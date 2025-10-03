https://ukraina.ru/20251003/1069567658.html

Обмен разведданными, неудачи ВСУ, Украина вне Евросоюза. Главное на 13:00 3 октября

Обмен разведданными, неудачи ВСУ, Украина вне Евросоюза. Главное на 13:00 3 октября - 03.10.2025 Украина.ру

Обмен разведданными, неудачи ВСУ, Украина вне Евросоюза. Главное на 13:00 3 октября

США подталкивают союзников по НАТО расширить обмен разведданными с Киевом. ВС РФ уничтожают противника и технику. Орбан призвал европейские страны не умирать за Украину

2025-10-03T13:00

2025-10-03T13:00

2025-10-03T13:00

хроники

эксклюзив

спецоперация

сво

украина

россия

сша

виктор орбан

дональд трамп

джей ди вэнс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/07/1062338267_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_5ffde11141be7b5a610f57907c1998df.jpg

Президент США Дональд Трамп может одобрить передачу Украине дополнительных разведданных, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями, подтверждает, что американский лидер велел ведомствам США приготовиться к обмену разведданными с Украиной.При этом отмечая, что окончательное решение пока не было обнародовано.Также Вашингтон активно побуждает союзников по НАТО к расширению обмена разведданными с Украиной. Так, по информации FT, Великобритания уже оказывает Киеву практическую помощь в нанесении ударов по объектам в глубине российской территории.Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News указал, что администрация Трампа также рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет "Томагавк", однако окончательное решение остается за американским президентом.Президент России Владимир Путин после этих сообщений предупредил о последствиях применения таких ракет на Украине. Он отметил, что их использование нанесет ущерб российско-американским отношениям."Применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый, этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами", — сказал президент РФ на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".При этом российский лидер заверил, что силы ПВО найдут способ противостоять новому виду американского ударного вооружения, которое может появиться у ВСУ.Financial Times подтверждает, что в администрации Трампа "не уверены", что поставки Киеву "Томагавков" окажут существенное влияние на ситуацию на поле боя.Крылатые ракеты "Томагавк" были разработаны в 1970-х годах концерном General Dynamics. Дальность полета составляет до 2,5 тысячи километров, при этом они летят на дозвуковой скорости.Профильные издания отмечают, что "Томагавк" — это ракета морского базирования, предназначенная для запуска с подлодок или крейсеров ВМС США. Существует только два способа для запуска ракет с земли: пусковая система Aegis Ashore или батарея Typhon. При этом система Aegis Ashore представляет собой статичную пусковую площадку (одна расположена в Польше, другая — в Румынии), а системы Typhon поступили на вооружение армии США только в 2023 году в ограниченном количестве.Провалы ВСУВзрывы в третий раз за утро прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ Херсоне. Также их слышали в Сумах.В результате ударов Вооруженных сил России по Украине ракетами и дронами начались возгорания на газовых объектах. Так, телеграм-канал "Изнанка" пишет о возгораниях на одном объекте в Полтавской области и трех в Харьковской.По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, объекты газодобычи в Полтавской области Украины остановили работу.Энергокомпания "Сумыоблэнерго" посетовала, что два района Сумской области на севере Украины обесточены после взрывов."Обесточены Конотопский (частично) и Шосткинский районы", - отметила компания.Разведчик 77-го отдельного мотострелкового полка "Южный" рассказал, что российские военные ударили по автомобилям, которые предназначалась для эвакуации командного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке."Атаковали противника, уничтожив более восьми единиц автотранспорта и сорвав намеченное перемещение командно-наблюдательного пункта в более безопасный район", — объяснил он.Отмечается, что российские войска таким маневром нарушили логистику ВСУ и снизили их боеспособность.Украинский аналитический проект DeepState, в свою очередь, предупредил, что россияне продвинулись вглубь Украины.Украина и ЕСПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивает, что Украину не надо принимать в Евросоюз.В эфире радио Kossuth он объяснил, что иначе европейским странам придется разделить судьбу Киева."Если вы находитесь с кем-то в одном союзе, вы разделяете его судьбу. Украина - страна с очень тяжёлой судьбой. Почему мы должны разделять эту тяжёлую судьбу? У нас своя судьба, которая гораздо легче, чем украинская. Давайте поможем им. Но почему мы должны принимать на себя чужую тяжёлую судьбу? Это как надевать на себя чужую плохую одежду", - подчеркнул Орбан.Венгерский премьер отметил, что именно поэтому он последовательно выступает против вступления Украины в ЕС и предлагает вместо этого сообществу заключить с Киевом соглашение о стратегическом сотрудничестве, подобно подписанным с Великобританией и Турцией.Орбан также заверил, что большинство стран ЕС за закрытыми дверями согласно с Венгрией, что Европа скатывается к войне."Мы скатимся к войне, и рано или поздно домой вернутся гробы с нашими погибшими молодыми людьми. Эта опасность растёт", - предупредил политик.По его словам, открыто Венгрию иногда поддерживает только Словакия, а остальные критикуют, но в кулуарах те, кто разделяют венгерскую позицию, "понемногу становятся большинством".Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.Другие высказывания премьера Венгрии об Украине - в материале Виктор Орбан объяснил почему Украине не место в Евросоюзе на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251003/voznya-vokrug-aktivov-rf-provaly-vsu-chto-s-tomagavkami-glavnoe-na-ukraine-na-utro-3-oktyabrya-1069554022.html

https://ukraina.ru/20251002/ssora-nato-razreshenie-trampa-bit-vglub-rossii-i-uzhestochenie-sanktsiy-glavnoe-na-utro-2-oktyabrya--1069492916.html

https://ukraina.ru/20251001/tramp-narushaet-obeschanie-polsha-otkazyvaetsya-plyasat-pod-dudku-kieva-glavnoe-na-utro-1-oktyabrya-1069438778.html

украина

россия

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, украина, россия, сша, виктор орбан, дональд трамп, джей ди вэнс, ес, нато, вооруженные силы украины, ракеты, поставки, владимир путин, киев