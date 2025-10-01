https://ukraina.ru/20251001/tramp-narushaet-obeschanie-polsha-otkazyvaetsya-plyasat-pod-dudku-kieva-glavnoe-na-utro-1-oktyabrya-1069438778.html

Трамп нарушает обещание, Польша отказывается плясать под дудку Киева. Главное на утро 1 октября

Трамп нарушает обещание, Польша отказывается плясать под дудку Киева. Главное на утро 1 октября - 01.10.2025 Украина.ру

Трамп нарушает обещание, Польша отказывается плясать под дудку Киева. Главное на утро 1 октября

Польша заявила, что не намерена вводить блокаду Балтийского моря, как этого требует Украина. Глава Белого дома Дональд Трамп снова назвал Россию "бумажным тигром" вопреки своим же обещаниям больше так не делать. Украинские силы "договорились" о дружеском огне

2025-10-01T10:00

2025-10-01T10:00

2025-10-01T10:00

эксклюзив

хроники

россия

украина

польша

сша

дональд трамп

кароль навроцкий

джо байден

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069089749_0:23:1042:609_1920x0_80_0_0_e8e5ef51daab27ca0fbed563e2a04dbc.jpg.webp

В среду Минобороны РФ опубликовало данные, из которых следует, что в ночь на 1 октября российские силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников над регионами страны. По данным оборонного ведомства, украинские БПЛА сбиты над Белгородской, Ростовской, Саратовской и Воронежской областями.Тем временем стало известно, что российские военные этим утром нанесли удар по целям Вооруженных сил Украины в Киеве. Кроме того, "Герани" поразили цели в Харьковской области. Несколькими часами ранее появилась информация о том, что ВКС России нанесли серию ударов по целям в Харькове и Харьковской области управляемыми авиабомбами. По данным местных каналов, взрывы гремели на окраинах Харькова, на местах прилётов наблюдаются пожары. Поражение объектов энергетики вызвало перебои со светом в Харьковской области.Между тем в российских силовых структурах сообщили, что ВС РФ ударами ФАБ частично уничтожили переброшенных недавно в Купянск военнослужащих 19-го центра спецназначения и 15-й бригады оперативного назначения ВСУ. Представитель подпольного движения Stop Grave со ссылкой на своих информаторов в городе рассказал агентству РИА Новости о том, что в Днепропетровске был поражен офис украинских телефонных мошенников."Да, попали в такой офис", — заявил он, отвечая на вопрос, действительно ли был поражен колл-центр украинских мошенников. О взрывах в офисе, из которого осуществляются мошеннические звонки, сообщалось также в украинских соцсетях.Что происходит на международной аренеСегодня, 1 октября, в штате Раджастхан в западной части Индии стартуют совместные российско-индийские учения сухопутных войск "Индра-2025". Маневры продлятся до 15 октября. Российскую сторону представляет контингент около 250 военнослужащих, доставленных самолетами Ил-76. По информации посольства РФ, маневры будут включать действия в условиях пустыни. Их активная фаза начнется в ближайшие дни. Учения "Индра" проводятся регулярно и поочередно в каждой из стран. Партнерство не ограничивается сухопутными войсками: в марте 2025 года прошли военно-морские учения "Индра Нэви". В сентябре индийский контингент участвовал в российско-белорусских учениях "Запад-2025", что, по заявлению индийского Минобороны, углубляет оборонное сотрудничество между странами. Тем временем президент Польши Кароль Навроцкий в интервью радиостанции Zet заявил, что Варшава не намерена вводить блокаду Балтийского моря, как этого требует Украина. Навроцкий отказался закрывать Балтику из-за требования Киева не допустить по ней перевозку российской нефти. По словам польского президента, подобные меры не могут приниматься только на основе слов Владимира Зеленского. Блокировка судоходства приведет к "конкретным социальным и экономическим последствиям", отметил онПри этом Навроцкий указал, что "то, что происходит в Балтийском море, безусловно, вызывает беспокойство". "Наша безопасность превыше всего", — подчеркнул он, добавив, что перед закрытием моря нужны консультации с союзниками по военной линии.СМИ в среду обратили внимание на том, что президент США Дональд Трамп вновь употребил словосочетание "бумажный тигр" в адрес России вопреки своим же обещаниям больше так не делать. Эту фразу он повторил, говоря о России, когда выступал перед высшим командным составом Вооруженных сил США. Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social бездоказательно раскритиковал российскую экономику и назвал Россию "бумажным тигром". Позже, на пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, глава Белого дома пообещал, что больше никогда и никого не будет называть "бумажными тиграми".Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сравнение России с "бумажным тигром", которое сделал Трамп, является лишь проявлением публичной дипломатии и не отражает реального положения дел.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия все-таки ассоциируется прежде всего с медведем, а бумажных медведей не бывает.В то же время в ходе выступления перед высшим офицерским составом ВС США в Вирджинии Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт спровоцировал вывод американских войск из Афганистана при президентстве Джо Байдена."У нас было ужасное шоу в Афганистане, и я думаю, что именно поэтому [президент России Владимир] Путин сделал это. Он увидел это ужасное шоу, устроенное Байденом и его командой некомпетентных людей", — сказал он.Фронтовая сводкаВоенный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска взяли контроль над шестью километрами ж/д дороги у Ямполя в Донецкой Народной Республике (ДНР).Кроме того, представитель пророссийского подполья заявил агентству РИА Новости о том, что ВСУ перевозят личный состав на машинах "скорой помощи" в ходе перемещения к северу от Сум.Между тем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на каждом из направлений СВО. На Краснолиманском направлении ВС РФ освободили Шандриголово. Также идут зачистки и закрепление на занятых рубежах. На Донецком направлении российские подразделения освободили Кировск. В публикации Лисицына отмечается, что ВС РФ продолжают работу по ликвидации остатков вражеских опорных пунктов в районе. На Купянском направлении армия РФ продолжает давить на позиции ВСУ в Купянске и на подходах — военнослужащие российских войск расширяют плацдарм, ведут уличные бои и зачистки кварталов. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российские войска выбили ВСУ из части жилой застройки и расширили зону контроля в Купянске. "Штурмовые группы группировки войск "Запад" выбили противника из части жилой застройки Купянска, тем самым существенно расширив зону контроля", — заявил он. По словам Кимаковского, на данном участке фронта группировка ВСУ была предварительно ослаблена авиаударами.На Запорожском направлении продолжаются штурмы на подступах к Степногорску и Приморскому, идёт зачистка населённых пунктов и выдавливание противника из садовых массивов, проинформировал Лисицын. В то же время на Покровском направлении, по данным военкора, идет продвижение в западной части Покровска и в направлениях на Новопавловку и Новое Шахово. Помимо этого, идут встречные бои, ВС РФ удерживают инициативу. Наконец, на Константиновском направлении российские подразделения наступают вдоль ж/д в районе Александро-Шультино и ведут бои в Предтечино и Катериновке.Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило о том, что российские разведчики перехватили радиопереговоры ВСУ об уничтожении своей же пехоты, отказавшейся выполнять приказ командира."Разведчики группировки войск "Восток" перехватили радиопереговоры противника об уничтожении группы ВСУ своими же", — отмечают в военном ведомстве. Из расшифровки перехвата выяснилось, что украинская пехота отказалась выполнять приказ нового командира — проникнуть в населенный пункт Александроград, расположенный на границе ДНР и Днепропетровской области, чтобы вывесить там флаг.Группа солдат ВСУ решила покинуть позиции, однако вскоре была полностью уничтожена дружеским огнем, уточнили в ведомстве. Также приводятся слова одного из украинских военных из радиоперехвата: "Вышли из "опорника", только отошли, а их соседи наши "минусанули" по приказу".При этом, отметили в Минобороны РФ, командование ВСУ приказало списать потери на действия ВС России.О других новостях к утру сегодняшнего дня — в публикации Главное за ночь 1 октября.

https://ukraina.ru/20251001/1069436404.html

https://ukraina.ru/20251001/k-nemu-besy-prikhodyat-zakharova-uverena-chto-prezidentu-polshi-nado-v-tserkov-bezhat-1069438821.html

https://ukraina.ru/20251001/1069438267.html

россия

украина

польша

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, россия, украина, польша, сша, дональд трамп, кароль навроцкий, джо байден, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф, минобороны