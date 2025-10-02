https://ukraina.ru/20251002/kiev-obsudil-voennuyu-torgovlyu-s-ssha-radi-bezopasnosti-es-1069499999.html

Киев обсудил военную торговлю с США ради безопасности ЕС

Делегация украинских чиновников Совета национальной безопасности и Минобороны посетила США, обсудив закупки украинских дронов и сотрудничество в сфере ВПК. Об этом 2 октября сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров

"Ключевой вопрос – реализация президентской инициативы Drone Deal. Главная цель визита украинской команды — технические переговоры по подготовке подписания соглашения по покупке украинских дронов. Реализация которой предусматривает возможность создания совместных украинско-американских производств", - сообщил Умеров.Он рассказал также о встречах с неназванными должностными лицами министерства войны США (Пентагона), Конгресса, военными всех родов и видов войск США. На этих встречах, по его словам, обсуждались вопросы "углубления стратегического сотрудничества и заполнения избыточной способности украинских предприятий-производителей дронов путем продажи части изделий, а также их дальнейшей совместной модернизации и разработки новых платформ".Умеров уверен, что на Западе очень заинтересованы в украинских беспилотниках - морских и летательных, а также в наземных роботизированных комплексах."Отдельно остановились на механизме PURL – финансировании закупок американского вооружения и боеприпасов за счет средств европейских партнеров. В частности, планы поставки на 2026 год и потенциал для увеличения объемов.Украина развивает свою оборонную индустрию и одновременно расширяет стратегическое сотрудничество с партнерами. Это вклад в нашу победу и укрепление безопасности всей Европы", - поведал глава СНБО Украины. Ранее, 23 сентября Умеров рассказывал о переговорах с США. Украина желает поучать американское оружие и продавать взамен беспилотники. Сборка БПЛА организована на Украине при участии партнёров из ЕС с комплектующими из КНР. Тем временем БПЛА ВСУ продолжают атаковать мирное население в российских регионах. Новости на эту тему: Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Курской области, пострадала девушка.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

