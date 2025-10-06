"Россия не останется в стороне" — Сушенцов о возможной провокации Украины в Приднестровье - 06.10.2025 Украина.ру
Попытки реализовать силовой сценарий в Приднестровье могут привести к катастрофическим последствиям для Украины, учитывая нынешнее состояние ВСУ. Об этом изданию Украина.ру на площадке Клуба “Валдай" рассказал его программный директор, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов
Он пояснил, что если Киев перебросит крупные подразделения ВСУ из зоны СВО в Приднестровье, это создаст "повышающиеся риски обрушения" её основного фронта."Возможности снять с линии боестолкновения какие-то крупные подразделения, которые могли бы оказать решающее воздействие в случае операции в Приднестровье, означает, в общем-то, повышающиеся риски обрушения своего центрального фронта", — заявил аналитик. Эксперт подчеркнул, что в случае подобных провокаций Москва не останется в стороне. "Разумеется, Россия здесь не останется в стороне. Думаю, это все понимают", — заявил эксперт.Сушенцов напомнил, что "Россия способна достигать своими видами вооружения всей территории Украины и соседних с ней государств". Он выразил уверенность, что подобная операция "не пройдет бесследно для людей, которые захотят инициировать подобную операцию".Полный текст интервью "Андрей Сушенцов: Зеленский блефует, что война Украины может продолжаться и вестись результативно" на сайте Украина.ру.О том, насколько серьезны намерения Вашингтона отправить Киеву "Томагавки" — в статье Татьяны Стоянович "Вместо "Томагавков" ВСУ пополнится немецкими мстителями? Украина в международном контексте" на сайте Украина.ру.
Попытки реализовать силовой сценарий в Приднестровье могут привести к катастрофическим последствиям для Украины, учитывая нынешнее состояние ВСУ. Об этом изданию Украина.ру на площадке Клуба “Валдай" рассказал его программный директор, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов
"Сейчас сама Украина находится в плохой для себя ситуации. Ее собственные вооруженные силы истончаются, укомплектованность довольно низкая", — констатировал Сушенцов.
Он пояснил, что если Киев перебросит крупные подразделения ВСУ из зоны СВО в Приднестровье, это создаст "повышающиеся риски обрушения" её основного фронта.
"Возможности снять с линии боестолкновения какие-то крупные подразделения, которые могли бы оказать решающее воздействие в случае операции в Приднестровье, означает, в общем-то, повышающиеся риски обрушения своего центрального фронта", — заявил аналитик.
Эксперт подчеркнул, что в случае подобных провокаций Москва не останется в стороне. "Разумеется, Россия здесь не останется в стороне. Думаю, это все понимают", — заявил эксперт.
Сушенцов напомнил, что "Россия способна достигать своими видами вооружения всей территории Украины и соседних с ней государств". Он выразил уверенность, что подобная операция "не пройдет бесследно для людей, которые захотят инициировать подобную операцию".
Полный текст интервью "Андрей Сушенцов: Зеленский блефует, что война Украины может продолжаться и вестись результативно" на сайте Украина.ру.
О том, насколько серьезны намерения Вашингтона отправить Киеву "Томагавки" — в статье Татьяны Стоянович "Вместо "Томагавков" ВСУ пополнится немецкими мстителями? Украина в международном контексте" на сайте Украина.ру.
