Путин поздравил соотечественников с Днём воссоединения

Поздравление президента России с Днём воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей опубликовано 30 сентября на сайте Кремля.

2025-09-30T09:55

2025-09-30T09:55

2025-09-30T10:26

новости

россия

донбасс

новороссия

владимир путин

президент

сво

праздники

воссоединение

лнр

"Сердечно поздравляю вас с праздником – с Днём воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с нашей большой, сплочённой страной", - заявил Владимир Путин.Он напомнил, как три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы соотечественников самостоятельно и свободно определили своё будущее, сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы, приняли важнейшее, судьбоносное решение. Они решили "быть со своим Отечеством, с Россией, вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда", отметил президент."Сегодня, защищая этот выбор, поднимаются в атаку наши бойцы и командиры, ведёт праведную битву и трудится вся страна, вся Россия. Вместе мы защищаем нашу любовь к Родине и единство исторической судьбы, сражаемся и побеждаем, отстаиваем коренные национальные интересы, общую память и ценности, русский язык, традиции, культуру и веру, наше священное право чтить подвиги своих предков, многих поколений истинных патриотов России, воинов и тружеников. И также вместе, плечом к плечу продолжим обустраивать наш общий дом – великую и независимую страну, суверенное государство, преодолеем любые испытания и станем только сильнее", - сказал Путин.В специальном видеообращении он сказал также, что знает, как трудно сейчас жителям освобождённых городов и посёлков. Среди острых, насущных проблем он назвал вопросы надёжного водоснабжения, доступности качественной медицины.По мнению президента, нужно не только восстанавливать разрушенное в ходе боевых действий, но и "приводить в порядок инфраструктуру, которой десятилетиями никто толком не занимался"."Поэтому развёрнута масштабная программа социально-экономического развития, а по сути – возрождения наших исконных, исторических русских земель, - сказал президент. - В неё включилась вся страна, все регионы России. Благодаря их непосредственному участию, а также весомой федеральной поддержке с 2022 года уже построено и отремонтировано свыше 23,5 тысячи различных объектов на Донбассе и в Новороссии".Среди таких объектов - жилые дома и школы, современные медицинские учреждения, спортивные комплексы и передовые молодёжные центры. Обновляются энергетика, связь, ЖКХ, транспортная система. Проложено и модернизировано 460 километров инженерных сетей, 6350 километров автодорог.Путин уверен, что все поставленные задачи будут решены."Обеспечим необходимые условия, чтобы раскрыть колоссальный потенциал Донбасса и Новороссии: промышленный, аграрный, научный, культурный, – чтобы здесь создавались новые семьи, люди растили и воспитывали своих детей и внуков, чтобы возникало больше возможностей для образования, творчества, самореализации, профессионального роста", - заверил президент.Он также обратился к солдатам и офицерам. Верховный главнокомандующий поблагодарил их за верность Родине, за ратную доблесть и отвагу, за каждый день их трудной боевой работы."Уверен, что благодаря вам безопасность России будет надёжно обеспечена, а на героическую землю Донбасса и Новороссии вновь вернётся долгожданный и прочный мир. Мы вместе. И значит, все наши планы будут воплощены в жизнь, - заявил президент России. - С праздником, с Днём воссоединения!"Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

