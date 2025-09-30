https://ukraina.ru/20250930/es-obkhodit-veto-vengrii-na-vstuplenie-ukrainy-kiev-gotovit-masshtabnuyu-provokatsiyu-glavnoe-na-1300--1069385840.html

ЕС обходит вето Венгрии на вступление Украины, Киев готовит масштабную провокацию. Главное на 13:00

ЕС обходит вето Венгрии на вступление Украины, Киев готовит масштабную провокацию. Главное на 13:00 - 30.09.2025 Украина.ру

ЕС обходит вето Венгрии на вступление Украины, Киев готовит масштабную провокацию. Главное на 13:00

Евросоюз начал подготовку к вступлению Украины и Молдавии, несмотря на сопротивление Венгрии. Еврокомиссия предложила передать Киеву российские активы через выпуск облигаций. Украина готовит провокацию с имитацией атаки на польскую инфраструктуру

ЕС начал подготовку к вступлению Украины и нашел способ перевода российских активов КиевуЕвропейский союз приступил к технической подготовке процесса принятия в свой состав Украины и Молдавии, несмотря на резкое противодействие со стороны Венгрии. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на анонимные источники.Вопрос о начале переговоров о членстве планируется обсудить уже на неформальном саммите ЕС в Копенгагене в среду. Для обхода возможного вето со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Брюсселе рассматривают возможность внесения изменений в регламент приема новых стран.Будапешт последовательно выступает против ускоренного принятия Украины в Евросоюз. Орбан неоднократно заявлял, что этот шаг может разрушить экономику ЕС и привести к военному столкновению с Россией. Летом Венгрия, опираясь на результаты национального референдума, где 95% участников высказались против спешного приема Киева.Ранее инициативу по изменению правил приема новых членов в ЕС лоббировал глава Евросовета Антониу Кошта, сообщала Politico. Данный шаг позволит продолжить процесс интеграции, даже если одна из стран-участниц будет выступать против.Между тем сегодня, 30 сентября, стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом высказал мнение о предопределенности военного исхода конфликта на Украине в пользу России. Об этом сообщил венгерский портал Index."Запад просто не хочет оставаться в стороне от доступного им кусочка делимой страны, вот почему эта война продолжается", — заявил премьер-министр Венгрии.Кроме того, во вторник газета Politico сообщила, что Европейская комиссия разработала план использования замороженных российских активов для помощи Украине через выпуск специальных бескупонных облигаций. С соответствующим предложением планируется выступить на неформальном саммите ЕС в Копенгагене в среду. Согласно предложению, российские активы на сумму 140 млрд евро будут обменены на облигации, которые затем передадут Украине. Средства планируется предоставлять Киеву в виде кредитов траншами, однако конкретные сроки и объемы переводов в документе не указаны. Ранее, 10 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Брюссель не планирует конфисковывать российские активы (оценочной стоимостью около 200 млрд евро), но намерен использовать их для кредитования Украины. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина хочет получать по миллиарду долларов в месяц в рамках реализации соглашения между США и НАТО по поставкам оружия киевским властям. Речь идет о механизме Prioritized Ukraine Requirements List. Он предоставляет возможность Киеву закупать вооружение, в том числе и системы зенитно-ракетного комплекса Patriot и другое американское оборудование.На фоне этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о серьезных задержках в выделении средств западными странами в рамках инициативы приоритетной закупки вооружения PURL. Как сообщает украинское издание "Страна", политик прямо назвал суммы задолженностей отдельных государств.Согласно приведенным Ермаком данным, Нидерланды должны выделить 578 миллионов долларов, Дания, Норвегия и Швеция вместе — 495 миллионов, Германия — 500 миллионов, такая же сумма ожидается от Канады. По словам чиновника, некоторые страны не перечисляют средства уже около месяца.На прошлой неделе Владимир Зеленский передал Дональду Трампу перечень необходимого вооружения общей стоимостью 90 миллиардов долларов. В список вошли системы ПВО, артиллерийские снаряды и авиационная техника.В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц ставит целью восстановление ведущей роли Берлина в процессе принятия важнейших политических решений в Европе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.Согласно информации издания, Мерц стремится взять под контроль общеевропейские процессы, что создает потенциальный конфликт с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, значительно укрепившей свои позиции в последние годы. Публичная критика канцлером решений главы ЕК в различных сферах рассматривается как часть этой стратегии.Как полагают аналитики издания, инициатива Мерца может иметь серьезные последствия для будущего Евросоюза. Если фон дер Ляйен последовательно продвигала федеративную модель развития ЕС, то немецкий канцлер выступает за усиление роли национальных правительств и ограничение влияния брюссельской бюрократии.Режим Зеленского готовит провокацию для эскалации конфликта с РоссиейСлужба внешней разведки РФ сообщила о подготовке Киевом новой резонансной провокации, направленной на эскалацию конфликта в Европе. Согласно заявлению пресс-бюро СВР, сценарий операции разработан Главным управлением разведки Минобороны Украины.По данным разведки, провокация предполагает инсценировку атаки на объекты критической инфраструктуры Польши с последующим обвинением России и Белоруссии. Для этого на территорию страны планируется забросить диверсионно-разведывательную группу, состоящую из членов запрещенной в РФ террористической организации, которые будут выдавать себя за российских и белорусских военнослужащих.После так называемого "выявления и нейтрализации" участники группы должны выступить с показаниями перед СМИ, "признавшись" в попытках дестабилизировать обстановку в Польше по указанию Москвы.Как отмечают в СВР, конечной целью провокации является демонизация России в глазах международного сообщества и провоцирование европейских стран на жесткий, вплоть до военного, ответ. "Перед лицом неотвратимого поражения режим [Владимира] Зеленского готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие, даже ценой разжигания "большой войны", — подчеркнули в ведомстве.Фронтовые успехи российской армииМежду тем Телеграм-канал "Два майора" написал, что на Сумском направлении российские войска продвигаются в лесопосадках возле освобождённой Юнаковки. В публикации также отмечается, что противник провел три безуспешные контратаки в районе Константиновки, Кондратовки и Алексеевки. По данным военкоров, на Харьковском направлении группировка войск "Север" в лесу западнее Синельниково завершила уничтожение блокированных подразделений ВСУ, заняв три опорных пункта врага. Также стало известно, что в Волчанске на левом берегу реки Волчья продолжаются ожесточенные бои. В то же время, уточняется в сообщении Телеграм-канала, на Краснолиманском направлении армией РФ освобождены Шандриголово и Кировск (Заречное). На Константиновском направлении ВС России продвигаются севернее Полтавки. На Покровском (Красноармейском) направлении, как утверждают "Два майора", в районе Добропольского выступа российские войска ведут штурмовые действия в направлении Шахово и Софиевки со стороны Полтавки и Владимировки.Между тем на Днепропетровском направлении группировка войск "Восток" пробила выступ глубиной 7 километров около населенного пункта Вербовое. Также подразделения ВС РФ расширяют участок вклинения у его основания.На Запорожском фронте, по данным авторов публикации, продолжаются ожесточенные бои в районе Степногорска. Подразделения ВДВ России ведут штурмовые действия малыми группами, ВСУ пытаются удержать обороняемые рубежи дронами и артиллерией, изредка работает вражеская авиация. На Херсонском направлении ВС России продолжают блокирование любой логистики на острове Корабел, взяв под огневой контроль остатки ж/д моста и наведённые ВСУ в качестве понтонов баржи.Сегодня, 30 сентября, президент России Владимир Путин поздравил соотечественников с Днём воссоединения. Он напомнил, как три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы соотечественников самостоятельно и свободно определили своё будущее, сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы, приняли важнейшее, судьбоносное решение.

