Французы поняли "пиратство", немцы празднуют "аншлюс". Как мировые СМИ трактовали Путина

Президент России Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи и ответил на вопросы журналистов. Мероприятие с участием российского лидера длилось около 4 часов.

Выступление Путина освещали журналисты мировых изданий. Многие вели прямые текстовые трансляции, публиковали аналитические материалы, извлекали, в зависимости от региона, ключевые тезисы и расставляли нужные акценты в зависимости от политического курса страны. Украина.ру собрала подборку основных западных публикаций.ВеликобританияЖурналисты издания Reuters сфокусировались на российско-американских дипломатических отношениях, выделили основные цитаты президента России и оставили его речь без комментариев. Больше всего взгляд журналистов приковали ответы Путина на пассаж президента США Дональда Трампа о "бумажном тигре", их взаимоотношения, возможные поставки "Томагавков" на Украину и похороны Чарли Кирка.Объективно-нейтральным был выпущен только репортаж. На следующий день риторика Reuters изменилась. Теперь основной акцент поставлен таким образом, будто Владимир Путин не только критикует Дональда Трампа, но и грозит всему Североатлантическому альянсу."Президент России Владимир Путин в четверг обрушился с резкой критикой на президента США Дональда Трампа за то, что тот назвал Россию "бумажным тигром", предположил, что НАТО может быть таковым, и предупредил Соединённые Штаты, что поставка ракет "Томагавк" на Украину спровоцирует новую опасную эскалацию", — пишет репортер Reuters Владимир Солдаткин.Журналисты Sky News (и журналисты The Sun) вели и видеотрансляцию, и текстовую трансляцию. Основное, что они вынесли из речи Путина, — это то, что "невозможно поверить, что Россия нападёт на страны НАТО". Однако в самые читаемые материалы этого издания трансляции не попали.На первом месте для британцев — нападение исламиста на людей у синагоги в Манчестере, затем изменения правил поездок в ЕС и первая женщина-епископ Кентерберийская. Атака на синагогу, пропалестинское безумие на протестах в стране и провальная миграционная политика премьер-министра Кира Стармера стали основными темами для первых полос британских ведущих газет.Хотя The Sun всё-таки решила вынести главное для союзника Лондона по "коалиции желающих" — Парижа. Под заголовком "Гнев Влада" они опубликовали предупреждение Владимира Путина Франции, которая захватила танкер с предполагаемым российским грузом. Российский лидер назвал это пиратством и напомнил, что с пиратами не церемонятся.США"Путин хвалит Трампа, но предупреждает, что поставки американских ракет большой дальности на Украину серьёзно навредят отношениям", — предупредили американские журналисты телеканала CNN. Поставка "Томагавков" на Украину не изменит баланс на поле боя, к этому адаптируется российская ПВО, но между Москвой и Вашингтоном возникнет напряжение.Этот посыл уловили и корреспонденты CNBC: поставки станут совершенно новым этапом эскалации и обратились за комментариями в Белый дом. В пятёрке самых читаемых материалов информагентства Associated Press четыре из пяти посвящены деятельности Трампа. Замыкает топ возмущение индейцев об искоренении их самоидентичности и самовыражения в американской армии.Более внимательными к Валдайскому выступлению Путина были журналисты любимого телеканала Дональда Трампа — Fox News. Заявления российского лидера разбирали в передаче The Story с ведущим Джоном Робертсом. В основном — Украина, план Трампа по Газе, убийство Чарли Кирка."Мне показалось интересным, что это своего рода дихотомия между тем, как он видит Европу, и тем, какими он видит Соединённые Штаты. Он считает, что Европа спровоцировала эскалацию конфликта на Украине. Он даже зашёл так далеко, что заявил, что европейские инструкторы активно участвуют в боевых операциях", — сказал Робертс.Робертс считает, что Путин рассматривает Европу как потенциального противника России. В то же время он похвалил Трампа за то, что тот сообщает о своих интересах без всякого лицемерия. Из этого Робертс сделал вывод, что Москва "намерена восстановить полноценные отношения с Соединёнными Штатами", правда, с оговоркой: "возможно, это громко сказано".Тем не менее Робертс всё же обвинил Россию в якобы запуске беспилотников над странами Европы. Доказательств у него никаких нет, и он ранее сам признался в том, что не владеет секретной информацией, но происходящее, с его слов, — "классика Путина"."Он устраивает провокацию и пытается возложить вину на нацию, которую он провоцирует", — сказал Робертс.Германия и ФранцияНемецкие журналисты пытались вести себя сдержанно, но в то же время добавляли колкости к объективным материалам. Например, издание Der Spiegel посчитало самым главным из речи Путина возможную эскалацию из-за поставок дальнобойных ракет на Украину. А выводы к статье сделали удивительные:"Местонахождение главы Кремля неизвестно. У президента России есть тщательно охраняемая резиденция в Сочи, откуда Путин часто работает. По данным сервиса отслеживания авиаперелётов Flightradar24, несколько российских самолётов, которые должны были приземлиться в Сочи, кружили над Северным Кавказом".По версии Spiegel, в Сочи после выступления российского президента объявили воздушную тревогу, закрыли аэропорты и прочее.Хотя и сами немцы закрывали аэропорт в Мюнхене утром 3 октября якобы из-за обнаружения беспилотника.С критикой выступил корреспондент газеты Die Zeit Михаэль Туманн. Утром 3 октября он опубликовал из Москвы статью "Внешнеполитические неудачи Путина", доступную только за деньги и подписчикам газеты. По его мнению, отношения России с соседними странами находятся на рекордно низком уровне, а ущерб продолжают наносить "высокомерное позиционирование сверхдержавы, нападки и угрозы".Туманн с 2021 года возглавляет московское бюро Die Zeit, жил и работал в Москве в 90-х, что продолжает делать и сейчас, причём своеобразно. По его версии, барельеф со Сталиным в московском метро появился потому, что "Путин отстроил его заново".Вообще, 3 октября в ФРГ отмечают 35-ю годовщину объединения Германии путём "аншлюса" ГДР. В Шверине, Берлине и Гельзенкирхене до сих пор стоят памятники Владимиру Ленину, и это больше всего беспокоит журналистов Frankfurter Allgemeine Zeitung.И где-то тоненько-тоненько, на самых незаметных позициях, журналисты Süddeutsche Zeitung напомнили, что в марте 2025 года в ФРГ экстрадировали с Украины бывшего военнослужащего бундесвера. На Украине его называли героем, а в Германии будут судить — за шесть изнасилований, хранение оружия и боеприпасов, а также детской порнографии. Праздник не хотят портить — 35 лет единства.Французские журналисты немного переиначили слова Путина об ответе на захват танкера в нейтральных водах. Сотрудники Le Monde раздули из них угрозу всему континенту. А участников Валдайского форума назвали "сочувствующей аудиторией".Журналисты Le Figaro поняли только два момента: Владимир Путин — не император, а избранный народом президент; захват судна Францией — пиратство. Государственный телеканал France 24 3 октября сообщил, что захваченный танкер продолжил путь.Наверное, всё-таки поняли намёк Путина правильно. Потому что главные темы для Франции — не Россия с Украиной, а госбюджет на 2026 год и правительственный кризис.

