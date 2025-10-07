Советник главы ДНР рассказал о бегстве "Азова"* из Красноармейска - 07.10.2025 Украина.ру
Советник главы ДНР рассказал о бегстве "Азова"* из Красноармейска
Советник главы ДНР рассказал о бегстве "Азова"* из Красноармейска
Подразделение террористической организации "Азов"* бежало из Красноармейска, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает 7 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-07T10:10
2025-10-07T10:10
новости
донецкая народная республика
россия
игорь кимаковский
"азов"
вооруженные силы украины
"Не так давно ВСУ перебрасывали в Красноармейск боевиков "Азова". В итоге под натиском наших штурмовых групп и авиации многие из них не выдержали и малыми группами сбежали из города. Фактически, целое подразделение", — сказал он.Вместе с этим он подчеркнул, что при попытке бегства с позиций часть украинских оккупантов из террористического подразделения была уничтожена.* Организация признана террористической и запрещена в России.
донецкая народная республика
россия
новости, донецкая народная республика, россия, игорь кимаковский, "азов", вооруженные силы украины
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Игорь Кимаковский, "Азов", Вооруженные силы Украины

Советник главы ДНР рассказал о бегстве "Азова"* из Красноармейска

10:10 07.10.2025
 
© Фото : dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : dan-news.info
Подразделение террористической организации "Азов"* бежало из Красноармейска, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает 7 октября телеграм-канал Украина.ру
"Не так давно ВСУ перебрасывали в Красноармейск боевиков "Азова". В итоге под натиском наших штурмовых групп и авиации многие из них не выдержали и малыми группами сбежали из города. Фактически, целое подразделение", — сказал он.
Вместе с этим он подчеркнул, что при попытке бегства с позиций часть украинских оккупантов из террористического подразделения была уничтожена.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
