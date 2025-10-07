https://ukraina.ru/20251007/sovetnik-glavy-dnr-rasskazal-o-begstve-azova-iz-krasnoarmeyska-1069739063.html

Советник главы ДНР рассказал о бегстве "Азова"* из Красноармейска

Подразделение террористической организации "Азов"* бежало из Красноармейска, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает 7 октября телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_943cbfec46487a894b954d275cd6dced.jpg

"Не так давно ВСУ перебрасывали в Красноармейск боевиков "Азова". В итоге под натиском наших штурмовых групп и авиации многие из них не выдержали и малыми группами сбежали из города. Фактически, целое подразделение", — сказал он.Вместе с этим он подчеркнул, что при попытке бегства с позиций часть украинских оккупантов из террористического подразделения была уничтожена.* Организация признана террористической и запрещена в России.

