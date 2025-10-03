Украина больше не может собирать дроны на коленке. Алексей Рамм о целях ракетного удара ВС РФ - 03.10.2025 Украина.ру
Украина больше не может собирать дроны на коленке. Алексей Рамм о целях ракетного удара ВС РФ
Украина больше не может собирать дроны на коленке. Алексей Рамм о целях ракетного удара ВС РФ - 03.10.2025 Украина.ру
Украина больше не может собирать дроны на коленке. Алексей Рамм о целях ракетного удара ВС РФ
В пятницу, 3 октября, Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры.
2025-10-03T16:54
2025-10-03T17:46
О том, с какой целью наносились удары, изданию Украина.ру рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист", автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм.
Украина больше не может собирать дроны на коленке. Алексей Рамм о целях ракетного удара ВС РФ

16:54 03.10.2025 (обновлено: 17:46 03.10.2025)
 
В пятницу, 3 октября, Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры.
О том, с какой целью наносились удары, изданию Украина.ру рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист", автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм.
10:07
После комбинированного удара: ограничения электроснабжения коснулись нескольких областей Украины В Полтаве, Сумах и Шостке наблюдаются значительные ограничения электроснабжения после ударов российских подразделений по объектам противника в регионах. Об этом 3 октября написал Телеграм-канал Украина.ру
