Американская парадигма. В украинской команде Трампа грядут большие перестановки и смена стратегии

Ходят разговоры, что в скором времени должность в администрации Белого дома оставит Стивен Уиткофф, ответственный не только за урегулирование на Ближнем Востоке, но и за прямой диалог с Москвой. О чём это свидетельствует в контексте мирного процеса по Украине?

2025-10-03T06:06

Успех или провал - что станет причиной вероятной отставки29 сентября газета Times of Israel, ссылаясь на американского чиновника, говорившего на условиях анонимности, сообщила, что Стивен Уиткофф может покинуть пост спецпосланника президента США по Ближнему Востоку к концу 2025 года. Источники утверждают, что отставка чиновника связана с перспективой скорого урегулирования конфликта после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял мирный план американского лидера Дональда Трампа, сейчас посредники ожидают ответа ХАМАС."Люди в офисе Уиткоффа уже ищут новую работу. Если сделка по Газе будет окончательно заключена, то спецпосланник изящно уйдёт", - сказал собеседник издания.Изначально Трамп поручил ему заняться только поиском варианта урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС, но, увидев первые успехи на этом поле, подключил к работе на украинском направлении. Если Уиткофф оставит пост спецпосланника по Ближнему Востоку, означает ли это, что он также выйдет из украинских дел? Источники не уточняют. А ведь Уиткофф – главное связующее звено между Вашингтоном и Москвой. Официально в Белом доме есть спецпредставитель по Украине – Кит Келлог, но он не слишком рукопожатен в Москве из-за излишне проукраинской позиции.Есть информация, что отставка Уиткоффа – если она, конечно, состоится – обусловлена вовсе не прорывом на ближневосточном направлении, а, наоборот, усиливающимся в американских политических кругах недовольством деятельностью чиновника. О критике действий спецпосланника и по Украине, и по Ирану, и по сектору Газа в окружении Трампа газета The New York Post писала ещё в конце апреля. Особое возмущение вызвал тот факт, что Уиткофф на все встречи с президентом РФ Владимиром Путиным ходил без собственного переводчика, полностью доверяя российским. И хотя предки чиновника родом из Российской империи, русским языком сам он не владеет. В США Уиткоффа уличили в нарушении протокола.Многих в Соединённых Штатах раздражает стиль Уиткоффа: он стремится понять собеседника, а не навязать ему свою линию – отметил бывший посол США в Саудовской Аравии Чез Фриман в комментарии изданию "Лента.ру"."Противники мира обвиняют его в несоблюдении западных нарративов и чрезмерном внимании к мнению России и Ирана", - добавил он.Но ведь человек, занятый дипломатической работой, и должен уметь выслушать своего визави, чтобы понять его позицию и, исходя из этого, определиться, как выстраивать с ним диалог для достижения компромисса. Впрочем, в США давно утратили осознание этого, рашагейт, разразившийся из-за общения Трампа с Сергеем Кисляком в бытность послом РФ в США, - яркое тому свидетельство.Справедливости ради стоит сказать, что реальные проколы у Уиткоффа, который карьерным дипломатом не был, всё-таки были. Источники агентства Reuters рассказали, что по итогам визита в Москву в начале августа Уиткофф представил две противоречащие друг другу версии беседы с Путиным: европейским лидерам сказал, что президент РФ согласен вывести войска из Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над Донбассом (что категорически противоречит официальной позиции Москвы), а госсекретарю США Марко Рубио на следующий день - что речи о выводе войск не было.Впрочем, причина отставки Уиткоффа может быть самой прозаичной – истекает 130-дневный срок полномочий специального государственного служащего. При этом его продление возможно, всё зависит от предполагаемой будущей службы.Последствия отставки Уиткоффа для урегулирования ситуации на УкраинеКак бы то ни было, эксперты уже начали анализировать, как уход главного ответственного за диалог с Москвой повлияет на дальнейший ход украинского конфликта, и однозначного мнения нет.Например, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что отставка спецпосланника не отразитсяна ходе урегулирования."Уиткофф — не ключевая фигура, он, условно говоря, топ-менеджер. Он не формирует тренд, этим занимаются те, кто находится на более высоком уровне, речь о финансовых донорах, глубинном государстве. В реальности украинское урегулирование и так пробуксовывает", — говорит он.К тому же делать кадровые перестановки в администрации Трампу не привыкать, поэтому с уходом одного чиновника работа не останавливается, её просто продолжает делать другой."Один из принципов работы Трампа как управленца – это текучка. Он к ней относится нормально. Условно говоря, у него первые ротации уже прошли, повыгонял то Маска, то каких-то разведчиков заменил на женщин и так далее. То есть для него замена кадров — это нормально. То, что эти ребята попробовали, потренировались, что Уиткофф, что Келлог - понятно, что они, наверное, хорошие достаточно переговорщики, но не политические переговорщики. Другими словами, у него самый главный сегодня дефицит – это дефицит политического мышления в команде. У него нет ни одного политика", - отмечает политолог Сергей Маркелов.Единственные имеющиеся у него козыри, которые Трамп бережёт, по словам эксперта, - это вице-президент США Джей Ди Вэнс и уже упомянутый Марко Рубио.Однако и недооценивать роль Уиткоффа в поиске выхода из украинского кризиса тоже не стоит."Если Уиткофф уйдёт, то это было бы знаком о том, Трамп поставил на силовой вариант решения конфликта с Россией. Ведь Уиткофф был символом коммуникации с Кремлём, а Келлог — ястребом. В последнее время Келлог немного затмил Уиткоффа", — заявил старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН Камран Гасанов.Не исключено также, что Трамп воспользуется отставкой Уиткоффа, чтобы свалить на него пробуксовку украинского урегулирования, которого 47-й президент США опрометчиво обещал добиться за считанные часы.В случае ухода Уиткоффа Белому дому придётся решать вопрос, кто будет вести диалог с российской стороной. Впрочем, уже сейчас к этому процессу подключили одного мирового лидера, отношения США с которым особой близостью и теплотой никогда не отличались. На недавнем Варшавском форуме по безопасности Келлог рассказал, что Вашингтон поддерживает каналы связи с российским лидером через президента Белоруссии Александра Лукашенко."Мы знаем, что Лукашенко много разговаривает с президентом Путиным. Мы установили отношения, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации. Так мы могли удостовериться, что наш посыл будет полностью донесён до Путина", - заявил генерал.Именно по этой причине США принимали участие в освобождении политических заключённых в Белоруссии, добавил Келлог.О том, как действует в переговорном процессе сам спецпредставитель президента США, читайте в статье Келлог говорит "заткнитесь". Зеленского принуждает к миру самый проукраинский приближённый Трампа

