США остановили военную помощь ВСУ, но Трамп готов на опасные действия, на которые Путин уже обещал ответ

Президент США Дональд Трамп всерьёз рассматривает возможность передачи ВСУ разведданных для атак по объектам энергетической системы РФ, на что раньше не решался, и предоставления дальнобойного оружия. Его российский коллега Владимир Путин уже сказал, каковы будут последствия такого шага

Шатдаун, которого Соединённым Штатам всё же избежать не удалось, оказывает влияние не только на внутреннюю жизнь страны, но и на действия на международной арене.Что Трамп приготовил для ВСУИз-за приостановки работы правительства США не проводятся переговоры украинских официальных лиц c представителями Пентагона, Госдепартамента и Белого дома о военной поддержке. Отмена консультаций между двумя странами вызывает опасения, что "недавнее потепление в отношениях может быть нарушено", в то время как Украина продолжает нести сокрушительные потери на поле боя, подчёркивает британская газета The Telegraph. Банковую уже предупредили о возможных задержках в поставках американского оружия, сказал источник в правительстве Украины.Однако это вовсе не означает, что президент США Дональд Трамп решил совсем не думать об Украине, пока не разберётся с шатдауном."США расширят разведывательную помощь Украине впервые с тех пор, как президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом в январе. Администрация Трампа планирует предоставить Украине дополнительные разведданные, чтобы помочь Киеву нанести удары при помощи дальнобойных ракет и беспилотников по нефтегазовым объектам на территории России", - говорят источники телеканала NBC.В свою очередь американское издание The Wall Street Journal уточняет, что речь идёт о помощи в выборе целей в виде нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и энергетических сетей. Чиновники США просят союзников по НАТО предпринять похожие меры (Великобритания, к слову, и так оказывает помощь Украине при нанесении дальнобойных ударов по территории РФ). Более того, как стало известно Financial Times, Трамп уже отдал распоряжение американским ведомствам приготовиться к обмену разведданными с Украиной, которые могут помочь ей наносить удары вглубь РФ.По мнению профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, дискуссии о предоставлении Соединёнными Штатами разведданных ВСУ ведут в контексте возможной передачи Украине крылатых ракет Tomahawk - а такой вариант как раз обсуждают в Белом доме сейчас. Предоставление американцами разведданных украинским военным в сочетании с передачей более мощного оружия может существенно усилить позиции ВСУ и "нанести гораздо больший ущерб энергетической инфраструктуре России, чем прежние атаки Украины", предупреждают источники The Wall Street Journal.Однако далеко не факт, что решение будет принято положительное. Часть окружения Трампа сомневается, что Tomahawk смогут существенно изменить баланс сил на поле боя.Источники агентства Reuters считают отправку Tomahawk на Украину маловероятной, поскольку имеющиеся запасы ракет предназначены для ВМС США и других целей. Как вариант, Белый дом может передать другое дальнобойное оружие Европе для дальнейшей отправки Киеву. Накануне пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт как раз подтвердила, что Соединённые Штаты продолжат продавать оружие партнёрам по НАТО, а Альянс может использовать эти вооружения как хочет применительно к Украине, но вопросы конкретно о потенциальных поставках Tomahawk и передаче разведданных ВСУ оставила без ответов.Пока Белый дом официальных комментариев не даёт, Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", уже предупредил о последствиях, если Штаты всё же решатся на этот шаг."Были же ATACMS, и что? Да, наносили определённый ущерб, но в конце концов системы ПВО России приспособились. Могут Tomahawk нанести ущерб? Ну будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО. Tomahawk - это мощное оружие, правда, не совсем современное, но представляющее угрозу. <…> Нанесёт ли это ущерб нашим отношениям, в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля? Конечно, нанесёт, ну а как же? Применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединёнными Штатами", - заявил президент РФ.А смогут ли ВСУ применить Tomahawk"И даже если Трамп отправит Украине ракеты Tomahawk, неясно, будет ли дано полное разрешение на их применение. Тем не менее, даже в отдельных случаях вряд ли Трамп на это пойдёт", — считает Миршаймер.Джо Байден, ещё будучи на президентском посту, снял действовавшие прежде ограничения на использование ATACMS для атак по территории РФ, но после возвращения ко власти Трампа Пентагон сделал обязательной процедуру согласования каждого пуска, что де-факто заблокировало применение ракет против России. К тому же Tomahawk, как писал портал Axios, ранее был единственной оружейной системой, которую нынешний американский лидер отказался продавать европейским партнёрам по НАТО в интересах Украины.Что касается применения Tomahawk ВСУ, то существует целый ряд факторов, которые делают это невозможным, отмечает издание Responsible Statecraft и перечисляет их. Прежде всего, запасы Tomahawk и систем их доставки слишком малы и слишком ценны, чтобы Пентагон согласился с ними расстаться. Во-вторых, у Украины нет ни эскадренного миноносца с управляемым ракетным оружием, ни подводных лодок типа "Огайо", "Вирджиния" и "Лос-Анджелес", ни наземных пусковых установок Typhon – вот и все возможные способы запуска ракет, которые мы обсуждаем. Наконец, если США будут принимать непосредственное участие в атаках по территории России, то "вероятность ядерной эскалации может стать недопустимо высокой", а это не нужно никому.Тем не менее, помня уроки прошлого о недобросовестном исполнении Западом договорённостей по украинскому вопросу, полностью исключать нельзя никаких возможных сценариев развития событий.Тем более, Западу ещё есть из чего извлечь выгоду для себя. Как рассказали источники The Wall Street Journal, находящаяся сейчас в Вашингтоне украинская делегация во главе с заместителем министра обороны Сергеем Боевым ведёт переговоры с американскими визави о том, что Киев поделится с США своими разработками в сфере БПЛА: это либо передача технологий и прототипов беспилотников в обмен на роялти, либо украинская компания создаст дочернее предприятие в США для производства беспилотников, либо БПЛА для американских военных закупят напрямую у Украины.Как выяснилось, программы по производству беспилотников на Украине на протяжении нескольких лет негласно поддерживали США. После неудачного контрнаступления ВСУ в 2023 году Джейк Салливан, бывший на тот момент советником президента США по национальной безопасности, заказал несколько разведывательных анализов, которые показали, что разработка беспилотников малой и большой дальности укрепит украинскую армию, уточняет The Wall Street Journal.Трамп хоть и повторяет с завидной регулярностью, что украинский конфликт должен завершиться за столом переговоров, но полностью военную помощь ВСУ не сворачивает, руководствуясь национальными интересами своей страны. А Россия руководствуется собственными и продолжит выполнять задачи СВО до победного конца.Читайте также Очередное "чудо-оружие" или элемент торга с Москвой. Что говорят на Украине о передаче "Томагавков"

