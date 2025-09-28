"На границы 2022 года никто не рассчитывает". Главное на утро 28 сентября

https://ukraina.ru/20250928/na-granitsy-2022-goda-nikto-ne-rasschityvaet-glavnoe-na-utro-28-sentyabrya-1069295071.html

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал пресс-конференцию по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН

В субботу, 27 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров дал пресс-конференцию по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и ответил на вопросы журналистов. Первый вопрос касался гибридной войны ЕС с Россией и беспилотников в Европе."Когда на польской территории упали беспилотники, мы в тот же день, как только поляки стали поднимать тревогу, предложили по линии Министерства обороны России провести встречу, по-деловому, как и положено профессионалам, без всякой истерики разобраться с этой ситуацией: посмотреть на обломки, поговорить, что это за беспилотники, какой у них радиус действия. Беспилотники, которые якобы были обнаружены на польской территории, если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей", — указал Лавров.Он обратил внимание на разницу в подходах, вспомнив о Буче."Год назад в этом же зале за этим же столом я вам рассказывал, как мы пытаемся добиться правды в отношении провокации, устроенной в апреле 2022 г. в н.п.Буча. Когда после того, как российские подразделения ушли из пригородов Киева, включая населённый пункт под названием Буча (а ушли мы оттуда, потому что нас к этому призывали западные страны для того, чтобы "создать атмосферу доверия" для планировавшегося тогда подписания мирного соглашения об урегулировании, которое потом бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон сорвал), через двое суток по "случайно-счастливому" совпадению телерепортеры "Би-Би-Си" показали на весь мир трупы, лежащие аккуратно вдоль главной улицы н.п.Буча. То есть чтобы за двое суток никто их не замечал, а потом вдруг прозрели – такого не бывает", — отметил Лавров.Он заявил, что все эти почти три года к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Кроме того, Россия направила официальный запрос в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Изначально расследование, к которому призвала Россия, никто не захотел организовывать, отметил Лавров."Мы просили, как минимум, опубликовать имена тех, чьи тела были продемонстрированы по "Би-Би-Си". Генеральный секретарь ООН А.Гутерреш (я с ним и вчера на эту тему разговаривал) пожимает плечами и говорит, что он не может этим заниматься. Потом сказал, что он просил, а ему отказали", — заявил глава МИД РФ.Лавров рассказал, что Россия обращалась в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Официально, письменно год назад. Ответ получили только этим летом."Он гласит поразительные вещи: возможность раскрытия данных о пострадавших рассматривается совместно с Управлением по правовым вопросам Секретариата. Потом нам сообщили (правда, устно), что юристы Секретариата вынесли вердикт о нецелесообразности разглашения сведений о жертвах в Буче в целях обеспечения безопасности их родственников", — отметил Лавров.Он также заявил, что призывал журналистов провести собственное расследование."Неужели вам не интересно узнать, что за люди, чьи тела там были показаны? Как их зовут? Кто они такие? Никто из вас, как я понимаю, потом не устраивал журналистского расследования, хотя по поводу гораздо менее громких инцидентов такие расследования сплошь и рядом", — указал глава МИД РФ.Он также заявил, что Россия никогда не атакует гражданские объекты."Инциденты случаются, но мы никогда не ведём прицельный огонь по ним. Никогда не направляем наши беспилотники или ракеты по государствам из членов Евросоюза и Североатлантического альянса, расположенным в Европе. Ещё раз. Если бы поляки действительно хотели разобраться в этом, мы бы немедленно предложили встречу. Но никто никогда не хочет обсуждать факты", — отметил Лавров.Он напомнил, что примеры, когда обвиняли Россию, а потом оказывалось, что ВСУ ударили по рынку, родильному дому, и многие другие, хорошо известны."Когда проходит шум первых обвинений, журналисты, включая тех, кто этот шум поднимал, не хотят разбираться в этих вопросах. Может, им просто не разрешают. Но мы всегда открыты к честному разговору", — подытожил российский министр.Также Лавров ответил на вопрос по поводу заявлений Владимира Зеленского на Генассамблее ООН о возвращении к границам 2022 года."Что касается "границ 2022 года". Уже никто на них не рассчитывает. Потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы "политической слепотой" и полным непониманием того, что происходит", — подчеркнул Лавров.Он указал, что Россия отстаивает свои законные интересы – законные интересы людей, "которых после захвата власти через госпереворот нацисты в Киеве объявили террористами, "нелюдями", "существами", чьих детей устами тогдашнего президента Украины Петра Порошенко* (внесён в списки экстремистов и террористов — Ред.) грозились сгноить в подвалах, пока дети украинской элиты будут ездить на красивых машинах, ходить в школы и есть конфеты". "Все эти разговоры о возвращении к границам каких-то лет ведутся давно. Все они связаны с тем, что украинские руководители, пришедшие к власти после февраля 2014 года незаконным путем, постоянно лгали и срывали все договоренности, которые достигались за эти годы. Если бы в феврале 2014 года было выполнено подписанное соглашение между тогдашним президентом и оппозицией, гарантированное Германией, Францией и Польшей, то Украина была бы сейчас в границах 1991 года Тогда бы в Крыму не восстали, отказавшись признать незаконную власть, поскольку она бы не появилась", — напомнил Лавров.Напомнил он и о том, что потом началась война."Тех, кто не признал незаконную власть, киевский режим стал бомбить, сжигать в домах – как было в Одессе, где заживо сожгли порядка 50 человек, самолёты бомбили Луганск, артиллерией обстреливали территории. Использовать армию во внутреннем конфликте категорически запрещено. Вы сами знаете, что это тоже нарушение международного гуманитарного права", — указал Ларов.Затем были Минские соглашения."Если бы их, гарантированные Германией и Францией и одобренные Советом Безопасности ООН, выполнила верхушка киевского режима, то Украина была бы в границах 1991 года минус Крым. Потому что в Крыму прошел референдум. С этим никто не спорит. Скажу честно, что в 2014 года тогдашний государственный секретарь США Джон Керри сказал мне, что про Крым надо забыть, мол, давайте разговаривать по Донбассу. Сорвали. Украина уменьшилась ещё чуть-чуть", — описал российский министр динамику происходившего.Также Лавров указал, что у Украины был ещё один шанс."Если бы выполнили договоренности, которые предложила Украина в апреле 2022 г., на которые мы согласились, она была бы в границах 1991 г. минус Крым и более крупная часть Донбасса. Киев и это сорвал, отказался выполнять свою инициативу. Ни о каких "границах 2022 года" речь не идёт. Речь идёт о границах, закрепленных в Конституции Российской Федерации", — подытожил министр.Кроме того, Лавров отметил, что уверен: сообщения о том, что Украина готовится атаковать Румынию и Польшу под "ложным флагом" имеют надёжные основания."У киевского режима есть специальные структуры и в медийном пространстве, и в военно-технической сфере, которые занимаются провокациями, как Вы сказали, "под ложным флагом". Читал, что они сейчас берут дроны нашего производства, которые там у них тоже имеются, и снаряжают их таким образом, чтобы не было сомнений, что это мы их запустили. Но на Западе помимо тех, кто "закатывает истерику" в Польше, в Эстонии, в целом в Прибалтике и в ряде других стран, в "серьёзных столицах", как мне кажется, есть серьёзные люди, которые все прекрасно понимают", — отметил Лавров.В то же время, он указал, что и в этих "серьёзных столицах" элиты привержены цели подавления России."Они сейчас уже не говорят "нанести стратегическое поражение", а утверждают как-то по-другому. Но цель "стратегического поражения" у них постоянно в голове. Они будут модифицировать то, как это "поражение" должно выглядеть, но они занимаются именно этим", — заявил Лавров.Он также назвал основных помощников украинцев."Знаю наверняка, что во всех этих "пакостях" помогают украинцам британцы, как они это делали много столетий на нашем геополитическом пространстве. Мы прекрасно об этом осведомлены. У нас работает и военная разведка, и Служба внешней разведки России периодически показывает истинное лицо тех, кто пытается такие провокации "состряпать". Какой будет ответ – сейчас гадать не очень перспективно, но если они начнут тем более какие-то физические шаги предпринимать, то они об этом серьезно пожалеют", — предупредил Лавров.Министр иностранных дел РФ напомнил, что президент России Владимир Путин говорил, что Россия не допустит какого-либо нарушения её территорий, её воздушного пространства со стороны тех в Европе, кто откровенно готовит войну против РФ.О том, что происходит на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "ВС РФ готовят "засадный полк", а ВСУ - массовое самоубийство. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

