Павел Волков о последствиях выступления митрополита УПЦ в ООН - 06.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251006/pavel-volkov-o-posledstviyakh-vystupleniya-mitropolita-upts-v-oon--1069718628.html
Павел Волков о последствиях выступления митрополита УПЦ в ООН
Павел Волков о последствиях выступления митрополита УПЦ в ООН - 06.10.2025 Украина.ру
Павел Волков о последствиях выступления митрополита УПЦ в ООН
В понедельник, 6 октября, митрополит Черкасский и Каневский Феодосий выступил на 60-й сессии Совета по правам человека ООН, где рассказал о насильной мобилизации священнослужителей.
2025-10-06T18:57
2025-10-06T19:04
павел волков
оон
упц
украина.ру
видео
церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069718389_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7ee6af51132b8b4edddf009820638177.jpg
О возможных последствиях этого выступления рассказал правозащитник, обозреватель издания Украина.ру Павел Волков.
https://ukraina.ru/20251005/grup-yorum-turtsiya-po-prezhnemu-koloniya-ssha-a-evropa-ne-terpit-pravdy-ob-ukraine-i-donbasse-1069608849.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069718389_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a14e496c39a9d41128aeb0246909a67d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
павел волков, оон, упц, украина.ру, видео, церковь
Павел Волков, ООН, УПЦ, Украина.ру, Видео, Церковь

Павел Волков о последствиях выступления митрополита УПЦ в ООН

18:57 06.10.2025 (обновлено: 19:04 06.10.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
В понедельник, 6 октября, митрополит Черкасский и Каневский Феодосий выступил на 60-й сессии Совета по правам человека ООН, где рассказал о насильной мобилизации священнослужителей.
О возможных последствиях этого выступления рассказал правозащитник, обозреватель издания Украина.ру Павел Волков.
Grup Yorum - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Вчера, 11:45
Grup Yorum: Турция по-прежнему колония США, а Европа не терпит правды об Украине и ДонбассеЛегендарная турецкая Grup Yorum с концертом в Москве в поддержку жителей Донбасса и Палестины. А в нашей студии с эксклюзивным интервью — участники группы Сена Эркоч и Умут Гюльтекин
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Павел ВолковООНУПЦУкраина.руВидеоЦерковь
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:57Павел Волков о последствиях выступления митрополита УПЦ в ООН
18:47Украина создала в стране парки с американскими аккумуляторами, которые должны помочь пережить зиму — The Wall Street Journal
18:02БПЛА РФ на оптоволокне вальяжно летают по улицам Краматорска: видео
17:53Боевик 95 одшбр убил жену и дочь
17:47Опубликованы видео прилётов БПЛА "Герань-2" по ТЭЦ в Сумской области
17:26Реванш глубинных чехов. Возродится ли Австро-Венгерская империя?
17:23Экстремисты с Украины рушат "Грузинскую мечту". В Тбилиси провалилась очередная попытка "майдана"
17:20Украинские силы ПВО уже совсем не справляются. Это уже не может скрывать даже украинский генштаб
17:16Руководитель Николаевской области Ким считает, что украинцы сейчас "живут кайфуя"
17:10В Киеве ТЦКшники бусифицировали собаку
17:00Марочко рассказал о формировании буферной зоны рядом с Белгородской областью
16:55Очередной секс-скандал вокруг МИД разгорается на Украине
16:50Киев ищет виноватых: Украина в очередной раз сменила "объект ненависти", обвинив Израиль
16:40Владимир Скачко о том, что, почему и как произошло с Макроном и его седьмым премьером
16:39Глава USAID Саманта Пауэр раскрыла, как США финансировали Зеленского и создали на Украине сеть агентов
16:36Последствия атак ВСУ: в российских регионах есть раненные и погибшие
16:35Офицер ВСУ рассказал о расценках выкупа мобилизованных: видео
16:29Украинцы обманули с зарплатой. Колумбийские наемники просятся домой, где над ними смеются
16:16Военный эксперт Юрий Кнутов: ВС РФ вбили клин у Доброполья, чтобы охватить Славянск и Краматорск с юга
16:00Поворотное "Азовское сидение". Как запорожцы на сторону русского царя переходили
Лента новостейМолния