Давление на мирных жителей и удары по энергетике: Алехин раскрыл истинные цели обстрелов Белгорода

Беспрецедентные по своей жестокости обстрелы гражданских объектов Белгорода и приграничных районов стали отражением отчаяния ВСУ, которые не в силах противостоять наступлению ВС РФ на Харьковском направлении. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

Эксперт заявил, что единственным ответом противника на успехи Армии России стал террор против мирного населения. "Чтобы в какой-то мере сдержать усиливающийся натиск российской армии в сторону Харькова, противник ежедневно обстреливает пригородные районы и город Белгород", — подчеркнул Алехин.Военный обозреватель раскрыл циничную тактику ВСУ: "Перед самим обстрелом они запускают разведывательные и ударные дроны вроде "Дартса". Алехин указал, что удары наносятся целенаправленно по гражданской инфраструктуре: "Одной из главных целей остаются энергетические объекты, чтобы оказать давление на мирных жителей и создать дополнительные трудности для ВС РФ"."Ежесуточно беспилотники различных типов кружат в небе, — констатировал военный обозреватель, описывая масштабы угрозы. — В минувшие выходные Белгород подвергался массированному ракетному обстрелу". Таким образом, власти Украины, неспособные к ведению честных боевых действий, избрали тактику терроризма, направленную на устранение гражданского населения, резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ из Купянска и создает условия для падения Красного Лимана" на сайте Украина.ру.О боевом пути бойца из интернациональной бригады "Пятнашка" — в материале Александра Чаленко "Позывной "Гайдук": Мы воюем не с людьми, а с роботами, идёт Война Судного дня" на сайте Украина.ру.

