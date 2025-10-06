https://ukraina.ru/20251006/london-vzbeshn-nesposobnostyu-dobitsya-strategicheskogo-porazheniya-rossii-i-gotovit-provokatsiyu--svr-1069701204.html
Лондон взбешён неспособностью добиться "стратегического поражения" России и готовит провокацию – СВР
Британия готовит очередную провокацию с китайским оборудованием, её руководство взбешено неспособностью победить Россию. Об этом 6 октября заявила Служба внешней разведки (СВР) России
2025-10-06T14:25
2025-10-06T14:25
2025-10-06T15:46
новости
россия
лондон
украина
служба внешней разведки
вооруженные силы украины
всу
провокация
спецслужба
русофобия
Лондон взбешён неспособностью добиться "стратегического поражения" России и готовит провокацию – СВР
14:25 06.10.2025 (обновлено: 15:46 06.10.2025)
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, в Лондоне взбешены тем, что многолетние британские усилия добиться "стратегического поражения" России и превратить ее в страну-изгоя терпят крах. На российские успехи на украинском театре военных действий кабинет К. Стармера и его спецслужбы готовятся ответить посредством очередной гнусной провокации", - сказано в официальном сообщении.
Там отмечено, что по замыслу британцев "группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей должна осуществить атаку на один из кораблей ВМС Украины или гражданское судно иностранного государства в одном из европейских портов". Сейчас участники группы находятся на британском острове, где обучаются диверсионному делу.
"После "обнаружения" террористов планируется объявить, что они действовали по "заданию Москвы", - рассказали в СВР. - Расчет Лондона строится на том, что одержимая русофобией европейская по-литэлита с радостью проглотит фейк о "злостных агентах Кремля" для обоснования необходимости дальнейшего наращивания военной помощи Украине и милитаризации "единой Европы" для борьбы с "российской агрессией".
Боевиков ВСУ планируется снабдить подводным снаряжением китайского производства, отметили в российской спецслужбе.
"Изъятое в ходе "расследования" оборудование предполагается выставить в качестве "железного доказательства" поддержки Китаем так называемой вооруженной агрессии России против Украины", - заявили в СВР.
Российская спецслужба удивилась деградации "коварного Альбиона", верящего, что такая примитивная инсценировка позволит ввести в заблуждение столь большое количество опытных политиков.
"Видимо, стремительное скатывание Лондона на задворки мировой истории сказалось и на качестве стратегического мышления британских спецслужб и власть предержащих. Инструментарий остался прежним - сталкивание между собой крупнейших мировых игроков. Вот только в современных геополитических условиях он больше не работает", - констатировали в пресс-бюро СВР России.
