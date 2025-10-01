https://ukraina.ru/20251001/glavnoe-za-noch-1-oktyabrya-1069435779.html

Главное за ночь 1 октября

Главное за ночь 1 октября - 01.10.2025 Украина.ру

Главное за ночь 1 октября

Телеграм-канал Украина.ру 1 октября рассказал о важных событиях минувшей ночи

2025-10-01T08:03

2025-10-01T08:03

2025-10-01T08:03

новости

россия

донецкая народная республика

купянск

андрей марочко

владимир путин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg

🟥 ВС РФ взяли контроль над порядка шестью километрами ж/д дороги у Ямполя ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.🟥 Российские войска ударами ФАБ частично уничтожили переброшенных недавно в Купянск военнослужащих 19-го центра спецназначения и 15-й бригады оперативного назначения ВСУ, рассказали в российских силовых структурах.🟥 ВСУ перебрасывают от Сум на север экскаваторы для рытья окопов, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.🟥 Военные комиссариаты Московского военного округа планируют до 31 декабря призвать на срочную военную службу более 30 тысяч человек, информировали в пресс-службе военного округа.🟦 Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $3 900 за тройскую унцию.🟦 Филиппины пригласят российского лидера Владимира Путина на саммит АСЕАН-2026 и очень надеются, что он примет приглашение, заявил посол страны в России Игорь Байлен.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

донецкая народная республика

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донецкая народная республика, купянск, андрей марочко, владимир путин, вооруженные силы украины