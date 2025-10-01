Главное за ночь 1 октября - 01.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251001/glavnoe-za-noch-1-oktyabrya-1069435779.html
Главное за ночь 1 октября
Главное за ночь 1 октября - 01.10.2025 Украина.ру
Главное за ночь 1 октября
Телеграм-канал Украина.ру 1 октября рассказал о важных событиях минувшей ночи
2025-10-01T08:03
2025-10-01T08:03
новости
россия
донецкая народная республика
купянск
андрей марочко
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg
🟥 ВС РФ взяли контроль над порядка шестью километрами ж/д дороги у Ямполя ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.🟥 Российские войска ударами ФАБ частично уничтожили переброшенных недавно в Купянск военнослужащих 19-го центра спецназначения и 15-й бригады оперативного назначения ВСУ, рассказали в российских силовых структурах.🟥 ВСУ перебрасывают от Сум на север экскаваторы для рытья окопов, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.🟥 Военные комиссариаты Московского военного округа планируют до 31 декабря призвать на срочную военную службу более 30 тысяч человек, информировали в пресс-службе военного округа.🟦 Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $3 900 за тройскую унцию.🟦 Филиппины пригласят российского лидера Владимира Путина на саммит АСЕАН-2026 и очень надеются, что он примет приглашение, заявил посол страны в России Игорь Байлен.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
донецкая народная республика
купянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_273:0:1209:702_1920x0_80_0_0_c69db1f357cac74a760f318e90b72699.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, купянск, андрей марочко, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Купянск, Андрей Марочко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 1 октября

08:03 01.10.2025
 
© Украина.руГлавное за ночь 1
Главное за ночь 1 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Телеграм-канал Украина.ру 1 октября рассказал о важных событиях минувшей ночи
🟥 ВС РФ взяли контроль над порядка шестью километрами ж/д дороги у Ямполя ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
🟥 Российские войска ударами ФАБ частично уничтожили переброшенных недавно в Купянск военнослужащих 19-го центра спецназначения и 15-й бригады оперативного назначения ВСУ, рассказали в российских силовых структурах.
🟥 ВСУ перебрасывают от Сум на север экскаваторы для рытья окопов, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
🟥 Военные комиссариаты Московского военного округа планируют до 31 декабря призвать на срочную военную службу более 30 тысяч человек, информировали в пресс-службе военного округа.
🟦 Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $3 900 за тройскую унцию.
🟦 Филиппины пригласят российского лидера Владимира Путина на саммит АСЕАН-2026 и очень надеются, что он примет приглашение, заявил посол страны в России Игорь Байлен.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаКупянскАндрей МарочкоВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:46"На фронте у ВСУ почти катастрофическая ситуация": эксперты прогнозируют скорое падение обороны Северска
10:38Белгородский район подвергся ракетному обстрелу ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Гладков
10:36Россия и Белоруссия могут направить спецназ для диверсий против ключевой инфраструктуры Польши, а также усилить вторжения беспилотников, чтобы обвинить в этом Украину, — ISW
10:35Российских подростков обвинили в террористической деятельности - СК
10:32Помимо главы совета депутатов Новой Каховки Леонтьева, также ранены два мирных жителя при атаке ВСУ, сообщили в пресс-службе губернатора
10:15Глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев тяжело ранен дроном ВСУ
10:05ВС РФ вплотную подошли к Северску
10:00Трамп нарушает обещание, Польша отказывается плясать под дудку Киева. Главное на утро 1 октября
09:58Путин поздравил военных и ветеранов с Днем Сухопутных войск, отметив их верность присяге и долгу
09:26"К нему бесы приходят": Захарова уверена, что президенту Польши "надо в церковь бежать"
09:17Изменения линии фронта отражены на карте СВО
09:15В Харькове полыхает рынок "Барабашово"
09:07В Томской области задержали подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам с Украины
08:50В Мюнхене слышны взрывы и стрельба
08:33Успеет ли Россия разобрать ВСУ на запчасти и что будет с Закарпатьем: Ищенко о большой войне Европы
08:30Возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле
08:03Главное за ночь 1 октября
07:40ПВО ночью расправилась с 20 украинскими дронами над Россией
07:17ВС РФ ударили по целям в Киеве и Харьковской области
07:05В это трудно поверить, но Киев еще больше ужесточает мобилизацию!
Лента новостейМолния