"Если Китай решит пойти на обострение с Россией, он сильно потеряет": Караганов про выбор Пекина - 04.10.2025
"Если Китай решит пойти на обострение с Россией, он сильно потеряет": Караганов про выбор Пекина
"Если Китай решит пойти на обострение с Россией, он сильно потеряет": Караганов про выбор Пекина
Сейчас КНР обладает большей уязвимостью, чем при Мао Цзэдуне, что делает обострение с Россией маловероятным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов
2025-10-04T05:45
2025-10-04T05:45
Современный Китай обладает большей мощью, но и большей уязвимостью, чем при бывшем председателе КНР Мао Цзэдуне, что делает обострение с Россией маловероятным, считает Караганов.Комментируя вопрос о концентрации власти, эксперт указал: "Во-первых, нынешние возможности Китая качественно выше, чем те возможности, которыми обладал Мао Цзэдун". Он добавил: "Во-вторых, Китай сегодня гораздо в большей степени зависит от внешнего мира, чем это было при Мао Цзэдуне, в том числе зависит и от дружбы с Россией".Такой расклад делает обострение отношений маловероятным. "Если сейчас Китай решит пойти на обострение отношений с нами, то он сильно потеряет в совокупном могуществе, равно как и Россия — если решится на подобный шаг", — пояснил Караганов.Он выразил уверенность, что ни в Москве, ни в Пекине такого сценария не желают. "Но, по-моему, ни в России, ни в Китае этого, к счастью, не хотят", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Сергей Караганов: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины" на сайте Украина.ру.Про важные заявления президента РФ Владимира Путина на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" — в интервью "Дмитрий Гусев: Отказ от российского газа рано или поздно приведет Европу к смене власти".
"Если Китай решит пойти на обострение с Россией, он сильно потеряет": Караганов про выбор Пекина

Сейчас КНР обладает большей уязвимостью, чем при Мао Цзэдуне, что делает обострение с Россией маловероятным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов
Современный Китай обладает большей мощью, но и большей уязвимостью, чем при бывшем председателе КНР Мао Цзэдуне, что делает обострение с Россией маловероятным, считает Караганов.
Комментируя вопрос о концентрации власти, эксперт указал: "Во-первых, нынешние возможности Китая качественно выше, чем те возможности, которыми обладал Мао Цзэдун". Он добавил: "Во-вторых, Китай сегодня гораздо в большей степени зависит от внешнего мира, чем это было при Мао Цзэдуне, в том числе зависит и от дружбы с Россией".
Такой расклад делает обострение отношений маловероятным. "Если сейчас Китай решит пойти на обострение отношений с нами, то он сильно потеряет в совокупном могуществе, равно как и Россия — если решится на подобный шаг", — пояснил Караганов.
Он выразил уверенность, что ни в Москве, ни в Пекине такого сценария не желают. "Но, по-моему, ни в России, ни в Китае этого, к счастью, не хотят", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Сергей Караганов: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины" на сайте Украина.ру.
Про важные заявления президента РФ Владимира Путина на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" — в интервью "Дмитрий Гусев: Отказ от российского газа рано или поздно приведет Европу к смене власти".
