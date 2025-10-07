https://ukraina.ru/20251007/sovetnik-glavy-dnr-rasskazal-o-begstve-azova-iz-krasnoarmeyska-1069739063.html
Советник главы ДНР рассказал о бегстве "Азова"* из Красноармейска
Советник главы ДНР рассказал о бегстве "Азова"* из Красноармейска - 07.10.2025 Украина.ру
Советник главы ДНР рассказал о бегстве "Азова"* из Красноармейска
Подразделение террористической организации "Азов"* бежало из Красноармейска, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает 7 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-07T10:10
2025-10-07T10:10
2025-10-07T10:10
новости
донецкая народная республика
россия
игорь кимаковский
"азов"
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_943cbfec46487a894b954d275cd6dced.jpg
"Не так давно ВСУ перебрасывали в Красноармейск боевиков "Азова". В итоге под натиском наших штурмовых групп и авиации многие из них не выдержали и малыми группами сбежали из города. Фактически, целое подразделение", — сказал он.Вместе с этим он подчеркнул, что при попытке бегства с позиций часть украинских оккупантов из террористического подразделения была уничтожена.* Организация признана террористической и запрещена в России.
донецкая народная республика
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_f336ed995d6840eddf957424d9664dc9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, россия, игорь кимаковский, "азов", вооруженные силы украины
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Игорь Кимаковский, "Азов", Вооруженные силы Украины
Советник главы ДНР рассказал о бегстве "Азова"* из Красноармейска
Подразделение террористической организации "Азов"* бежало из Красноармейска, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает 7 октября телеграм-канал Украина.ру
"Не так давно ВСУ перебрасывали в Красноармейск боевиков "Азова". В итоге под натиском наших штурмовых групп и авиации многие из них не выдержали и малыми группами сбежали из города. Фактически, целое подразделение", — сказал он.
Вместе с этим он подчеркнул, что при попытке бегства с позиций часть украинских оккупантов из террористического подразделения была уничтожена.
* Организация признана террористической и запрещена в России.