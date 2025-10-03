Французы поняли "пиратство", немцы празднуют "аншлюс". Как мировые СМИ трактовали Путина - 03.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251003/frantsuzy-ponyali-piratstvo-nemtsy-prazdnuyut-anshlyus-kak-mirovye-smi-traktovali-putina-1069579681.html
Французы поняли "пиратство", немцы празднуют "аншлюс". Как мировые СМИ трактовали Путина
Французы поняли "пиратство", немцы празднуют "аншлюс". Как мировые СМИ трактовали Путина - 03.10.2025 Украина.ру
Французы поняли "пиратство", немцы празднуют "аншлюс". Как мировые СМИ трактовали Путина
Президент России Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи и ответил на вопросы журналистов. Мероприятие с участием российского лидера длилось около 4 часов.
2025-10-03T15:52
2025-10-03T15:52
эксклюзив
россия
украина
германия
владимир путин
дональд трамп
архиепископ кентерберийский
сво
reuters
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069532399_0:60:2992:1743_1920x0_80_0_0_04075f7ddb2eae5d56a116e25079a256.jpg.webp
Выступление Путина освещали журналисты мировых изданий. Многие вели прямые текстовые трансляции, публиковали аналитические материалы, извлекали, в зависимости от региона, ключевые тезисы и расставляли нужные акценты в зависимости от политического курса страны. Украина.ру собрала подборку основных западных публикаций.ВеликобританияЖурналисты издания Reuters сфокусировались на российско-американских дипломатических отношениях, выделили основные цитаты президента России и оставили его речь без комментариев. Больше всего взгляд журналистов приковали ответы Путина на пассаж президента США Дональда Трампа о "бумажном тигре", их взаимоотношения, возможные поставки "Томагавков" на Украину и похороны Чарли Кирка.Объективно-нейтральным был выпущен только репортаж. На следующий день риторика Reuters изменилась. Теперь основной акцент поставлен таким образом, будто Владимир Путин не только критикует Дональда Трампа, но и грозит всему Североатлантическому альянсу."Президент России Владимир Путин в четверг обрушился с резкой критикой на президента США Дональда Трампа за то, что тот назвал Россию "бумажным тигром", предположил, что НАТО может быть таковым, и предупредил Соединённые Штаты, что поставка ракет "Томагавк" на Украину спровоцирует новую опасную эскалацию", — пишет репортер Reuters Владимир Солдаткин.Журналисты Sky News (и журналисты The Sun) вели и видеотрансляцию, и текстовую трансляцию. Основное, что они вынесли из речи Путина, — это то, что "невозможно поверить, что Россия нападёт на страны НАТО". Однако в самые читаемые материалы этого издания трансляции не попали.На первом месте для британцев — нападение исламиста на людей у синагоги в Манчестере, затем изменения правил поездок в ЕС и первая женщина-епископ Кентерберийская. Атака на синагогу, пропалестинское безумие на протестах в стране и провальная миграционная политика премьер-министра Кира Стармера стали основными темами для первых полос британских ведущих газет.Хотя The Sun всё-таки решила вынести главное для союзника Лондона по "коалиции желающих" — Парижа. Под заголовком "Гнев Влада" они опубликовали предупреждение Владимира Путина Франции, которая захватила танкер с предполагаемым российским грузом. Российский лидер назвал это пиратством и напомнил, что с пиратами не церемонятся.США"Путин хвалит Трампа, но предупреждает, что поставки американских ракет большой дальности на Украину серьёзно навредят отношениям", — предупредили американские журналисты телеканала CNN. Поставка "Томагавков" на Украину не изменит баланс на поле боя, к этому адаптируется российская ПВО, но между Москвой и Вашингтоном возникнет напряжение.Этот посыл уловили и корреспонденты CNBC: поставки станут совершенно новым этапом эскалации и обратились за комментариями в Белый дом. В пятёрке самых читаемых материалов информагентства Associated Press четыре из пяти посвящены деятельности Трампа. Замыкает топ возмущение индейцев об искоренении их самоидентичности и самовыражения в американской армии.Более внимательными к Валдайскому выступлению Путина были журналисты любимого телеканала Дональда Трампа — Fox News. Заявления российского лидера разбирали в передаче The Story с ведущим Джоном Робертсом. В основном — Украина, план Трампа по Газе, убийство Чарли Кирка."Мне показалось интересным, что это своего рода дихотомия между тем, как он видит Европу, и тем, какими он видит Соединённые Штаты. Он считает, что Европа спровоцировала эскалацию конфликта на Украине. Он даже зашёл так далеко, что заявил, что европейские инструкторы активно участвуют в боевых операциях", — сказал Робертс.Робертс считает, что Путин рассматривает Европу как потенциального противника России. В то же время он похвалил Трампа за то, что тот сообщает о своих интересах без всякого лицемерия. Из этого Робертс сделал вывод, что Москва "намерена восстановить полноценные отношения с Соединёнными Штатами", правда, с оговоркой: "возможно, это громко сказано".Тем не менее Робертс всё же обвинил Россию в якобы запуске беспилотников над странами Европы. Доказательств у него никаких нет, и он ранее сам признался в том, что не владеет секретной информацией, но происходящее, с его слов, — "классика Путина"."Он устраивает провокацию и пытается возложить вину на нацию, которую он провоцирует", — сказал Робертс.Германия и ФранцияНемецкие журналисты пытались вести себя сдержанно, но в то же время добавляли колкости к объективным материалам. Например, издание Der Spiegel посчитало самым главным из речи Путина возможную эскалацию из-за поставок дальнобойных ракет на Украину. А выводы к статье сделали удивительные:"Местонахождение главы Кремля неизвестно. У президента России есть тщательно охраняемая резиденция в Сочи, откуда Путин часто работает. По данным сервиса отслеживания авиаперелётов Flightradar24, несколько российских самолётов, которые должны были приземлиться в Сочи, кружили над Северным Кавказом".По версии Spiegel, в Сочи после выступления российского президента объявили воздушную тревогу, закрыли аэропорты и прочее.Хотя и сами немцы закрывали аэропорт в Мюнхене утром 3 октября якобы из-за обнаружения беспилотника.С критикой выступил корреспондент газеты Die Zeit Михаэль Туманн. Утром 3 октября он опубликовал из Москвы статью "Внешнеполитические неудачи Путина", доступную только за деньги и подписчикам газеты. По его мнению, отношения России с соседними странами находятся на рекордно низком уровне, а ущерб продолжают наносить "высокомерное позиционирование сверхдержавы, нападки и угрозы".Туманн с 2021 года возглавляет московское бюро Die Zeit, жил и работал в Москве в 90-х, что продолжает делать и сейчас, причём своеобразно. По его версии, барельеф со Сталиным в московском метро появился потому, что "Путин отстроил его заново".Вообще, 3 октября в ФРГ отмечают 35-ю годовщину объединения Германии путём "аншлюса" ГДР. В Шверине, Берлине и Гельзенкирхене до сих пор стоят памятники Владимиру Ленину, и это больше всего беспокоит журналистов Frankfurter Allgemeine Zeitung.И где-то тоненько-тоненько, на самых незаметных позициях, журналисты Süddeutsche Zeitung напомнили, что в марте 2025 года в ФРГ экстрадировали с Украины бывшего военнослужащего бундесвера. На Украине его называли героем, а в Германии будут судить — за шесть изнасилований, хранение оружия и боеприпасов, а также детской порнографии. Праздник не хотят портить — 35 лет единства.Французские журналисты немного переиначили слова Путина об ответе на захват танкера в нейтральных водах. Сотрудники Le Monde раздули из них угрозу всему континенту. А участников Валдайского форума назвали "сочувствующей аудиторией".Журналисты Le Figaro поняли только два момента: Владимир Путин — не император, а избранный народом президент; захват судна Францией — пиратство. Государственный телеканал France 24 3 октября сообщил, что захваченный танкер продолжил путь.Наверное, всё-таки поняли намёк Путина правильно. Потому что главные темы для Франции — не Россия с Украиной, а госбюджет на 2026 год и правительственный кризис.
https://ukraina.ru/20251002/uymites-spite-spokoyno-putin-pro-ukrainu-trampa-svo-i-nemnogo-o-pushkine-1069536410.html
россия
украина
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_eb11d999c6cbb338bda0427ee0ede695.jpg.webp
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_eb11d999c6cbb338bda0427ee0ede695.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069532399_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_8cf982d1377cb0d1c7b3eca8b3d2119c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, германия, владимир путин, дональд трамп, архиепископ кентерберийский, сво, reuters, нато, валдай
Эксклюзив, Россия, Украина, Германия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Архиепископ Кентерберийский, СВО, Reuters, НАТО, Валдай

Французы поняли "пиратство", немцы празднуют "аншлюс". Как мировые СМИ трактовали Путина

15:52 03.10.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи и ответил на вопросы журналистов. Мероприятие с участием российского лидера длилось около 4 часов.
Выступление Путина освещали журналисты мировых изданий. Многие вели прямые текстовые трансляции, публиковали аналитические материалы, извлекали, в зависимости от региона, ключевые тезисы и расставляли нужные акценты в зависимости от политического курса страны. Украина.ру собрала подборку основных западных публикаций.
Великобритания
Журналисты издания Reuters сфокусировались на российско-американских дипломатических отношениях, выделили основные цитаты президента России и оставили его речь без комментариев. Больше всего взгляд журналистов приковали ответы Путина на пассаж президента США Дональда Трампа о "бумажном тигре", их взаимоотношения, возможные поставки "Томагавков" на Украину и похороны Чарли Кирка.
Объективно-нейтральным был выпущен только репортаж. На следующий день риторика Reuters изменилась. Теперь основной акцент поставлен таким образом, будто Владимир Путин не только критикует Дональда Трампа, но и грозит всему Североатлантическому альянсу.
"Президент России Владимир Путин в четверг обрушился с резкой критикой на президента США Дональда Трампа за то, что тот назвал Россию "бумажным тигром", предположил, что НАТО может быть таковым, и предупредил Соединённые Штаты, что поставка ракет "Томагавк" на Украину спровоцирует новую опасную эскалацию", — пишет репортер Reuters Владимир Солдаткин.
Журналисты Sky News (и журналисты The Sun) вели и видеотрансляцию, и текстовую трансляцию. Основное, что они вынесли из речи Путина, — это то, что "невозможно поверить, что Россия нападёт на страны НАТО". Однако в самые читаемые материалы этого издания трансляции не попали.
На первом месте для британцев — нападение исламиста на людей у синагоги в Манчестере, затем изменения правил поездок в ЕС и первая женщина-епископ Кентерберийская. Атака на синагогу, пропалестинское безумие на протестах в стране и провальная миграционная политика премьер-министра Кира Стармера стали основными темами для первых полос британских ведущих газет.
Хотя The Sun всё-таки решила вынести главное для союзника Лондона по "коалиции желающих" — Парижа. Под заголовком "Гнев Влада" они опубликовали предупреждение Владимира Путина Франции, которая захватила танкер с предполагаемым российским грузом. Российский лидер назвал это пиратством и напомнил, что с пиратами не церемонятся.
США
"Путин хвалит Трампа, но предупреждает, что поставки американских ракет большой дальности на Украину серьёзно навредят отношениям", — предупредили американские журналисты телеканала CNN. Поставка "Томагавков" на Украину не изменит баланс на поле боя, к этому адаптируется российская ПВО, но между Москвой и Вашингтоном возникнет напряжение.
Этот посыл уловили и корреспонденты CNBC: поставки станут совершенно новым этапом эскалации и обратились за комментариями в Белый дом. В пятёрке самых читаемых материалов информагентства Associated Press четыре из пяти посвящены деятельности Трампа. Замыкает топ возмущение индейцев об искоренении их самоидентичности и самовыражения в американской армии.
Более внимательными к Валдайскому выступлению Путина были журналисты любимого телеканала Дональда Трампа — Fox News. Заявления российского лидера разбирали в передаче The Story с ведущим Джоном Робертсом. В основном — Украина, план Трампа по Газе, убийство Чарли Кирка.
"Мне показалось интересным, что это своего рода дихотомия между тем, как он видит Европу, и тем, какими он видит Соединённые Штаты. Он считает, что Европа спровоцировала эскалацию конфликта на Украине. Он даже зашёл так далеко, что заявил, что европейские инструкторы активно участвуют в боевых операциях", — сказал Робертс.
Робертс считает, что Путин рассматривает Европу как потенциального противника России. В то же время он похвалил Трампа за то, что тот сообщает о своих интересах без всякого лицемерия. Из этого Робертс сделал вывод, что Москва "намерена восстановить полноценные отношения с Соединёнными Штатами", правда, с оговоркой: "возможно, это громко сказано".
Тем не менее Робертс всё же обвинил Россию в якобы запуске беспилотников над странами Европы. Доказательств у него никаких нет, и он ранее сам признался в том, что не владеет секретной информацией, но происходящее, с его слов, — "классика Путина".
"Он устраивает провокацию и пытается возложить вину на нацию, которую он провоцирует", — сказал Робертс.
Германия и Франция
Немецкие журналисты пытались вести себя сдержанно, но в то же время добавляли колкости к объективным материалам. Например, издание Der Spiegel посчитало самым главным из речи Путина возможную эскалацию из-за поставок дальнобойных ракет на Украину. А выводы к статье сделали удивительные:
"Местонахождение главы Кремля неизвестно. У президента России есть тщательно охраняемая резиденция в Сочи, откуда Путин часто работает. По данным сервиса отслеживания авиаперелётов Flightradar24, несколько российских самолётов, которые должны были приземлиться в Сочи, кружили над Северным Кавказом".
По версии Spiegel, в Сочи после выступления российского президента объявили воздушную тревогу, закрыли аэропорты и прочее.
Хотя и сами немцы закрывали аэропорт в Мюнхене утром 3 октября якобы из-за обнаружения беспилотника.
С критикой выступил корреспондент газеты Die Zeit Михаэль Туманн. Утром 3 октября он опубликовал из Москвы статью "Внешнеполитические неудачи Путина", доступную только за деньги и подписчикам газеты. По его мнению, отношения России с соседними странами находятся на рекордно низком уровне, а ущерб продолжают наносить "высокомерное позиционирование сверхдержавы, нападки и угрозы".
Туманн с 2021 года возглавляет московское бюро Die Zeit, жил и работал в Москве в 90-х, что продолжает делать и сейчас, причём своеобразно. По его версии, барельеф со Сталиным в московском метро появился потому, что "Путин отстроил его заново".
Вообще, 3 октября в ФРГ отмечают 35-ю годовщину объединения Германии путём "аншлюса" ГДР. В Шверине, Берлине и Гельзенкирхене до сих пор стоят памятники Владимиру Ленину, и это больше всего беспокоит журналистов Frankfurter Allgemeine Zeitung.
И где-то тоненько-тоненько, на самых незаметных позициях, журналисты Süddeutsche Zeitung напомнили, что в марте 2025 года в ФРГ экстрадировали с Украины бывшего военнослужащего бундесвера. На Украине его называли героем, а в Германии будут судить — за шесть изнасилований, хранение оружия и боеприпасов, а также детской порнографии. Праздник не хотят портить — 35 лет единства.
Французские журналисты немного переиначили слова Путина об ответе на захват танкера в нейтральных водах. Сотрудники Le Monde раздули из них угрозу всему континенту. А участников Валдайского форума назвали "сочувствующей аудиторией".
Журналисты Le Figaro поняли только два момента: Владимир Путин — не император, а избранный народом президент; захват судна Францией — пиратство. Государственный телеканал France 24 3 октября сообщил, что захваченный танкер продолжил путь.
Наверное, всё-таки поняли намёк Путина правильно. Потому что главные темы для Франции — не Россия с Украиной, а госбюджет на 2026 год и правительственный кризис.
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Вчера, 22:12
"Уймитесь, спите спокойно": Путин про Украину, Трампа, СВО и немного о ПушкинеВ четверг, 2 октября, в Сочи состоялось заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" с участием президента России Владимира Путина. Издание Украина.ру приводит главные тезисы главы государства: о положении дел в зоне СВО, Украине, взаимоотношениях с США, милитаризации Европы
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияУкраинаГерманияВладимир ПутинДональд ТрампАрхиепископ КентерберийскийСВОReutersНАТОВалдай
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:09Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине. Конференция из цикла "Украинское досье"
16:09В России задержали предполагаемого торговца человеческими органами - гражданина Украины и Израиля
16:00"На крутизне": актёр Пороховщиков и еврейские погромы
15:59"Украине предстоит серьезная война с Россией" - предсказание Коротича
15:52Французы поняли "пиратство", немцы празднуют "аншлюс". Как мировые СМИ трактовали Путина
15:45Украинские подростки избили соотечественника - полиция Вроцлава
15:38Украинские подразделения под Купянском скоро угодят в "котёл": карта СВО
15:32Штаб НАТО у границы РФ, продление санкций и пополнение в "Миротворце". Главное на этот час
15:19Кто сильнее всего влияет на Трампа и куда придётся дойти России: Санчес об Одессе и "Томагавках" для ВСУ
15:14Обновлена карта боевых действий на Липцевском направлении
15:10Из-за мобилизации водителей на Украине наступил транспортный кризис
15:08Привлечена к операции: какова роль Британии в нанесении ударов по России
15:05Министр культуры Литвы не смог ответить, чей Крым, и поплатился за это
14:57Отвлекающий маневр: стали известны подробности продвижения ВС РФ юго-восточнее Вишнёвого
14:50Боеприпас ВСУ рухнул на частный дом в Белгородской области, погиб человек
14:42Над Европой снова замечены неизвестные БПЛА
14:20Обстановка на Красноармейском направлении
13:58Крупнейшую с начала конфликта массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру подтвердил "Нафтогаз"
13:53ЕСПЧ отклонил жалобы пострадавших от ВСУ жителей Донецкой и Луганской областей
13:40ВС РФ ударили по ключевым объектам газотранспортной инфраструктуры в Полтавской области
Лента новостейМолния