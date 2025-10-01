https://ukraina.ru/20251001/glavnoe-za-noch-1-oktyabrya-1069435779.html
Главное за ночь 1 октября
Главное за ночь 1 октября
Телеграм-канал Украина.ру 1 октября рассказал о важных событиях минувшей ночи
🟥 ВС РФ взяли контроль над порядка шестью километрами ж/д дороги у Ямполя ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.🟥 Российские войска ударами ФАБ частично уничтожили переброшенных недавно в Купянск военнослужащих 19-го центра спецназначения и 15-й бригады оперативного назначения ВСУ, рассказали в российских силовых структурах.🟥 ВСУ перебрасывают от Сум на север экскаваторы для рытья окопов, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.🟥 Военные комиссариаты Московского военного округа планируют до 31 декабря призвать на срочную военную службу более 30 тысяч человек, информировали в пресс-службе военного округа.🟦 Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $3 900 за тройскую унцию.🟦 Филиппины пригласят российского лидера Владимира Путина на саммит АСЕАН-2026 и очень надеются, что он примет приглашение, заявил посол страны в России Игорь Байлен.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
