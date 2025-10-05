https://ukraina.ru/20251005/kholodnaya-voyna-za-iskusstvennyy-intellekt-i-assimetrichnyy-otvet-rossii-1069664022.html

Холодная война за искусственный интеллект и ассиметричный ответ России

В рамках своего программного выступления на Валдайском форуме президент России Владимир Путин не мог не затронуть тему искусственного интеллекта. ИИ — важная часть стратегии России и многих других мировых держав на установление цифрового суверенитета

2025-10-05T17:49

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/13/1068902726_0:221:3072:1949_1920x0_80_0_0_f05d00bfaa6a95bb96ec8f608670533a.jpg

"В условиях конкурентной борьбы, а она неизбежна, неизбежно и развитие искусственного интеллекта. И здесь мы, конечно, можем быть в числе лидеров, имея в виду определённые преимущества, которые у нас есть. Что касается суверенитета, важнейшая составляющая, конечно, — эти платформы, они чаще всего формируются за рубежом, а они формируют мировоззрение. Это совершенно верно. И здесь мы должны понимать это и развивать свой, суверенный искусственный интеллект", — подчеркнул глава государства.Нам же представляется, что современная мировая индустрия искусственного интеллекта переживает своеобразную "холодную войну". Только вместо боеголовок, тактических и оперативно-тактических арсеналов основными инструментами достижения победы стали чипы, полупроводники, дата-центры и квалифицированные кадры, которых сейчас исторический дефицит.Страны бросились в эту гонку не от хорошей жизни. Доминирование в ИИ — это не про создание весёлых картинок по текстовому запросу, а в целом про оптимизацию всех сфер жизни общества — от войны до транспорта, борьбы с коррупцией и здравоохранения.Вот некоторые примеры действительно передового применения ИИ в ключевых стратегических отраслях:Передовой ИИ — это про тотальное экономическое превосходство, про военное преимущество, которое и не снилось генералам прошлого века. Это право писать правила нового мирового порядка. Тот, кто первым создаст настоящий "сильный" ИИ, получит рычаг, способный перевернуть планету. Ставки высоки как никогда, и в этой игре нет вторых мест.Из чего сделан "цифровой бог"Чтобы понять суть гонки, нужно разобраться, из чего вообще складывается ИИ-доминирование. Забудьте о сложных алгоритмах, всё держится на трёх простых, как полено, вещах: железе, электричестве и мозгах.Железо, или вычислительные мощности. Это мускулы ИИ. Сегодня силу отдельных стран, корпораций и проектов измеряют в "H100-эквивалентах" — условных единицах, основанных на мощности одноимённого флагманского чипа от компании Nvidia. Чем больше у государства таких "эквивалентов", тем более сложный ИИ в более сжатые сроки оно может обучить. Это как сравнивать мощность армий по количеству танков.Электричество. Эти мускулы жрут энергию с аппетитом, который заставил бы покраснеть небольшой промышленный город. Обучение одной большой модели, вроде GPT-4, требует до 10 000 мегаватт-часов. По прогнозам, к 2030 году мировые дата-центры будут потреблять за двенадцать месяцев 945 тераватт-часов — больше, чем вся Япония сегодня. Дешёвая и доступная энергия внезапно стала критическим военным ресурсом. Уже сейчас самый простой запрос к условному ChatGPT или DeepSeek потребляет в десять раз больше электроэнергии, чем обращение к привычным алгоритмам поиска информации в Сети, и в будущем ввиду растущей энергоёмкости чипов стоимость таких запросов будет только расти.Мозги. ИИ-специалисты — это штучный, невероятно дорогой товар. Их глобальный дефицит к 2027 году достигнет 700 000 человек. Средняя зарплата специалистов в сфере ИИ в США уже перевалила за 200 000 долларов в год. Идёт глобальная охота за талантами, настоящая "утечка мозгов", где страны и корпорации с самыми толстыми кошельками просто скупают лучших, оставляя остальных далеко позади. Также в этих условиях растёт важность межнационального и межкорпоративного сотрудничества. Например, мировые флагманы ИИ OpenAI (ChatGPT) и Anthropic (Claude) провели совместные испытания собственных моделей ИИ с точки зрения их безопасности и соответствия этическим нормам.Кремниевое сердце мираА теперь самое интересное. Более 90% самых передовых чипов, того самого "железа", без которого вся эта история невозможна, производится в одном месте. На крошечном острове под названием Тайвань. Местная компания TSMC — это монополист, держащий в руках технологическое сердце планеты.Эта монополия неслучайна. Создание современного чипа — самый сложный технологический процесс в истории человечества. Он требует уникального оборудования для литографии, которое делает одна-единственная компания в Нидерландах (ASML), и сверхсложного программного обеспечения, которое пишут в основном в США. Малейший сбой в этой цепочке — и вся мировая ИИ-индустрия замедлится на годы, а может, и вовсе перестанет существовать.Построить такую же фабрику где-то ещё — задача на десятилетие и сотни миллиардов долларов. И несмотря на то что ещё в первый свой президентский срок президент США Дональд Трамп намеревался заставить TSMC и Nvidia перенести свои ключевые производства в США, а во второй срок попытался "задушить" корпорации пошлинами, ни к какому заметному результату это не привело.И вот этот остров, этот технологический оазис, является главной точкой потенциального конфликта между США и Китаем. Любая эскалация вокруг Тайваня мгновенно остановит мировое производство полупроводников и отбросит цивилизацию на десятилетия назад. Весь наш блестящий цифровой мир стоит на хрупком кремниевом фундаменте посреди геополитического шторма.Кто на троне?На сегодняшний день расклад сил в мировой гонке ИИ выглядит так:США — безоговорочный лидер. Их стратегия — доминирование через частный капитал, который с 2013 года влил в индустрию почти полтриллиона долларов. Только за 2024 год частные инвестиции составили $109,1 млрд — в 12 раз больше, чем у Китая. Техногиганты вроде Google и Microsoft в 2025 году инвестировали в ИИ-инфраструктуру более $400 млрд. Государство подстраховывает через такие программы, как CHIPS Act (объёмом $280 млрд), выделяя десятки миллиардов на строительство заводов по производству чипов на своей территории. В итоге у США почти 40 миллионов H100-эквивалентов — больше, чем у всего остального мира вместе взятого.Китай — главный претендент. Его стратегия — "догнать и перегнать" через государственное планирование. Пекин вливает в отрасль колоссальные государственные деньги (около $119 млрд в 2025 году), создавая национальные фонды, как, например, Национальный инвестиционный фонд ИИ на $8,2 млрд. Цель — к 2030 году довести стоимость смежных с ИИ отраслей до $1,4 трлн. Но есть одна проблема: американские санкции отрезали Китай от доступа к самым современным чипам. В результате, несмотря на все инвестиции, по реальным вычислительным мощностям (всего 400 тысяч H100-эквивалентов) Китай отстаёт от США почти в 100 раз.Европейский союз пытается найти свой "третий путь". Вместо того чтобы конкурировать в деньгах, Брюссель с бюджетом в €50 млрд делает ставку на регулирование. Их AI Act — первая в мире попытка создать всеобъемлющий свод законов для искусственного интеллекта. Но пока Европа пишет правила, её лучшие специалисты массово уезжают работать в США. В этой гонке участвуют и другие страны: Великобритания привлекает многомиллиардные инвестиции от Microsoft, а Южная Корея утроила расходы на ИИ, планируя создать собственный фонд на $70+ млрд.Ещё одно направление, в котором Европа пытается занять свою нишу, — это относительно небольшие модели, но максимально инклюзивные, предлагающие пользователям равные возможности на разных языках мира, в то время как у ведущих моделей наблюдается явный перекос в сторону английского языка. Так, например, представленная в Швейцарии модель Apertus позиционирует себя как равная и открытая для всех пользователей модель, эквивалентная по возможностям ChatGPT, при этом с открытым исходным кодом.Россия в игре: асимметричный ответГде в этой битве титанов находится Россия? Наша позиция — это позиция асимметричного ответа. С официальным бюджетом на федеральный проект "Искусственный интеллект" в 7,7 миллиарда рублей на 2025 год (и 26,5 млрд до 2027 года) мы не можем конкурировать с сотнями миллиардов долларов США. Поэтому наша стратегия — не пытаться объять необъятное, а сосредоточиться на технологическом суверенитете в критически важных областях.Наши сильные стороны — это наследие великой научной державы. Фундаментальная математическая и физическая школа позволяет нашим специалистам создавать уникальные алгоритмы и решения. Есть заметные успехи в военных и двойных технологиях, где ИИ уже активно применяется для анализа данных и управления беспилотниками — в вопросах внедрения искусственного интеллекта в беспилотные системы Россия стабильно предлагает уникальные решения, которые не могут скопировать многие зарубежные корпорации. Крупные игроки вроде Сбера и Яндекса строят собственные вычислительные кластеры ("Кристалл", "АИ ЦП").Главное слабое место — всё то же "железо". Санкции жёстко ограничили доступ к передовым чипам. Это делает невозможным создание гигантских языковых моделей, сравнимых с западными, и заставляет искать обходные пути через дорогой и нестабильный "серый импорт", откладывает достижение главной цели в мировой гонке — создание первого в мире автономного генеративного интеллекта (AGI).Будущее не предопределеноМожет показаться, что игра уже проиграна, но это не так. Гонка только началась, и у России в запасе есть козырь, которого нет у большинства конкурентов. Даже у США. Этот козырь — энергия.Как мы уже выяснили, аппетиты ИИ-индустрии растут экспоненциально. Стоимость электричества становится одним из определяющих факторов конкурентоспособности. И здесь Россия, с её огромными запасами энергоресурсов и относительно низкой стоимостью электроэнергии, получает фундаментальное долгосрочное преимущество. Чтобы лучше понять степень отчаяния западных конкурентов: ранее в этом году Microsoft совместно со стартапом Constellation Energy вложилась в выкуп первого энергоблока печально известной АЭС "Три-Майл-Айленд" — "Американского Чернобыля", факт аварии на котором госпропаганда США безуспешно пыталась замять.Когда на Западе начнут считать каждый киловатт, потраченный на обучение нейросетей, мы сможем позволить себе гораздо больше. Если государство сможет грамотно соединить нашу сильную научную базу с этим энергетическим преимуществом, создав привлекательные условия для работы специалистов внутри страны, — мы получим уникальный шанс. Шанс не просто догнать, но и вырваться вперёд на одном из следующих витков этой технологической спирали. Будущее пишется прямо сейчас, и у России есть все возможности, чтобы вписать в него свою главу.Читайте также: Как Албания и Непал опередили весь мир. Госуправление без чиновников в эпоху ИИ

Никита Волкович

