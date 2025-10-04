"Если Китай решит пойти на обострение с Россией, он сильно потеряет": Караганов про выбор Пекина
© Фото : POOL
Сейчас КНР обладает большей уязвимостью, чем при Мао Цзэдуне, что делает обострение с Россией маловероятным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов
Современный Китай обладает большей мощью, но и большей уязвимостью, чем при бывшем председателе КНР Мао Цзэдуне, что делает обострение с Россией маловероятным, считает Караганов.
Комментируя вопрос о концентрации власти, эксперт указал: "Во-первых, нынешние возможности Китая качественно выше, чем те возможности, которыми обладал Мао Цзэдун". Он добавил: "Во-вторых, Китай сегодня гораздо в большей степени зависит от внешнего мира, чем это было при Мао Цзэдуне, в том числе зависит и от дружбы с Россией".
Такой расклад делает обострение отношений маловероятным. "Если сейчас Китай решит пойти на обострение отношений с нами, то он сильно потеряет в совокупном могуществе, равно как и Россия — если решится на подобный шаг", — пояснил Караганов.
Он выразил уверенность, что ни в Москве, ни в Пекине такого сценария не желают. "Но, по-моему, ни в России, ни в Китае этого, к счастью, не хотят", — подытожил собеседник Украина.ру.
