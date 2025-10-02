"Сумское направление не является приоритетным": военный эксперт о перспективах наступления ВС РФ - 02.10.2025 Украина.ру
"Сумское направление не является приоритетным": военный эксперт о перспективах наступления ВС РФ
"Сумское направление не является приоритетным": военный эксперт о перспективах наступления ВС РФ - 02.10.2025 Украина.ру
"Сумское направление не является приоритетным": военный эксперт о перспективах наступления ВС РФ
Несмотря на освобождение Юнаковки, активное наступление на Сумском направлении в ближайшее время маловероятно из-за приоритета других участков фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
После того, как в Минобороны России подтвердили освобождение Юнаковки — важного логистического хаба ВСУ — многие ожидали развития успеха в Сумской области. Однако, как отмечает Евсеев, для решения всех задач на этом направлении, включая обеспечение безопасности Глушковского района и взятие Белополья, требуются значительные резервы, которых сейчас нет.Евсеев связал это с тем, что резервы сейчас остро необходимы на других участках — Красноармейском, Купянском и Покровско-Гуляйпольском. Тем не менее, успехи ВС РФ на Сумском направлении уже принесли важные результаты. "Во-первых, что врагу снова не удалось зайти в Теткино. Во-вторых, то, что за счет нашей активности так и не последовало крупного наступления ВСУ на Брянскую область. Мы не допустили ввода войск на нашу территорию, хотя это планировалось. Это уже очень хороший результат", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Романа Насонова: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Перейти в фотобанк
Несмотря на освобождение Юнаковки, активное наступление на Сумском направлении в ближайшее время маловероятно из-за приоритета других участков фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
После того, как в Минобороны России подтвердили освобождение Юнаковки — важного логистического хаба ВСУ — многие ожидали развития успеха в Сумской области.
Однако, как отмечает Евсеев, для решения всех задач на этом направлении, включая обеспечение безопасности Глушковского района и взятие Белополья, требуются значительные резервы, которых сейчас нет.
"К сожалению, сейчас Сумское направление не является для нас приоритетным. У нас там есть хорошие силы, но их не так много, чтобы мы могли провести крупное наступление для решения всех этих задач", — пояснил эксперт.
Евсеев связал это с тем, что резервы сейчас остро необходимы на других участках — Красноармейском, Купянском и Покровско-Гуляйпольском. Тем не менее, успехи ВС РФ на Сумском направлении уже принесли важные результаты.
"Во-первых, что врагу снова не удалось зайти в Теткино. Во-вторых, то, что за счет нашей активности так и не последовало крупного наступления ВСУ на Брянскую область. Мы не допустили ввода войск на нашу территорию, хотя это планировалось. Это уже очень хороший результат", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Романа Насонова: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально на сайте Украина.ру.
