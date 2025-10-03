https://ukraina.ru/20251003/ukraina-bolshe-ne-mozhet-sobirat-drony-na-kolenke-aleksey-ramm-o-tselyakh-raketnogo-udara-vs-rf-1069589682.html
Украина больше не может собирать дроны на коленке. Алексей Рамм о целях ракетного удара ВС РФ
В пятницу, 3 октября, Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры.
О том, с какой целью наносились удары, изданию Украина.ру рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист", автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм.
16:54 03.10.2025 (обновлено: 17:46 03.10.2025)
В пятницу, 3 октября, Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры.