.

