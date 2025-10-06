Павел Попович: 95 лет первому украинцу в космосе - 06.10.2025 Украина.ру
Павел Попович: 95 лет первому украинцу в космосе
Во времена независимости были попытки провозгласить первым украинским космонавтом Леонида Каденюка, совершившего полёт на шаттле "Колумбия" в 1997 году. Леонид Константинович такой трактовке возмущался. Он был убеждён, что первым украинцем, побывавшим на орбите, был Павел Попович
Павел Романович Попович родился 5 октября 1930 года в Узине (совр. Белоцерковский р-н Киевской обл.) в семье кочегара сахарного завода.Уже в школе Павел стал интересоваться техникой. На предложение учительницы поддерживать это его увлечение, отец ответил так: "Разреши ему, так он и сарай, и хату на машины переделает. Прикрепит мотор чи пропеллер, и только бачилы крышу". Однако он принёс сыну неведомо где добытый целый комплект шестерёнок, болтов, гаек и даже сломанный штурвал от комбайна.Возле Узина находился аэродром, на котором до середины июля 1941 года базировался 138-й бомбардировочный авиационный полк, на вооружении которого стояли 12 бомбардировщиков СБ и один Пе-2. Один из лётчиков — Семён Михайлович Тарасенко, поднял Павла в кабину своего самолёта, дал подержаться за штурвал. После этого мальчишка много раз прибегал к лётчику, сдружился с ним.Во время войны отец Павла был ранен, мать заболела, сестру Марусю немцы угнали в Германию. Пришлось Павлу кормить всю семью. Он пахал, сеял, косил, на нём держался огород.6 января 1944 года село наконец-то было освобождено советскими войсками. В 46-м году Павел, которому скоро должно было исполнится 16, пошёл в седьмой класс. Чтобы помочь семье, он по-прежнему подрабатывал: стал ходить в ночную смену кочегаром на сахарный завод, и сильно отощал. Приехавший в гости дружок Лёша Компанеец, сманил его в Белую Церковь поступать в ремесленное училище, в котором сам учился.В Белой Церкви Павел отъелся, окреп, занялся спортом. Оба парня написали письма в Магнитогорский индустриальный техникум. Экзамены сдали в Киеве и поездом отправились на Урал.На Магнитке Павла полностью поглотили учёба, спорт и общественная работа: он продолжал учиться на столяра, работал внештатным сотрудником в горкоме комсомола, руководил кружком истории СССР. В техникуме он постоянно играл в футбол, увлекался тяжёлой и лёгкой атлетикой, лыжами, волейболом.Но самой большой страстью Павла стала песня. У него оказался тенор, у Алексея — баритон, и они вместе стали петь в хоре трудовых резервов.На Магнитке Попович встретил своего старого знакомого — лётчика Тарасенко. Он был сбит, попал в концлагерь, в котором потерял здоровье. Тарасенко удивился, что Павел учится в техникуме — он был уверен, что тот пошёл по лётной линии и посоветовал записаться в Магнитогорский аэроклуб.Техникум и аэроклуб Попович закончил почти одновременно в 1951 году.Вскоре его вызвали в военкомат и предложили пойти в авиационное училище. Теорию Попович проходил в Новосибирске в лётном училище.Здесь он познакомился с Мариной Лаврентьевной Васильевой — тоже лётчицей. Марина уехала учиться в Саранск, а Павла отправили осваивать полёты на истребителях на Дальний Восток, но они постоянно приезжали друг к другу и в 1955 году расписались. В 1956 году у них родилась дочь Наталья, но супруги продолжали жить отдельно: Павел служил на Дальнем Востоке, а Марина работала лётчиком-инструктором в Москве в Центральном аэроклубе имени Чкалова.Наконец в 1958 году семья воссоединилась — Поповича перевели в один из подмосковных авиаполков и туда же перевелась Марина, которая к тому времени добилась, чтобы её приняли на военную службу, и освоила реактивный истребитель.Но и в этом третьем по счёту полку Павел Романович надолго не задержался. В 1959 году капитану Поповичу предложили осваивать новую технику — космическую. Он тут же, не раздумывая, согласился.Попович был первым, кто прибыл в формировавшийся отряд космонавтов. Командование назначило его старшиной отряда, и всех последующих прибывавших лётчиков он встречал на правах старожила — устраивал их семьи, хлопотал по устройству городка, вместе с остальными оборудовал учебные классы и тренировочные площадки. Многих он знал ещё по госпиталю, где проходил медицинское обследование — ему довелось находиться в одной палате с Юрием Гагариным, Германом Титовым, Андрияном Николаевым, Алексеем Леоновым и Валерием Быковским.Всем космонавтом запомнилась его необычайная любовь к песне, особенно к родной, казацкой. Попович обладал хорошими организаторскими способностями, а потому все космонавты на партсобрании проголосовали единогласно, выбрав его секретарём их партийной ячейки. Когда Юрий Гагарин, а следом за ним Герман Титов поднялись в космос, Попович был их связным.Отвечавших за космическую программу учёных и медиков очень волновал вопрос обеспечения в космосе нормальной жизнедеятельности человека. Герман Титов на пятом обороте вокруг земного шара почувствовал тошноту и головную боль. Медики порекомендовали ему закрыть глаза, не делать резких движений. Самочувствие улучшилось, но полностью не восстановилось.При подготовке к полёту Николаев и Попович, которым предстояло стать 5-м и 6-м поднявшимися в космос землянами и советскими космонавтами №3 и №4, тренировались по новой разработанной учёными методике, включавшей в себя элементы подготовки воздушных гимнастов.Космические корабли "Восток-3" и "Восток-4" усовершенствовали, сделали более комфортабельными, система кондиционирования обеспечивала морской климат: чистый воздух, нормальное атмосферное давление и влажность. Температуру можно было регулировать на своё усмотрение.Первым 11 августа 1962 года на околоземную орбиту вышел "Восток-3", который пилотировал Николаев. На следующий день к звёздам поднялся "Восток-4", в нём находился Попович.Впервые в мире был совершён групповой полёт двух пилотируемых космических кораблей, они находились друг от друга на расстоянии 5-6 километров. Впервые были сделаны эксперименты по радиосвязи в космосе, проведено взаимное фотографирование. Попович впервые выполнил ориентацию корабля в пространстве с помощью ручного управления.Однако все опасения по поводу здоровья оказались напрасными. Павел Романович позже вспоминал:"Условия обеспечили возможность выполнения полетного задания без снижения работоспособности в течение всего полета. Мы чувствовали себя в космосе бодро, и жизнерадостность не оставляла нас ни на минуту".Нужно ли говорить, что в УССР известие о полёте в космос первого украинца восприняли с восторгом. При докладе генсеку Хрущёву Попович сказал: "Я перший радянський космонавт з України…"За эти полёты ему и Николаеву были присвоены звания Героев Советского Союза. Но была ещё одна награда — жену Поповича пригласили в качестве кандидата в космонавты. К сожалению, она не прошла медицинское освидетельствование, и не была зачислена во второй отряд космонавтов.В 1965 году планировался первый смешанный полёт — Попович должен был отправиться на орбиту с женщиной-космонавтом Валентиной Пономарёвой на корабле "Восход-4". Однако затем было решено отправить на нём в 1966 году полностью женский экипаж, но и от этого плана со временем отказались.Затем с 1965 по 1969 годы Попович входил в группу космонавтов, проходивших подготовку для советской программы пилотируемого облёта Луны и высадки на её поверхность на корабле Л3, которая так и не состоялась. Павла Романовича назначили командиром одного из трёх экипажей, однако полёты беспилотных "Зондов" (Л1) оказались неудачными, и руководство страны решило не рисковать техникой и людьми, хоть космонавты и написали Хрущёву коллективное письмо, чтобы их всё равно отправили к Луне.Попович в 1968 году должен был стать командиром экипажа корабля "Союз-3" и впервые провести стыковку с другим кораблём "Союз-4", однако из-за катастрофы "Союза-1" в космос подняли беспилотный корабль. Так же отменили запланированный на 1969 год первый полёт военно-исследовательского корабля "Союз 7К-ВИ", экипажем которого должен был командовать Попович. Эту программу закрыли в 68-м.Павел Романович работал в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) и одновременно учился в Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского, которую окончил в 1968 году, получив квалификацию "летчик-инженер-космонавт".Он вошёл в экипаж, полёт которого на первую военную орбитальную станцию программы "Алмаз" ("Салют-2") запланировали на июнь 1973 года. Однако из-за разгерметизации станции его отложили. Нужно было ждать, когда в космос запустят новую орбитальную станцию "Салют-3".В результате во второй и последний в своей жизни раз Попович поднялся в космос 3 июля 1974 года на корабле "Союз-14" вместе с бортинженером Юрием Петровичем Артюхиным. 5 июля состоялась успешная стыковка.За следующие 15 дней космонавты провели исследования, которые позволили оценить преимущества и недостатки функционирования космического наблюдательного пункта и место человека в решении военных задач, прежде всего — в разведке наземных объектов из космоса. Также они провели ряд геологических, атмосферных, физических и медико-биологических научных исследований. 19 июля "Союз-14" отстыковался от орбитальной станции и успешно приземлился в Казахстане. После этого полёта Попович стал дважды Героем Советского Союза.В 1977 году Павел Романович защитил кандидатскую диссертацию, с 1982 по 1989 годы занимал должность заместителя начальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина по научно-испытательной и исследовательской работе. С 1964 года по 1988 год был депутатом Верховного Совета УССР.После распада страны Попович возглавил Российский институт мониторинга земель и экосистем Всероссийского института сельскохозяйственных аэрофотогеодезических исследований земельного кадастра России. С 1993 года — генерал-майор авиации в запасе. Также он был президентом и почётным председателем целого ряда фондов, обществ и ассоциаций.Всесторонне одарённый человек, он писал стихи и книги, как автобиографического характера, так и содержащие размышления о будущем технического прогресса и человечества. До своего 79-летия он не дожил всего 6 дней — 30 сентября 2009 года умер в Гурзуфе от инсульта.
Павел Романович Попович родился 5 октября 1930 года в Узине (совр. Белоцерковский р-н Киевской обл.) в семье кочегара сахарного завода.
Уже в школе Павел стал интересоваться техникой. На предложение учительницы поддерживать это его увлечение, отец ответил так: "Разреши ему, так он и сарай, и хату на машины переделает. Прикрепит мотор чи пропеллер, и только бачилы крышу". Однако он принёс сыну неведомо где добытый целый комплект шестерёнок, болтов, гаек и даже сломанный штурвал от комбайна.
Возле Узина находился аэродром, на котором до середины июля 1941 года базировался 138-й бомбардировочный авиационный полк, на вооружении которого стояли 12 бомбардировщиков СБ и один Пе-2. Один из лётчиков — Семён Михайлович Тарасенко, поднял Павла в кабину своего самолёта, дал подержаться за штурвал. После этого мальчишка много раз прибегал к лётчику, сдружился с ним.
Во время войны отец Павла был ранен, мать заболела, сестру Марусю немцы угнали в Германию. Пришлось Павлу кормить всю семью. Он пахал, сеял, косил, на нём держался огород.
6 января 1944 года село наконец-то было освобождено советскими войсками. В 46-м году Павел, которому скоро должно было исполнится 16, пошёл в седьмой класс. Чтобы помочь семье, он по-прежнему подрабатывал: стал ходить в ночную смену кочегаром на сахарный завод, и сильно отощал. Приехавший в гости дружок Лёша Компанеец, сманил его в Белую Церковь поступать в ремесленное училище, в котором сам учился.
В Белой Церкви Павел отъелся, окреп, занялся спортом. Оба парня написали письма в Магнитогорский индустриальный техникум. Экзамены сдали в Киеве и поездом отправились на Урал.
На Магнитке Павла полностью поглотили учёба, спорт и общественная работа: он продолжал учиться на столяра, работал внештатным сотрудником в горкоме комсомола, руководил кружком истории СССР. В техникуме он постоянно играл в футбол, увлекался тяжёлой и лёгкой атлетикой, лыжами, волейболом.
Но самой большой страстью Павла стала песня. У него оказался тенор, у Алексея — баритон, и они вместе стали петь в хоре трудовых резервов.
На Магнитке Попович встретил своего старого знакомого — лётчика Тарасенко. Он был сбит, попал в концлагерь, в котором потерял здоровье. Тарасенко удивился, что Павел учится в техникуме — он был уверен, что тот пошёл по лётной линии и посоветовал записаться в Магнитогорский аэроклуб.
Техникум и аэроклуб Попович закончил почти одновременно в 1951 году.
Вскоре его вызвали в военкомат и предложили пойти в авиационное училище. Теорию Попович проходил в Новосибирске в лётном училище.
Здесь он познакомился с Мариной Лаврентьевной Васильевой — тоже лётчицей. Марина уехала учиться в Саранск, а Павла отправили осваивать полёты на истребителях на Дальний Восток, но они постоянно приезжали друг к другу и в 1955 году расписались. В 1956 году у них родилась дочь Наталья, но супруги продолжали жить отдельно: Павел служил на Дальнем Востоке, а Марина работала лётчиком-инструктором в Москве в Центральном аэроклубе имени Чкалова.
Наконец в 1958 году семья воссоединилась — Поповича перевели в один из подмосковных авиаполков и туда же перевелась Марина, которая к тому времени добилась, чтобы её приняли на военную службу, и освоила реактивный истребитель.
Но и в этом третьем по счёту полку Павел Романович надолго не задержался. В 1959 году капитану Поповичу предложили осваивать новую технику — космическую. Он тут же, не раздумывая, согласился.
Попович был первым, кто прибыл в формировавшийся отряд космонавтов. Командование назначило его старшиной отряда, и всех последующих прибывавших лётчиков он встречал на правах старожила — устраивал их семьи, хлопотал по устройству городка, вместе с остальными оборудовал учебные классы и тренировочные площадки. Многих он знал ещё по госпиталю, где проходил медицинское обследование — ему довелось находиться в одной палате с Юрием Гагариным, Германом Титовым, Андрияном Николаевым, Алексеем Леоновым и Валерием Быковским.
Всем космонавтом запомнилась его необычайная любовь к песне, особенно к родной, казацкой. Попович обладал хорошими организаторскими способностями, а потому все космонавты на партсобрании проголосовали единогласно, выбрав его секретарём их партийной ячейки. Когда Юрий Гагарин, а следом за ним Герман Титов поднялись в космос, Попович был их связным.
Отвечавших за космическую программу учёных и медиков очень волновал вопрос обеспечения в космосе нормальной жизнедеятельности человека. Герман Титов на пятом обороте вокруг земного шара почувствовал тошноту и головную боль. Медики порекомендовали ему закрыть глаза, не делать резких движений. Самочувствие улучшилось, но полностью не восстановилось.
При подготовке к полёту Николаев и Попович, которым предстояло стать 5-м и 6-м поднявшимися в космос землянами и советскими космонавтами №3 и №4, тренировались по новой разработанной учёными методике, включавшей в себя элементы подготовки воздушных гимнастов.
Космические корабли "Восток-3" и "Восток-4" усовершенствовали, сделали более комфортабельными, система кондиционирования обеспечивала морской климат: чистый воздух, нормальное атмосферное давление и влажность. Температуру можно было регулировать на своё усмотрение.
Первым 11 августа 1962 года на околоземную орбиту вышел "Восток-3", который пилотировал Николаев. На следующий день к звёздам поднялся "Восток-4", в нём находился Попович.
Впервые в мире был совершён групповой полёт двух пилотируемых космических кораблей, они находились друг от друга на расстоянии 5-6 километров. Впервые были сделаны эксперименты по радиосвязи в космосе, проведено взаимное фотографирование. Попович впервые выполнил ориентацию корабля в пространстве с помощью ручного управления.
Однако все опасения по поводу здоровья оказались напрасными. Павел Романович позже вспоминал:
"Условия обеспечили возможность выполнения полетного задания без снижения работоспособности в течение всего полета. Мы чувствовали себя в космосе бодро, и жизнерадостность не оставляла нас ни на минуту".
Нужно ли говорить, что в УССР известие о полёте в космос первого украинца восприняли с восторгом. При докладе генсеку Хрущёву Попович сказал: "Я перший радянський космонавт з України…"
За эти полёты ему и Николаеву были присвоены звания Героев Советского Союза. Но была ещё одна награда — жену Поповича пригласили в качестве кандидата в космонавты. К сожалению, она не прошла медицинское освидетельствование, и не была зачислена во второй отряд космонавтов.
В 1965 году планировался первый смешанный полёт — Попович должен был отправиться на орбиту с женщиной-космонавтом Валентиной Пономарёвой на корабле "Восход-4". Однако затем было решено отправить на нём в 1966 году полностью женский экипаж, но и от этого плана со временем отказались.
Затем с 1965 по 1969 годы Попович входил в группу космонавтов, проходивших подготовку для советской программы пилотируемого облёта Луны и высадки на её поверхность на корабле Л3, которая так и не состоялась. Павла Романовича назначили командиром одного из трёх экипажей, однако полёты беспилотных "Зондов" (Л1) оказались неудачными, и руководство страны решило не рисковать техникой и людьми, хоть космонавты и написали Хрущёву коллективное письмо, чтобы их всё равно отправили к Луне.
Попович в 1968 году должен был стать командиром экипажа корабля "Союз-3" и впервые провести стыковку с другим кораблём "Союз-4", однако из-за катастрофы "Союза-1" в космос подняли беспилотный корабль. Так же отменили запланированный на 1969 год первый полёт военно-исследовательского корабля "Союз 7К-ВИ", экипажем которого должен был командовать Попович. Эту программу закрыли в 68-м.
Павел Романович работал в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) и одновременно учился в Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского, которую окончил в 1968 году, получив квалификацию "летчик-инженер-космонавт".
Он вошёл в экипаж, полёт которого на первую военную орбитальную станцию программы "Алмаз" ("Салют-2") запланировали на июнь 1973 года. Однако из-за разгерметизации станции его отложили. Нужно было ждать, когда в космос запустят новую орбитальную станцию "Салют-3".
В результате во второй и последний в своей жизни раз Попович поднялся в космос 3 июля 1974 года на корабле "Союз-14" вместе с бортинженером Юрием Петровичем Артюхиным. 5 июля состоялась успешная стыковка.
За следующие 15 дней космонавты провели исследования, которые позволили оценить преимущества и недостатки функционирования космического наблюдательного пункта и место человека в решении военных задач, прежде всего — в разведке наземных объектов из космоса. Также они провели ряд геологических, атмосферных, физических и медико-биологических научных исследований. 19 июля "Союз-14" отстыковался от орбитальной станции и успешно приземлился в Казахстане. После этого полёта Попович стал дважды Героем Советского Союза.
В 1977 году Павел Романович защитил кандидатскую диссертацию, с 1982 по 1989 годы занимал должность заместителя начальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина по научно-испытательной и исследовательской работе. С 1964 года по 1988 год был депутатом Верховного Совета УССР.
После распада страны Попович возглавил Российский институт мониторинга земель и экосистем Всероссийского института сельскохозяйственных аэрофотогеодезических исследований земельного кадастра России. С 1993 года — генерал-майор авиации в запасе. Также он был президентом и почётным председателем целого ряда фондов, обществ и ассоциаций.
Всесторонне одарённый человек, он писал стихи и книги, как автобиографического характера, так и содержащие размышления о будущем технического прогресса и человечества. До своего 79-летия он не дожил всего 6 дней — 30 сентября 2009 года умер в Гурзуфе от инсульта.
