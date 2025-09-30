https://ukraina.ru/20250930/rekordy-vzlety-i-padeniya-rokfellerov-kak-stat-bogatym-i-ne-pogibnut-za-metall--1069395616.html

Рекорды, взлеты и падения Рокфеллеров. Как стать богатым и не погибнуть за металл

Рекорды, взлеты и падения Рокфеллеров. Как стать богатым и не погибнуть за металл - 30.09.2025 Украина.ру

Рекорды, взлеты и падения Рокфеллеров. Как стать богатым и не погибнуть за металл

Считать деньги в чужих карманах вообще-то нехорошо, но очень хочется. Тем более об этом человеке журналисты как-то написали: "Монеты сыплются в карманы с такой скоростью, что ему нужен паровой экскаватор, чтобы не захлебнуться в деньгах".

2025-09-30T15:21

2025-09-30T15:21

2025-09-30T16:12

сша

нью-йорк

индонезия

этнография

ссср

хрущев

михаил горбачёв

борис ельцин

бизнес

нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1e/1069398466_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_20ac7084fb133643b8345849f50d4dfa.jpg

И потому интересно посмотреть, как это у него получалось. Сам же он о себе довольно пафосно как-то разоткровенничался: "Я верю, что способность зарабатывать деньги — это дар Божий... Мой долг — зарабатывать деньги... и использовать их на благо моих ближних". И в какой-то мере эти слова могут быть и его жизненным девизом.Звали этого человека Джон Дэвисон Рокфеллер-старший. И в конце сентября, 29 числа, в 1916 году было объявлено, что из живущих в то время землян он стал первым долларовым миллиардером. На момент же его смерти в мае 1937 года состояние усопшего оценивалось уже в 1,4 миллиарда долларов – тогда эта сумма составляла порядка 1,5% ВВП всей страны! США, между прочим.Сегодня с учетом инфляции тогдашнее состояние 97-летнего дедушки оценивается под 400 миллиардов нынешних. И он как был тогда, так и остается сейчас самым богатым человеком за всю историю человечества. Например, в 2007 году журнал Forbes оценивал его состояние в пересчете на современный эквивалент в 318 млрд долл., а самое большое состояние того времени — Билла Гейтса — составило всего-то около 50 млрд долл.Ничего не изменилось и сейчас. В апреле 2025 года тот же Forbes USA опубликовал 39-й глобальный рейтинг долларовых миллиардеров. И выяснил: несмотря на войны и прочие климатические угрозы, есть новый рекорд – в рейтинге богатейших людей мира в этом году 3028 миллиардеров и 288 человек попали в этот список впервые, а среди всех счастливчиков — 15 россиян. Совокупное состояние этих толстосумов тоже увеличилось — с 14,2 трлн долл в 2034 году до 16,090 трлн в нынешнем году. Триллионов, Карл!Это очень много, целые страны можно запросто содержать. Но в тройке лидеров к Рокфеллеру-старшему только подбираются Илон Маск, уроженец Южной Африки, который еще в студенческие годы покинул Канаду и переехал в США, – 342 млрд долл.За ним с 216 млрд долл расположились американцы: сын выходцев из Германии, Австрии и Польши Марк Цукерберг и усыновленный кубинцем-эмигрантом потомок датчан Джефф Безос с 2015 млрд долл. Упомянутый выше Гейтс опустился на сакральное 13 место – всего 108 млрд долл.Вот, собственно, с конца ХIХ-начала ХХ веков Рокфеллеры – это звучит знакомо и гордо. Богатейшее семейство планеты начиналось с того рекорда основателя их империи, но, кроме того, до сих пор может похвастаться тем, что выделяет огромные суммы на богоугодные дела, помогая здравоохранению, науке, образованию, культуре.Как и на что расходуются эти средства, – это другой вопрос. Сегодняшние Рокфеллеры – сторонники, с одной стороны, неоконсерватизма. А с другой – интернационализации всех происходящих процессов и глобализации планеты со многими леволиберальными изысками, предполагающими подчинение планеты и ее населения обслуживанию интересов транснациональных корпораций. С сокращением численности населения и продолжительности жизни людей, снижением уровня образования для широких слоев населения, генетическим усовершенствованием людей при помощи прививок и вакцинации и т. д. Именно на деньги Рокфеллеров были основаны не только университеты, библиотеки, больницы, но и Римский клуб, пропагандировавший политику уменьшения населения Земли.Рокфеллерам удается сочетать, казалось бы, несочетаемое. Но, видимо, вырождение и предполагает перерождение хороших замыслов в их прямую противоположность. По деятельности Рокфеллеров это заметно с самого начала.Но все равно если бы дед-рекордсмен Джон-старший узнал, как закончит дни свои его внук Нельсон – в 70 лет в постели после бурной интимной связи с 25-летней помощницей Меган Маршак – он, конечно, расстроился бы.Не для того он строил свою бизнес-империю и на века прославлял имя бизнес-подвигами, филантропией и благотворительностью, тратя свои несметные богатства на помощь людям, чтобы его запятнали животной похотью.Да и внук мог бы подумать об этом же: из своего рода он достиг самой высокой должности в американской властной иерархии – был 41-м вице-президентом США при президенте Джеральде Форде в 1974-1977 годах и потом сам отказался от политической борьбы за первое кресло страны. А до этого он был губернатором штата Нью-Йорк. И младший брат его Уинтроп после стал губернатором Арканзаса. И их отец – Джон Дэвисон Рокфеллер-младший – построил знаменитый Рокфеллер-центр в Нью-ЙоркеА терять Рокфеллерам действительно было что. И по деньгам, и в репутации. Джон-старший, похоже, очень хотел сына, чтобы было кому оставить наследство (как утверждают биографы, в этой семье женщины к большому бизнесу и серьезным суммам не подпускались никогда). Он очень старался, и сын – Джон Дэвисон Рокфеллер-младший – появился только после рождения четырех дочерей. Он фактически унаследовал бизнес отца, став одним из ключевых членов и последующих столпов семьи Рокфеллеров.Старший готовил младшего основательно. И для начала обеспечил и тылом, и политическим прикрытием – женил на Эбби Олдрич Грин, дочери влиятельного сенатора Нельсона Олдрича. Уже тогда этот брак в США назвали величайшим союзом капитала и политики, когда деньги рождают власть, а она потом воздает деньгами. А когда позже Рокфеллер-старший, вкупе с другими крупными финансистами затеяли создать в США Федеральную резервную систему (ФРС) – группу частных банков, выполняющих роль государственного Центробанка, то именно сват Олдрич хитро и умело продавил идею в Сенате. И объединенная семья получила доступ к долларовому печатному станку. А это, согласитесь, удобно – зарабатывать деньги, еще и печатая их.С сыном Джоном-младшимМогущество Джона-старшего – в созданной в 1870 году компании Standard Oil. В то время Рокфеллер оценил перспективы и преимущества нефти и производных от нее продуктов и системно и последовательно начал подминать под себя весь нефтебизнес – разведку, добычу и переработку.Сливая воедино и объединяя под одним началом мелкие и средние нефтепроизводства, Рокфеллер уже к 1880 году, сосредоточил в своих руках 95% нефтедобычи Америки, поднял цены на сырье так, как ему было выгодно, и стал фактически монополистом, которому и черт – брат.Благодаря антимонопольному закону Джона Шермана, власти США заставили Рокфеллера в 2011 году раздробить Standard Oil на 34 мелкие компании. Но он во всех из них сохранил контрольный пакет и при этом только нарастил капиталы. Результат тоже известен – практически все крупные американские нефтяные компании родом именно из Standard Oil, в их числе ExxonMobil, Chevronи т.д. Кроме нефтяных компаний Рокфеллер был хозяином 16 железнодорожных фирм, 6 сталелитейных, 9 компаний, связанных с недвижимостью, 6 пароходных фирм, 9 банков и 3 апельсиновых рощ.Джон-старший, в принципе, своей жизнью показал, как достигается богатство. И как можно стать богатым и при этом сохранить человеческое в человеке.Рожденный в семье среднего достатка при отце, который мог накосячить и оставить семью на голодном пайке, Джон начал работать за деньги в 7 лет – начал выкармливать на продажу индюшек, копал картошку соседям и копил деньги на будущее в фарфоровой копилке. В 13 лет он дал соседу первую ссуду в 50 долларов под 7,5% годовых. Первый и последний раз он работал по найму, а не на себя в 16 лет, и там его обидели взяли на работу, но платили 600 долларов в год, на 1400 долларов меньше, чем предшественнику.А первым учителем по бизнесу стал отец. "Он часто торговался со мной и покупал у меня различные услуги. Он научил меня, как нужно покупать и продавать. Мой отец просто "натаскивал" меня на обогащение!", – вспоминал позже сын.Свои принципы хозяйствования он сам определил как ответственность богатства (получил что-то – поделись), трудолюбие и скромность жизни при полном неприятии бесконтрольного и нарочитого расточительства нуворишей и ежедневном контроле трат. В 16 лет он записал в личной книге: "Получил 50 долларов. Оплатил стол и услуги прачки. Немного сэкономил. Каждую субботу отдавал по пенни в воскресную школу".Всю жизнь он носил костюмы до тех пор, пока ткань не начинала лосниться, всегда выключал лишний свет в доме, хранил и повторно использовал оберточную бумагу и бечевку от посылок. А в Нью-Йорке ездил не в карете с кучером, как его состоятельные современники, а на городском поезде (надземном метро), и часто ходил пешком.Дедушка-основатель доволенВот удивились бы многие нынешние нуворши, по беспределу жирующие во дворцах и на роскошных яхтах, выделяя копейки "на народ" и хвастаясь друг перед другом "социализацией капитала" и "социальной ответственностью бизнеса". Ну да бог им судья…А потом Рокфеллеру "упал" и первый миллиард. Но к тому времени, похоже, изменился характер самого богача, а принципы дали результаты. Не дожидаясь 60 лет, он еще в 1897 году ушел из прямого руководства Standard Oil и продолжал рулить ее делами из-за кулис, отдавая львиную долю времени благотворительности. Он всегда был глубоко верующим человеком и еще с ранних лет 10% всего заработанного перечислял церкви. Так его научила мама. И в годы, когда он стал миллиардером, пожертвования составили порядка 100 млн. долл.Еще раньше, в 1892 году Рокфеллером был основан Чикагский университет, в 1901 году — Медицинский институт имени Рокфеллера (ныне – Университет имени Рокфеллера), в 1902-м — Всеобщий образовательный совет и в 1913 году — Фонд Рокфеллера, из которого деньги на благотворительность шли потоком.А под конец жизни больше половины своего состояния Джон-старший раздал, и его единственный сын Джон-младший унаследовал всего 460 млн долл. Он умножил наследство, но продолжил линию отца – тоже потратил около половины миллиарда на благотворительность, но шестерым детям оставил 240 млн долл.Джон-младший при поддержке Джона-старшего тоже установил своеобразный рекорд – одним из первых проломил сталинский железный занавес, зашел на рынки СССР и даже потеснил там семейство Ротшильдов в создании концессий и совместных производств. Некоторые исследователи даже утверждают, что сотрудничество с Рокфеллерами удерживало Сталина от большого террора, и он начался только в 1937 году, со смертью Джона-старшего, когда большевикам не надо было больше изображать из себя супердемократов.Сын Джона-младшего и внук Джона-старшего Дэвид стал одним из самых влиятельных идеологов глобализма: встал у истоков знаменитого Бильдербергского клуба западной элиты, которому приписывают функции тайного мирового правительства, входил в "комитет управляющих" Клуба, и десятки лет, пока позволяло здоровье участвовал в его заседаниях. Также возглавлял в США влиятельный "Совет по международным отношениям", создал "Трехстороннюю комиссию" из представителей Северной Америки, Западной Европы, Японии по вопросам мира и процветания, стал ее первым президентом.И хотя идеи глобализма несколько подкорректировали человеколюбие благотворительности Дэвида Рокфеллера, он тоже продолжил традиции рода. Тоже стал своеобразным рекордсменом: исполнил мечту деда дожил почти до 102 лет и умер в 2017 году, будучи самым старым в мире миллиардером (ему приписывали 3,3 млрд долл). На благотворительность он тоже пожертвовал более миллиарда долларов, треть официального состояния.Почему так мало? Да потому что семейство разрослось и капиталы рассосались между отпрысками, но все биографы и исследователи обращают внимание на то, что никто и никогда не знал точной суммы того, чем владели Рокфеллеры. Они никогда ни с кем не делились этой информацией и свои сбережения умели и скрывать, и защищать. Их критики, кстати, даже обвиняли Рокфеллеров в том, что они, раздавая деньги на благотворительность, таким образом уходят от налогов и обманывают налоговые службы.Ну что тут можно сказать? Все бы так обманывали налоговиков. А историк директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов как-то сказал "Комсомольской правде": "Рокфеллеров прежде всего надо рассматривать как клан. Эксперты считают, что их совокупное состояние, по самым скромным оценкам, более 2 триллионов. У семейства Ротшильдов – на триллион побольше. Но точно никто не знает. Не для того эти Семьи веками сколачивали состояния, чтобы их светить. А рейтинги миллиардеров – так, на публику".Дэвид Рокфеллер продолжил работу и на советском направлении. В 1955 году он содействовал объединению Chase National Bank с Manhattan Bank и созданию Chase Manhattan Bank, одного из крупнейших банков мира, который он и возглавил через шесть лет.А еще в 1971 году Chase Manhattan Bank помог СССР профинансировать крупную закупку зерна и отсрочить голод, а в 1973 году открыл свой филиал в Москве, став первым банком США, получившим лицензию в СССР. Случилось это потому, что Дэвид наладил тесные связи с одним из первых лиц Союза – Алексеем Косыгиным.…А потом Дэвид продолжил эти встречи с Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. И во время первой поездки в США в 1989 году Борис Николаевич своеобразно отблагодарил миллиардера – напился, разгулялся и справил малую нужду на колесо частного самолета Дэвида Рокфеллера: типа – знай наших. Но связи остались – не смыло, да и сам Джон Дэвисон Рокфеллер-старший не позволил бы себе в интересах дела обращать внимание на такие "мелочи"…Многие внуки и правнуки Джона-старшего отдалились от основного бизнеса и начали осваивать новые сферы и области деятельности. Но склонность к бизнесу и там брала свое. Майкл Рокфеллер, правнук Джона-старшего и сын вице-президента США Нельсона Рокфеллера, стал этнографом-антропологом и в 1961 году отправился в Индонезию изучать тамошние дикие народы и культуру местных аборигенов. И в 23 года пропал – последующие экспедиции не смогли обнаружить никаких следов.Майкл Рокфеллер перед съедениемПо одной из версий Майкла съели людоеды из племени асматов, которых на агрессию и мог спровоцировать молодой путешественник. Майкл сам побивал аборигенов к агрессии друг против друга, обещал и раздавал им ценные в первобытном обществе металлические топоры в качестве оружия – надеялся получить в обмен антропологические артефакты типа разукрашенных черепов – кушей. Эти сцены борьбы Майкл наделся заснять на пленку и потом показывать в Нью-Йоркском музее примитивного искусства, который в 1954 году создал его отец и в котором он сам получил должность в совете директоров и планировал начать свою карьеру в бизнесе……Как оказалось, не все бизнесы одинаково полезны и безопасны. Особенно если не прислушиваться к советам прадедушки. А музей примитивного искусства без Майкла закрылся в 1976 году, передав экспозиции в Метрополитен-музей. А через три года, как уже было сказано, в постели любовницы закончил дни свои отец Нельсон, экс-вице-президент США – тоже дедушку не слушался…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20250302/1061449339.html

сша

нью-йорк

индонезия

ссср

америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

сша, нью-йорк, индонезия, этнография, ссср, хрущев, михаил горбачёв, борис ельцин, бизнес, нефть, музей, америка, билл гейтс, forbes, ротшильд, сенат, джефф безос, агрессия, доллар, весь скачко, университет