Алехин о штурме Красноармейска: "Въезд в город по всем дорогам стал смертельно опасным для ВСУ"
На южном направлении ВС РФ создали стратегический плацдарм на стыке трех регионов, что позволяет развивать наступление одновременно на нескольких направлениях. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Стык границ грозит обернуться для армии противника непредсказуемыми последствиями, если иметь в виду ближайшую перспективу обрушения фронта, предупреждает эксперт.
Он поясняет: "Здесь будут в промышленных масштабах исчезать техника и личный состав ВСУ. Собственно, создание подобного плацдарма на границах Запорожской, Днепропетровской областей и ДНР имеет несколько предназначений".
Алехин описывает текущие боевые действия: "На южных окраинах Красноармейска продолжаются ожесточенные бои, параллельно наши выдавливают противника в районе микрорайона Лазурный и в западной части города".
Он подчеркивает контроль над логистикой: "Ситуация для украинских подразделений осложняется тем, что наши ударные и разведывательные дроны на оптоволокне постоянно висят над путями снабжения".
Алехин отмечает, что въезд в город по всем дорогам уже можно назвать смертельно опасным для тыловых групп ВСУ.
"На Запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Степногорска. Российские войска ведут штурмовые действия малыми группами, ВСУ пытаются удержать рубежи дронами и артиллерией", — резюмирует автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех" на сайте Украина.ру.
