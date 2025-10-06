https://ukraina.ru/20251006/london-vzbeshn-nesposobnostyu-dobitsya-strategicheskogo-porazheniya-rossii-i-gotovit-provokatsiyu--svr-1069701204.html

Лондон взбешён неспособностью добиться "стратегического поражения" России и готовит провокацию – СВР

Британия готовит очередную провокацию с китайским оборудованием, её руководство взбешено неспособностью победить Россию. Об этом 6 октября заявила Служба внешней разведки (СВР) России

"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Феде­рации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, в Лондоне взбешены тем, что многолетние британские усилия добиться "стратегического поражения" России и превратить ее в страну-изгоя терпят крах. На российские успехи на украинском театре военных действий кабинет К. Стармера и его спецслужбы готовятся ответить посредством очередной гнусной провока­ции", - сказано в официальном сообщении.Там отмечено, что по замыслу британцев "группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей должна осуществить атаку на один из ко­раблей ВМС Украины или гражданское судно иностранного го­сударства в одном из европейских портов". Сейчас участники группы находятся на британском острове, где обучаются диверсионному делу."После "обнаружения" террористов планируется объявить, что они действовали по "заданию Москвы", - рассказали в СВР. - Расчет Лондона строится на том, что одержимая русофобией европейская по-литэлита с радостью проглотит фейк о "злостных агентах Крем­ля" для обоснования необходимости дальнейшего наращивания военной помощи Украине и милитаризации "единой Европы" для борьбы с "российской агрессией".Боевиков ВСУ планируется снабдить подводным снаряжением китайского производства, отметили в российской спецслужбе."Изъятое в ходе "расследования" оборудование предполагается выставить в качестве "железного доказательства" поддержки Китаем так на­зываемой вооруженной агрессии России против Украины", - заявили в СВР.Российская спецслужба удивилась деградации "коварного Альбиона", верящего, что такая прими­тивная инсценировка позволит ввести в заблуждение столь большое количество опытных политиков."Видимо, стремитель­ное скатывание Лондона на задворки мировой истории сказа­лось и на качестве стратегического мышления британских спец­служб и власть предержащих. Инструментарий остался преж­ним - сталкивание между собой крупнейших мировых игроков. Вот только в современных геополитических условиях он боль­ше не работает", - констатировали в пресс-бюро СВР России.Ранее в новостях: СВР сообщила подробности новой антироссийской провокации Киева в ЕС.Также сообщалось, что Польские спецслужбы утверждают, что якобы Россия спрятала на кладбище в Литве банки со взрывчаткой.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

