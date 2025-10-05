https://ukraina.ru/20251005/cheshskiy-tramp-napugal-ukrainu-i-es-glavnoe-na-utro-5-oktyabrya-1069647700.html

Чешский Трамп напугал Украину и ЕС. Главное на утро 5 октября

На выборах в Чехии побеждает партия евро- и украиноскептика Андрея Бабиша, что тревожит украинских и европейских политиков

Действующий премьер-министр Чехии Пётр Фиала поздравил лидера оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша с победой его движения на выборах в парламент, состоявшихся в пятницу и субботу в республике."Я хотел бы поблагодарить всех граждан Чехии за то, что они пришли к избирательным урнам. Поздравляю победителя выборов, которым является Андрей Бабиш, а также все политические партии, вошедшие в новый состав парламента", — заявил Фиала.Движение ANO выиграло выборы в нижнюю палату парламента Чехии, после подсчета данных на 99,48% участков оно набрало 34,71% голосов избирателей. Занявшая второе место правящая коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая премьером Фиалой, набрала 23,24% голосов избирателей.Позднее с стало известно, что Бабишем встретится президент Чехии Пётр Павел."Завтра (в воскресенье – Ред.) в 09:00 (10:00 по московскому времени — Ред.) меня принимает президент республики. Кроме того, нам предстоит провести переговоры с движениями SPD и "Автомобилисты", Будем говорить о сотрудничестве в парламенте, о том, как и о чем вести дальнейшие переговоры. Но при этом мы хотим составить однопартийное правительство", — рассказал сам Бабиш.Поздравили его с победой и зарубежные политики."Поздравляю граждан Чехии со спокойными и демократическими выборами с высокой явкой. Поздравляю и победителя выборов, движение ANO и его председателя Андрея Бабиша. Верю, что у Чехии после выборов будет правительство, которое посодействует развитию словацко-чешских отношений и поможет оживить сотрудничество в рамках стран V4 (Вишеградской группы: Польша, Чехия, Словакия, Венгрия – Ред.)", – написал в соцсетях президент соседней Словакии Петер Пеллегрини.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также поздравил Бабиша."Только что я по телефону поздравил победителя чешских парламентских выборов, господина Андрея Бабиша и пожелал ему удачи и много мудрости при преобразовании его победы на выборах в новую правительственную коалицию", — сообщил Фицо.Получил Бабиш поздравления и из Венгрии"Правда восторжествовала! Андрей Бабиш одержал убедительную победу на парламентских выборах в Чехии. Большой шаг для Чехии, хорошая новость для Европы. Поздравляю, Андрей!" — написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.Член парламента Нидерландов, глава Партии свободы Герт Вилдерс также поздравил Бабиша с победой."Поздравления моему дорогому другу Андрею Бабишу. Ты сделаешь Чешскую Республику сильнее. Мы — патриоты — побеждаем по всей Европе", — указал он в своей соцсети X.Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев усмотрел в победе Бабиша пробуждение Европы."Поздравляю Андрея Бабиша, чешский народ и "Патриотов за Европу" (политическая группа в Европарламенте – Ред.)! Европа пробуждается – долой бесконтрольную миграцию, разжигание войны, цензуру и экономический упадок. Правые силы побеждают по всей Европе", – написал Дмиртиев на своей странице в соцсети Х.А вот на Украине и в Евросоюзе победа Бабиша вызывает опасения. И виной тому позиция политика."Вы не готовы к ЕС. Сначала вы должны закончить войну. Конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к членству в Евросоюзе", — ответил Бабиш на вопрос украинской журналистки после выборов.Ещё до выборов Бабиш называл коррупционной схему закупки снарядов для Украины через Чехию. Он призывал к пересмотру помощи Киеву. Изначально он также выступал за отправку на Украину всех украинских беженцев после окончания боевых действий. Однако позднее он пересмотрел эту позицию, заявив, что чехам "украинцы нужны".Украинское издание "Страна" называло Бабиша "чешским Трампом". Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" назвал победу политсилы Бабиша "очень плохими новостями для Украины"."Если он сформирует коалицию, то в полку Орбана и Фицо пополнение", — писал другой популярный на Украине телеграм-канал — "ЗеРада".Издание Politico сообщило об опасении Европы из-за победы Бабиша."Европа с опаской следит за выборами в Чехии, поскольку Бабиш пообещал отказаться от инициативы по предоставлению боеприпасов для Украины, бросить вызов планам НАТО по увеличению военных расходов и противостоять Еврокомиссии по поводу "Зелёного курса"", - указывалось в публикации.По информации Politico, в Евросоюзе опасаются, что Чехия может стать новым "бельмом на глазу" для блока наряду с Венгрией Орбана и Словакией Фицо.Также цитировалось заявление Бабиша о его намерении сформировать однопартийное правительство меньшинства при поддержке партии СДП и "Автомобилистов"."Мы будем вести переговоры с СДП и автомобилистами и стремиться к созданию однопартийного правительства во главе с движением ANO", — отмечал Бабиш.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв отмечал, что договориться о сотрудничестве партиям будет несложно."Для формирования большинства ANO-2011 надо договориться с двумя ещё более евроскептическими партиями – "Свобода и прямая демократия" и "Автомобилисты". Это вряд ли будет большой проблемой", — заявил Царёв.Российский политолог Марат Баширов прокомментировал выборы в Чехии и в Грузии — муниципальные выборы в последней также прошли в эти выходные."В Чехии и Грузии население демонстрирует приверженность своим интересам и не хочет кормить ни чужие армии, ни чужие экономики. <...> В Чехии выигрывает партия АНО во главе с Бабишем (35%). Тут сложнее - надо будет набирать коалицию с другими партиями, но важен разрыв с партией нынешних властей (23%)", — отметил Баширов.Таким образом, выборы в Чехии засвидетельствовали рост неприятия европейцами политики Европейского союза и рост популярности изоляционистских настроений.О приоритетах евробюрократов — в статье Ивана Лизана "У Европы по-прежнему два главных врага – климат и Россия".

Егор Леев

