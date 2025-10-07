https://ukraina.ru/20251007/ugroza-napadeniya-na-bryanskuyu-oblast-ili-popytki-vtyanut-belorussiyu-ostayutsya-aktualnymi---kutyr-1069722521.html

"Угроза нападения на Брянскую область или попытки втянуть Белоруссию остаются актуальными" - Кутырь

Удары российской армии по железнодорожным узлам в Конотопе и других городах Сумской области являются превентивной мерой по срыву планов Украины по атаке на приграничные регионы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь

"Когда недавно в сети появились кадры поражения локомотивного депо якобы в Одессе, то на самом деле это было в Конотопе", - подчеркнул Кутырь.Эксперт напомнил, что Конотоп является крупной узловой станцией, откуда идут железные дороги на Сумы, Киев и Чернигов. По его словам, цель ударов — нарушить логистику противника. "Мы выводим логистику врага на случай, если у него снова появятся планы атаковать наше приграничье", — заявил офицер.Кутырь также добавил, что такие планы у киевского режима никуда не исчезли. Он предположил, что Владимир Зеленский мог что-то выторговать у президента США Дональда Трампа, убедив его в своих возможностях. Таким образом, резюмировал собеседник издания, удары по инфраструктуре призваны обезопасить российские территории от новых авантюр со стороны Украины.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на фронте — в статье Геннадия Алехина: Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех.

