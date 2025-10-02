Киев обсудил военную торговлю с США ради безопасности ЕС - 02.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251002/kiev-obsudil-voennuyu-torgovlyu-s-ssha-radi-bezopasnosti-es-1069499999.html
Киев обсудил военную торговлю с США ради безопасности ЕС
Киев обсудил военную торговлю с США ради безопасности ЕС - 02.10.2025 Украина.ру
Киев обсудил военную торговлю с США ради безопасности ЕС
Делегация украинских чиновников Совета национальной безопасности и Минобороны посетила США, обсудив закупки украинских дронов и сотрудничество в сфере ВПК. Об этом 2 октября сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров
2025-10-02T11:37
2025-10-02T12:13
новости
украина
сша
россия
рустем умеров
ес
снбо
вооруженные силы украины
минобороны украины
военная помощь украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/12/1065489583_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7a3176751a78533fa1f386160db378e9.jpg
"Ключевой вопрос – реализация президентской инициативы Drone Deal. Главная цель визита украинской команды — технические переговоры по подготовке подписания соглашения по покупке украинских дронов. Реализация которой предусматривает возможность создания совместных украинско-американских производств", - сообщил Умеров.Он рассказал также о встречах с неназванными должностными лицами министерства войны США (Пентагона), Конгресса, военными всех родов и видов войск США. На этих встречах, по его словам, обсуждались вопросы "углубления стратегического сотрудничества и заполнения избыточной способности украинских предприятий-производителей дронов путем продажи части изделий, а также их дальнейшей совместной модернизации и разработки новых платформ".Умеров уверен, что на Западе очень заинтересованы в украинских беспилотниках - морских и летательных, а также в наземных роботизированных комплексах."Отдельно остановились на механизме PURL – финансировании закупок американского вооружения и боеприпасов за счет средств европейских партнеров. В частности, планы поставки на 2026 год и потенциал для увеличения объемов.Украина развивает свою оборонную индустрию и одновременно расширяет стратегическое сотрудничество с партнерами. Это вклад в нашу победу и укрепление безопасности всей Европы", - поведал глава СНБО Украины. Ранее, 23 сентября Умеров рассказывал о переговорах с США. Украина желает поучать американское оружие и продавать взамен беспилотники. Сборка БПЛА организована на Украине при участии партнёров из ЕС с комплектующими из КНР. Тем временем БПЛА ВСУ продолжают атаковать мирное население в российских регионах. Новости на эту тему: Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Курской области, пострадала девушка.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/12/1065489583_15:0:1438:1067_1920x0_80_0_0_4eaba22896e842b7757aedef9c4fecdc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, рустем умеров, ес, снбо, вооруженные силы украины, минобороны украины, военная помощь украине, сво, международные отношения, беспилотники, бпла, впк
Новости, Украина, США, Россия, Рустем Умеров, ЕС, СНБО, Вооруженные силы Украины, Минобороны Украины, военная помощь Украине, СВО, международные отношения, беспилотники, БПЛА, ВПК

Киев обсудил военную торговлю с США ради безопасности ЕС

11:37 02.10.2025 (обновлено: 12:13 02.10.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
- РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
Читать в
ДзенTelegram
Делегация украинских чиновников Совета национальной безопасности и Минобороны посетила США, обсудив закупки украинских дронов и сотрудничество в сфере ВПК. Об этом 2 октября сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров
"Ключевой вопрос – реализация президентской инициативы Drone Deal. Главная цель визита украинской команды — технические переговоры по подготовке подписания соглашения по покупке украинских дронов. Реализация которой предусматривает возможность создания совместных украинско-американских производств", - сообщил Умеров.
Он рассказал также о встречах с неназванными должностными лицами министерства войны США (Пентагона), Конгресса, военными всех родов и видов войск США. На этих встречах, по его словам, обсуждались вопросы "углубления стратегического сотрудничества и заполнения избыточной способности украинских предприятий-производителей дронов путем продажи части изделий, а также их дальнейшей совместной модернизации и разработки новых платформ".
Умеров уверен, что на Западе очень заинтересованы в украинских беспилотниках - морских и летательных, а также в наземных роботизированных комплексах.
"Отдельно остановились на механизме PURL – финансировании закупок американского вооружения и боеприпасов за счет средств европейских партнеров. В частности, планы поставки на 2026 год и потенциал для увеличения объемов.Украина развивает свою оборонную индустрию и одновременно расширяет стратегическое сотрудничество с партнерами. Это вклад в нашу победу и укрепление безопасности всей Европы", - поведал глава СНБО Украины.
Ранее, 23 сентября Умеров рассказывал о переговорах с США. Украина желает поучать американское оружие и продавать взамен беспилотники. Сборка БПЛА организована на Украине при участии партнёров из ЕС с комплектующими из КНР.
Тем временем БПЛА ВСУ продолжают атаковать мирное население в российских регионах. Новости на эту тему: Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Курской области, пострадала девушка.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октября.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАРоссияРустем УмеровЕССНБОВооруженные силы УкраиныМинобороны Украинывоенная помощь УкраинеСВОмеждународные отношениябеспилотникиБПЛАВПК
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35Песков нелестно высказался об участниках дискуссии о конфискации российских активов
12:20Вода и люди: спецрепортаж о главной проблеме Донецка и вариантах её решения
12:15Украинцы переправляли украинцев в Румынию за деньги
12:15Главные новости к 12:15 2 октября
12:10Мамкины террористы и отравители-неудачники: кого и как вербуют спецслужбы Украины
11:49"Киев готовит крупное нападение на Крым" - Sky News
11:40Директор Запорожской АЭС рассказал об обстановке после атак ВСУ
11:37Киев обсудил военную торговлю с США ради безопасности ЕС
11:02Успехи ВС РФ в Днепропетровской области
11:00"ЕС не дает денег на ВСУ": Киев признал скорый дефолт по военным выплататам
10:45ЕС и Британия нацелились на окончательное решение вопроса российских активов. Новости к этому часу
10:24Черниговская область переживает энергетический кризис
10:10Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Курской области, пострадала девушка
10:08Восстановление и развитие новых регионов России: новости
09:48Заявления о "перемогах" и реальность: кризис на Покровском направлении углубляется
09:45Побег с Украины в Румынию подорожал до 12 тысячи долларов
09:41Запад оценил успехи России на фронте
09:10Пока офицеры ВСУ праздновали, их подразделение гибло под Волчанском
09:09Группа украинского подразделения "Скала" сдалась в плен близ Покровска
09:00"Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октября
Лента новостейМолния